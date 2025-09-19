クォートセクション
通貨 / AUGW
AUGW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET

31.90 USD 0.09 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AUGWの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり31.83の安値と31.90の高値で取引されました。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.83 31.90
1年のレンジ
26.17 34.56
以前の終値
31.81
始値
31.89
買値
31.90
買値
32.20
安値
31.83
高値
31.90
出来高
4
1日の変化
0.28%
1ヶ月の変化
1.72%
6ヶ月の変化
10.27%
1年の変化
10.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K