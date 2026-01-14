記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 131 1...124125126127128129130131132133134135136137138...184 新しいコメント Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 12:07 #1301 サポートはPaypalが利用できなくなったことを確認しました。 さて、どうする？"Choose another payment method" どの方法？ それに電信送金の最低額と最高額は3000USDだ。電信送金手数料30USDを払わなければならないのに、なぜこの制限があるんだ？ 3000ドル以下なら、あなたのお金はここでロックされます。 他のオプションを追加してください！ ブラジルにはPIXで受け取るオプションもあり、とても早くて簡単です。 ここでの売り手の少なくとも70%は完全に騙されていると言えるでしょう。 Sooji 2025.01.17 17:24 #1302 ペイパルが必要なんだ Michael Prescott Burney 2025.01.17 21:01 #1303 早急に何か解決しないと、ペイパルに頼っているセラーや、アメリカに拠点を置いていてウェブマネーやカードでの引き出しができないセラーの多くが、このプラットフォームから撤退してしまうような気がする。彼らがすぐに解決策を見つけると信じている Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 21:13 #1304 Michael Prescott Burney #: 早急に何か解決しないと、ペイパルに頼っているセラーや、アメリカに拠点を置いていてウェブマネーやカードでの引き出しができないセラーの多くが、このプラットフォームから撤退してしまうような気がする。彼らがすぐに解決策を見つけると信じている 米国だけでなく、実質的に全世界がPaypalを利用している。 Fernando Carreiro 2025.01.17 22:02 #1305 ⚠️免責事項：これは私個人の意見です。私はMetaQuotesの 社員ではありませんし、以下はMetaQuotesの 姿勢を表すものではありません。 PayPalが サービスの撤回を決定したようであることを考えると、おそらくMetaQuotesのマーケット セクションがPayPalにとって 高いリスクを意味するためであろう。 PayPalが この決定を軽々しく下したとはとても思えないし、おそらくこの決定は簡単には覆らないだろうし、すぐに覆ることもないだろう。 MetaQuotesは おそらく、マーケット セクションを大幅に見直し、非倫理的な行為に従事しているセラーに大きなペナルティを科し、このセクションが現在持っているネガティブなイメージを徹底的に一掃しなければならないだろう。 うまくいけば、数年後、イメージが改善され、マーケット セクションに厳格な節度ができれば、PayPalは 再びサービスの提供を検討するかもしれない。 Michael Prescott Burney 2025.01.17 22:21 #1306 Fernando Carreiro #: ⚠️免責事項：これは私個人の意見です。私はMetaQuotesの 社員ではありませんし、以下はいかなる意味においてもMetaQuotesの 姿勢を代表するものではありません。 PayPalが サービスを撤回したのは、MetaQuotesのMarket セクションがPayPalにとって リスクが高いからかもしれません。PayPalが この決定を軽々しく下したとはとても思えないし、おそらくこの決定は簡単には覆らないだろうし、すぐに覆ることもないだろう。MetaQuotesは おそらく、マーケット セクションを大幅に見直し、非倫理的な行為に従事しているセラーに大きなペナルティを科し、このセクションが現在持っているネガティブなイメージを徹底的に一掃しなければならないだろう。うまくいけば、数年後、イメージが改善され、マーケット セクションに厳格な節度ができれば、PayPalは 再びサービスの提供を検討するかもしれない。 私は、MQLがこのマーケットプレイスで大多数の優良な出品者のために解決策を見つけてくれると信じています！期待しています :) Sooji 2025.01.18 06:05 #1307 Michael Prescott Burney #: 早急に何か解決しないと、ペイパルに頼っているセラーや、アメリカに拠点を置いていてウェブマネーやカードでの引き出しができないセラーの多くが、このプラットフォームから撤退してしまうような気がする。彼らがすぐに解決策を見つけると信じている はい、私はこのプラットフォームで数年間活動していますが、PayPalしか使えません。他に方法がないんだ...。できるだけ早くPayPalを復活させるべきだ。 KB70 2025.01.18 08:13 #1308 なぜMQL5の残高を通常のオンライン送金で補充できないのですか？提供されている支払い方法はヨーロッパ人にはまったく使えない。私はマスターカードで十分です。 Daniel Stein 2025.01.18 10:29 #1309 KB70 #:なぜMQL5の残高を通常のオンライン送金で補充できないのですか？提供されている支払い方法はヨーロッパ人にはまったく使えない。私はマスターカードで十分です。 マスターカードは使えます。少なくとも、そのロゴはVISAのロゴのすぐ隣に表示されている。 少なくともVISAのロゴの隣にはマスターカードのロゴがある。 Trinh Dat 2025.01.18 10:46 #1310 Payoneer カードで出金された方はいらっしゃいますか？ 1...124125126127128129130131132133134135136137138...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サポートはPaypalが利用できなくなったことを確認しました。
さて、どうする？"Choose another payment method"
どの方法？
それに電信送金の最低額と最高額は3000USDだ。電信送金手数料30USDを払わなければならないのに、なぜこの制限があるんだ？
3000ドル以下なら、あなたのお金はここでロックされます。
他のオプションを追加してください！
ブラジルにはPIXで受け取るオプションもあり、とても早くて簡単です。
ここでの売り手の少なくとも70%は完全に騙されていると言えるでしょう。
米国だけでなく、実質的に全世界がPaypalを利用している。
⚠️免責事項：これは私個人の意見です。私はMetaQuotesの 社員ではありませんし、以下はMetaQuotesの 姿勢を表すものではありません。
PayPalが サービスの撤回を決定したようであることを考えると、おそらくMetaQuotesのマーケット セクションがPayPalにとって 高いリスクを意味するためであろう。
PayPalが この決定を軽々しく下したとはとても思えないし、おそらくこの決定は簡単には覆らないだろうし、すぐに覆ることもないだろう。
MetaQuotesは おそらく、マーケット セクションを大幅に見直し、非倫理的な行為に従事しているセラーに大きなペナルティを科し、このセクションが現在持っているネガティブなイメージを徹底的に一掃しなければならないだろう。
うまくいけば、数年後、イメージが改善され、マーケット セクションに厳格な節度ができれば、PayPalは 再びサービスの提供を検討するかもしれない。
私は、MQLがこのマーケットプレイスで大多数の優良な出品者のために解決策を見つけてくれると信じています！期待しています :)
なぜMQL5の残高を通常のオンライン送金で補充できないのですか？提供されている支払い方法はヨーロッパ人にはまったく使えない。私はマスターカードで十分です。
マスターカードは使えます。少なくとも、そのロゴはVISAのロゴのすぐ隣に表示されている。
Payoneer カードで出金された方はいらっしゃいますか？