gumgum:
プロフィールのメールアドレスを変更する方法を教えてください。
普通にやってもダメなんです。
 
Rosh:
まだ普通のやり方ではありません。
既成概念にとらわれない方法はどうでしょうか？
 

チャンネルが不具合です、X4でチャンネルを作成したのですが、履歴を2週間ほど巻き戻すとチャートを横切り、チャートを前後に動かすと線が行ったり来たり、つまり位置が変わってしまうのです。なぜ？

また、歴史のどこかに大きな穴があり、今ははっきり覚えていませんが、時間軸は1つしかありません。

 
Renat:

これはエラーではありません。

SYMBOL_MARGIN_INITIALおよびSYMBOL_MARGIN_MAINTENANCEは、先物の仕様で使用され、FX商品では使用 されていません。

なぜ、ヘルプに何も書かれていないのですか？

私は、開発者が時間をかけて、どの指標がFX商品に適用されないかをヘルプに示すことを強く求めます。

...SYMBOL_MARGIN_INITIAL とSYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE だけじゃないんです。

 

commontester.ini ファイルを作成しました。

[テスター］
Expert=tradermacd2.ex5。
シンボル＝USDJPY
期間＝H1
ログイン=665039
モデル=2
最適化＝2
FromDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
レポート=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[共通]です。
ログイン=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[チャート］
プロフィールLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
TradeLevels=1
[トレード］
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
シンボルモード=0
シンボルラスト=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD。
DeviationMode=0
DeviationDefault=0
偏差値Last=0
StopsMode=0
[専門家］
AllowDllImport=1
Enabled=1
アカウント=1
プロフィール=1
チャート＝0
[オブジェクト]です。
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[イベント】のご案内］
Enable=1
コネクト=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
メール通知=email.wav
電子メール NotifyEnable=1
タイムアウト=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
ニュース=news.wav
NewsEnable=1
エキスパート・アドバイザー=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alert=alert.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
トレーリングストップ=stops.wav
トレイリングストップ有効=0
テスト終了=expert.wav
テスト FinishedEnable=1

端末のconfigフォルダに入れる

スタートターミナル

ターミナル /config:commontester.ini

ターミナルは起動するが、テストが開始されないのですが、何が原因でしょうか？

 

開発者の皆様、私が理解できなかったことを説明していただけませんか？


この時、売買が成立しているが、分足のデータがない ?


 
Urain:

開発者の皆さん、私が理解していないことを説明してください。


その時点で取引は成立しているが、分棒のようなデータはない ?



サーバーとアカウントを教えてください。弊社サーバーの場合、現在使用中のアクセスサーバーは？

チャートを更新してみた？

 
alexvd:

どのサーバーで、どのように使用するか教えてください。

のアカウントは？

弊社サーバーの場合、現在使用されているアクセスサーバーは？

チャートを更新してみましたか？


MetaQuotes-デモ

92134:urain_さん

アクセスポイント4 アメリカ

トライアル

ps 2010.08.1616:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__=306

 
gdtt:

こんにちは。テスター]の説明でExpertParametersパラメータが抜けています。詳しくはヘルプをご覧ください。
 

こんにちは。ヘルプにexpertsparametersの記述がないのですが・・・。

もう一つの質問ですが、iniファイルの入力に誤りがあった場合、どのようにエラーコードや説明を得ることができるのでしょうか？

