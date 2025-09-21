FiyatlarBölümler
AUGW
AUGW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET

31.85 USD 0.05 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AUGW fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.84 ve Yüksek fiyatı olarak 31.90 aralığında işlem gördü.

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.84 31.90
Yıllık aralık
26.17 34.56
Önceki kapanış
31.90
Açılış
31.85
Satış
31.85
Alış
32.15
Düşük
31.84
Yüksek
31.90
Hacim
13
Günlük değişim
-0.16%
Aylık değişim
1.56%
6 aylık değişim
10.09%
Yıllık değişim
10.74%
21 Eylül, Pazar