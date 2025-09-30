- Panoramica
BSMW: Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
Il tasso di cambio BSMW ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.92 e ad un massimo di 24.99.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSMW oggi?
Oggi le azioni Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF sono prezzate a 24.99. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSMW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF pagano dividendi?
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF è attualmente valutato a 24.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSMW.
Come acquistare azioni BSMW?
Puoi acquistare azioni Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF al prezzo attuale di 24.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.99 o 25.29, mentre 3 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSMW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSMW?
Investire in Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.90 - 26.21 e il prezzo attuale 24.99. Molti confrontano 2.21% e 1.13% prima di effettuare ordini su 24.99 o 25.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSMW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF?
Il prezzo massimo di Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 26.21. All'interno di 22.90 - 26.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF?
Il prezzo più basso di Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) nel corso dell'anno è stato 22.90. Confrontandolo con gli attuali 24.99 e 22.90 - 26.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSMW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSMW?
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.96 e -3.03%.
- Chiusura Precedente
- 24.96
- Apertura
- 24.92
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Minimo
- 24.92
- Massimo
- 24.99
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- 1.13%
- Variazione Annuale
- -3.03%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8