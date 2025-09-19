KurseKategorien
AUGW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET

31.85 USD 0.05 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUGW hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.84 bis zu einem Hoch von 31.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
31.84 31.90
Jahresspanne
26.17 34.56
Vorheriger Schlusskurs
31.90
Eröffnung
31.85
Bid
31.85
Ask
32.15
Tief
31.84
Hoch
31.90
Volumen
13
Tagesänderung
-0.16%
Monatsänderung
1.56%
6-Monatsänderung
10.09%
Jahresänderung
10.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K