AUGW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET

31.85 USD 0.05 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUGW ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.84 e ad un massimo di 31.90.

Segui le dinamiche di AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.84 31.90
Intervallo Annuale
26.17 34.56
Chiusura Precedente
31.90
Apertura
31.85
Bid
31.85
Ask
32.15
Minimo
31.84
Massimo
31.90
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
1.56%
Variazione Semestrale
10.09%
Variazione Annuale
10.74%
21 settembre, domenica