サポートはPaypalが利用できなくなったことを確認しました。


さて、どうする？"Choose another payment method"

どの方法？

それに電信送金の最低額と最高額は3000USDだ。電信送金手数料30USDを払わなければならないのに、なぜこの制限があるんだ？

3000ドル以下なら、あなたのお金はここでロックされます。

他のオプションを追加してください！

ブラジルにはPIXで受け取るオプションもあり、とても早くて簡単です。

ここでの売り手の少なくとも70%は完全に騙されていると言えるでしょう。

 
ペイパルが必要なんだ
 
早急に何か解決しないと、ペイパルに頼っているセラーや、アメリカに拠点を置いていてウェブマネーやカードでの引き出しができないセラーの多くが、このプラットフォームから撤退してしまうような気がする。彼らがすぐに解決策を見つけると信じている
 
米国だけでなく、実質的に全世界がPaypalを利用している。

 

⚠️免責事項：これは私個人の意見です。私はMetaQuotesの 社員ではありませんし、以下はMetaQuotesの 姿勢を表すものではありません。

PayPalが サービスの撤回を決定したようであることを考えると、おそらくMetaQuotesのマーケット セクションがPayPalにとって 高いリスクを意味するためであろう。

PayPalが この決定を軽々しく下したとはとても思えないし、おそらくこの決定は簡単には覆らないだろうし、すぐに覆ることもないだろう。

MetaQuotesは おそらく、マーケット セクションを大幅に見直し、非倫理的な行為に従事しているセラーに大きなペナルティを科し、このセクションが現在持っているネガティブなイメージを徹底的に一掃しなければならないだろう。

うまくいけば、数年後、イメージが改善され、マーケット セクションに厳格な節度ができれば、PayPalは 再びサービスの提供を検討するかもしれない。

 
私は、MQLがこのマーケットプレイスで大多数の優良な出品者のために解決策を見つけてくれると信じています！期待しています :)

 
はい、私はこのプラットフォームで数年間活動していますが、PayPalしか使えません。他に方法がないんだ...。できるだけ早くPayPalを復活させるべきだ。
 

なぜMQL5の残高を通常のオンライン送金で補充できないのですか？提供されている支払い方法はヨーロッパ人にはまったく使えない。私はマスターカードで十分です。

 
マスターカードは使えます。少なくとも、そのロゴはVISAのロゴのすぐ隣に表示されている。

少なくともVISAのロゴの隣にはマスターカードのロゴがある。


トップアップオプション

 


Payoneer カードで出金された方はいらっしゃいますか？

