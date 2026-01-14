記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 184

バーチャル・マスターカードがmql5の口座に入金する際に使えるかどうかがわかる。

もしかしたら、誰かが使ったのかもしれない。開設にはお金がかかる。使い道のないカードは買いたくない。


 
チャージ後、残高が長期間放置され、出金時に「非営利団体は出金できません」と表示された場合、ヘルプデスクに相談する必要があるかどうか、モデレーターの方にお伺いしてもよろしいでしょうか。
 
美しい！

工業デザインの美しさに目を奪われる！

 
モデレーターの方にお伺いしたいのですが、チャージ後、残高が長期間放置され、出金する際に「非営利団体は出金できません」と表示された場合、ヘルプデスクに相談する必要があるのでしょうか。
私の理解では、モデレーターからの情報によると、未入金の預託金は一切出金できないようです。
 

このプラットフォームから出金できるブラジル人はいますか？MQL5の出金プロセスはブラジル人にとって非常に恐ろしいものです。これに関するサポートはありますか？

ブラジル人はこのプラットフォームから出金できますか？MQL5での出金手続きはブラジル人にとって非常に困難（ひどい）です。これに関する特別なサポートはありますか？
ブラジルではクレジットカードをあまり持っていないのですが、数ページ前にPagBankでできると書いてあったのですが、PagBankの口座で何か間違ったことをしたのか、カードが間に合わなかったのか覚えていませんが、Wiseのフィジカルカードでできました。サンパウロに到着するまで5日くらいかかったけど、郵便局でストライキ中だからわからない。ワイズは、PIX
経由で利用可能なクレジットを「引き出す」ことができるので良い。
