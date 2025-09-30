- 概要
BSMW: Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMWの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり24.92の安値と25.00の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BSMW株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの株価は本日24.93です。-0.12%内で取引され、前日の終値は24.96、取引量は5に達しました。BSMWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの現在の価格は24.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.26%やUSDにも注目します。BSMWの動きはライブチャートで確認できます。
BSMW株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの株は現在24.93で購入可能です。注文は通常24.93または25.23付近で行われ、5や0.04%が市場の動きを示します。BSMWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSMW株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅22.90 - 26.21と現在の24.93を考慮します。注文は多くの場合24.93や25.23で行われる前に、1.96%や0.89%と比較されます。BSMWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は26.21でした。22.90 - 26.21内で株価は大きく変動し、24.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF(BSMW)の年間最安値は22.90でした。現在の24.93や22.90 - 26.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSMWの動きはライブチャートで確認できます。
BSMWの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.96、-3.26%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.96
- 始値
- 24.92
- 買値
- 24.93
- 買値
- 25.23
- 安値
- 24.92
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.96%
- 6ヶ月の変化
- 0.89%
- 1年の変化
- -3.26%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8