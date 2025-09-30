BSMW股票今天的价格是多少？ Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票今天的定价为24.93。它在-0.12%范围内交易，昨天的收盘价为24.96，交易量达到5。BSMW的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？ Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.26%和USD。实时查看图表以跟踪BSMW走势。

如何购买BSMW股票？ 您可以以24.93的当前价格购买Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而5和0.04%显示市场活动。立即关注BSMW的实时图表更新。

如何投资BSMW股票？ 投资Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围22.90 - 26.21和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较1.96%和。实时查看BSMW价格图表，了解每日变化。

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF的最高价格是26.21。在22.90 - 26.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF的绩效。

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？ Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF（BSMW）的最低价格为22.90。将其与当前的24.93和22.90 - 26.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。