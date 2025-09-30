- Panorámica
BSMW: Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
El tipo de cambio de BSMW de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.92, mientras que el máximo ha alcanzado 25.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSMW hoy?
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) se evalúa hoy en 24.93. El instrumento se negocia dentro de -0.12%; el cierre de ayer ha sido 24.96 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSMW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF?
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF se evalúa actualmente en 24.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.26% y USD. Monitoree los movimientos de BSMW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSMW?
Puede comprar acciones de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) al precio actual de 24.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.93 o 25.23, mientras que 5 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSMW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSMW?
Invertir en Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.90 - 26.21 y el precio actual 24.93. Muchos comparan 1.96% y 0.89% antes de colocar órdenes en 24.93 o 25.23. Estudie los cambios diarios de precios de BSMW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF?
El precio más alto de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) en el último año ha sido 26.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.90 - 26.21, una comparación con 24.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF?
El precio más bajo de Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) para el año ha sido 22.90. La comparación con los actuales 24.93 y 22.90 - 26.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSMW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSMW?
En el pasado, Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.96 y -3.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.96
- Open
- 24.92
- Bid
- 24.93
- Ask
- 25.23
- Low
- 24.92
- High
- 25.00
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- 1.96%
- Cambio a 6 meses
- 0.89%
- Cambio anual
- -3.26%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8