Algoritmo TLD 1

LES PIDO POR FAVOR QUE CUANDO ADQUIERAN EL PRODUCTO SE COMUNIQUEN CONMIGO PARA DARLES LOS PARÁMETROS CORRECTOS 



Este indicador de trading funciona en los pares de índices sintéticos; Boom 1000, boom 900, boom 600, crash 1000, crash 900, crash 600, en la temporalidad de M1 y este indicador es mas preciso con indicador y para obtenerlo te puedes comunicar al 0967713191 te obsequiare dos indicadores por la compra de este.

Este indicador sirve para cazar picos y si quieres mas precisión y confianza al momento de operar solo te comunicas conmigo con el comprobante de pago o podemos llegar a un jugoso descuento por los tres indicadores.

ESTOY OFRECIENDO UNA PROMOCION IMPRECIOSANTE DE 3X1 SOLO POR LAZAMIENTO DE ESTE INDICADOR, COMUNICATE CONMIGO Y ASEGURA TU EXITO...


