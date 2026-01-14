記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 130

出金したいのですが、どうすればいいですか？

ブローカーにお問い合わせください。

 

ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33

今日、ボットを購入しようとしたところ、以前はうまくいっていたPayPalでの購入ができなくなっていることに気づきました。銀行カードで購入しようとしましたが、拒否されました。この問題をどう解決したのか、どなたか教えてください。

Paypalは頻繁に使えたり使えなかったりするので、他の支払い方法でMQL5口座の残高を増やすか、明日もう一度試してみることをお勧めします。

 
私もPaypalオプションを探していたのですが、私だけの問題だと思いました。

 
PayPalはもうないのか、それとも復活するのか。 これについてのアナウンスはない。
 

paypalは技術的な問題のために一時的に使用できません。これは頻繁に起こっていることであり、それがすぐに戻ってくることを願っています。

ペイパル

 

私がお金を引き出す必要があったとき、信じられないことが起こった。
 
私たちは収益の20％をMQLに寄付しており、私たちの大半は長年にわたって収益の相当額をMQLと共有してきました。これが私の生業であり、ウェブマネーが米国市民には提供されておらず、銀行カードによる引き出しが機能しないのであれば、この問題に対するより良い解決策が必要だと思います。Paypalは多くの人にとって素晴らしい出金方法だったのに、今私は立ち止まっている......。
 
Michael Prescott Burney #:
私たちは収益の20％をMQLに寄付しており、私たちの大半は長年にわたって収益の相当額をMQLと共有してきました。これが私の生業であり、ウェブマネーが米国市民には提供されておらず、銀行カードによる引き出しが機能しないのであれば、この問題に対するより良い解決策が必要だと思います。Paypalは私たちの多くにとって素晴らしい引き出し方法だったのに、今私は立ち止まっている......。



ペイパルしか使えないんだ。ウェブマネーはロシアのサービスで、僕には使えない。ブラジルでクレジットカードで支払いを受けることもできない。

僕はお金が欲しいんだ！

