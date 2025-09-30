报价部分
BSMW: Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

24.93 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BSMW汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.92和高点25.00进行交易。

关注Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BSMW股票今天的价格是多少？

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票今天的定价为24.93。它在-0.12%范围内交易，昨天的收盘价为24.96，交易量达到5。BSMW的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.26%和USD。实时查看图表以跟踪BSMW走势。

如何购买BSMW股票？

您可以以24.93的当前价格购买Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而5和0.04%显示市场活动。立即关注BSMW的实时图表更新。

如何投资BSMW股票？

投资Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围22.90 - 26.21和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较1.96%和。实时查看BSMW价格图表，了解每日变化。

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF的最高价格是26.21。在22.90 - 26.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF的绩效。

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF（BSMW）的最低价格为22.90。将其与当前的24.93和22.90 - 26.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSMW股票是什么时候拆分的？

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.96和-3.26%中可见。

日范围
24.92 25.00
年范围
22.90 26.21
前一天收盘价
24.96
开盘价
24.92
卖价
24.93
买价
25.23
最低价
24.92
最高价
25.00
交易量
5
日变化
-0.12%
月变化
1.96%
6个月变化
0.89%
年变化
-3.26%
