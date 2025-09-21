Valute / AUGW
AUGW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET
31.85 USD 0.05 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUGW ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.84 e ad un massimo di 31.90.
Segui le dinamiche di AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.84 31.90
Intervallo Annuale
26.17 34.56
- Chiusura Precedente
- 31.90
- Apertura
- 31.85
- Bid
- 31.85
- Ask
- 32.15
- Minimo
- 31.84
- Massimo
- 31.90
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 1.56%
- Variazione Semestrale
- 10.09%
- Variazione Annuale
- 10.74%
21 settembre, domenica