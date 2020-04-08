Algoritmo TLD 1
- Indicadores
- Maykel Sebastian Aguilar Moreno
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
LES PIDO POR FAVOR QUE CUANDO ADQUIERAN EL PRODUCTO SE COMUNIQUEN CONMIGO PARA DARLES LOS PARÁMETROS CORRECTOS
Este indicador de trading funciona en los pares de índices sintéticos; Boom 1000, boom 900, boom 600, crash 1000, crash 900, crash 600, en la temporalidad de M1 y este indicador es mas preciso con indicador y para obtenerlo te puedes comunicar al 0967713191 te obsequiare dos indicadores por la compra de este.
Este indicador sirve para cazar picos y si quieres mas precisión y confianza al momento de operar solo te comunicas conmigo con el comprobante de pago o podemos llegar a un jugoso descuento por los tres indicadores.
ESTOY OFRECIENDO UNA PROMOCION IMPRECIOSANTE DE 3X1 SOLO POR LAZAMIENTO DE ESTE INDICADOR, COMUNICATE CONMIGO Y ASEGURA TU EXITO...