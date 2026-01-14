記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 184 1...177178179180181182183184 新しいコメント Kaspar Kasparyan 2025.12.24 13:46 #1831 バーチャル・マスターカードがmql5の口座に入金する際に使えるかどうかがわかる。 もしかしたら、誰かが使ったのかもしれない。開設にはお金がかかる。使い道のないカードは買いたくない。 JsonMorev1 sanchez 2025.12.24 19:41 #1832 こんにちわ Hong Wei Dan 2025.12.28 05:38 #1833 チャージ後、残高が長期間放置され、出金時に「非営利団体は出金できません」と表示された場合、ヘルプデスクに相談する必要があるかどうか、モデレーターの方にお伺いしてもよろしいでしょうか。 Hong Wei Dan 2025.12.28 05:44 #1834 михаил потапыч #: 美しい！ 工業デザインの美しさに目を奪われる！ Ryan L Johnson 2026.01.01 15:54 #1835 Hong Wei Dan #: モデレーターの方にお伺いしたいのですが、チャージ後、残高が長期間放置され、出金する際に「非営利団体は出金できません」と表示された場合、ヘルプデスクに相談する必要があるのでしょうか。 私の理解では、モデレーターからの情報によると、未入金の預託金は一切出金できないようです。 Fernando Borges Rocha 2026.01.10 19:03 #1836 このプラットフォームから出金できるブラジル人はいますか？MQL5の出金プロセスはブラジル人にとって非常に恐ろしいものです。これに関するサポートはありますか？ このプラットフォームから出金できるブラジル人はいますか？MQL5の退会プロセスはブラジル人にとって非常に恐ろしいものです。これに関連したサポートはありますか？ このプラットフォームから撤退することを決断したブラジル人はいますか？MQL5を利用することは、ブラジル人にとって非常に困難（恐怖）です。これに関連する特別なサポートはありますか？ Thomaz Diogo Cimim 2026.01.14 09:47 #1837 Fernando Borges Rocha #: ブラジル人はこのプラットフォームから出金できますか？MQL5での出金手続きはブラジル人にとって非常に困難（ひどい）です。これに関する特別なサポートはありますか？ ブラジルではクレジットカードをあまり持っていないのですが、数ページ前にPagBankでできると書いてあったのですが、PagBankの口座で何か間違ったことをしたのか、カードが間に合わなかったのか覚えていませんが、Wiseのフィジカルカードでできました。サンパウロに到着するまで5日くらいかかったけど、郵便局でストライキ中だからわからない。ワイズは、PIX 経由で利用可能なクレジットを「引き出す」ことができるので良い。 1...177178179180181182183184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バーチャル・マスターカードがmql5の口座に入金する際に使えるかどうかがわかる。
もしかしたら、誰かが使ったのかもしれない。開設にはお金がかかる。使い道のないカードは買いたくない。
美しい！
工業デザインの美しさに目を奪われる！
モデレーターの方にお伺いしたいのですが、チャージ後、残高が長期間放置され、出金する際に「非営利団体は出金できません」と表示された場合、ヘルプデスクに相談する必要があるのでしょうか。
このプラットフォームから出金できるブラジル人はいますか？MQL5の出金プロセスはブラジル人にとって非常に恐ろしいものです。これに関するサポートはありますか？
このプラットフォームから出金できるブラジル人はいますか？MQL5の退会プロセスはブラジル人にとって非常に恐ろしいものです。これに関連したサポートはありますか？
このプラットフォームから撤退することを決断したブラジル人はいますか？MQL5を利用することは、ブラジル人にとって非常に困難（恐怖）です。これに関連する特別なサポートはありますか？
ブラジル人はこのプラットフォームから出金できますか？MQL5での出金手続きはブラジル人にとって非常に困難（ひどい）です。これに関する特別なサポートはありますか？
経由で利用可能なクレジットを「引き出す」ことができるので良い。