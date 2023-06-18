エラー、バグ、質問 - ページ 95 1...888990919293949596979899100101102...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.08.13 15:43 #941 gumgum: プロフィールのメールアドレスを変更する方法を教えてください。 普通にやってもダメなんです。 gumgum 2010.08.13 15:48 #942 Rosh: まだ普通のやり方ではありません。 既成概念にとらわれない方法はどうでしょうか？ Roman 2010.08.14 21:15 #943 チャンネルが不具合です、X4でチャンネルを作成したのですが、履歴を2週間ほど巻き戻すとチャートを横切り、チャートを前後に動かすと線が行ったり来たり、つまり位置が変わってしまうのです。なぜ？ また、歴史のどこかに大きな穴があり、今ははっきり覚えていませんが、時間軸は1つしかありません。 Yedelkin 2010.08.15 02:53 #944 Renat: これはエラーではありません。 SYMBOL_MARGIN_INITIALおよびSYMBOL_MARGIN_MAINTENANCEは、先物の仕様で使用され、FX商品では使用 されていません。 なぜ、ヘルプに何も書かれていないのですか？ 私は、開発者が時間をかけて、どの指標がFX商品に適用されないかをヘルプに示すことを強く求めます。 ...SYMBOL_MARGIN_INITIAL とSYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE だけじゃないんです。 Aleksey Sergan 2010.08.15 09:13 #945 commontester.ini ファイルを作成しました。 [テスター］ Expert=tradermacd2.ex5。 シンボル＝USDJPY 期間＝H1 ログイン=665039 モデル=2 最適化＝2 FromDate=2008.04.01 ToDate=2009.04.01 レポート=Rep1 ReplaceReport=1 ShutdownTerminal=1[共通]です。 ログイン=665039 ProxyEnable=0 ProxyType=0 ProxyAddress= ProxyAuth= CertInstall=0 NewsEnable=1 NewsLanguages=[チャート］ プロフィールLast=82038 MaxBars=10000 PrintColor=0 SaveDeleted=0 TradeLevels=1[トレード］ LotsMode=0 LotsLast=3000 LotsDefault=10000 シンボルモード=0 シンボルラスト=USDCAD SymbolDefault=EURUSD。 DeviationMode=0 DeviationDefault=0 偏差値Last=0 StopsMode=0[専門家］ AllowDllImport=1 Enabled=1 アカウント=1 プロフィール=1 チャート＝0[オブジェクト]です。 ShowPropertiesOnCreate=0 SelectOneClick=0 MagnetSens=10 PreciseTime=0[イベント】のご案内］ Enable=1 コネクト=connect.wav ConnectEnable=1 Disconnect=disconnect.wav DisconnectEnable=1 メール通知=email.wav 電子メール NotifyEnable=1 タイムアウト=timeout.wav TimeoutEnable=1 Ok=ok.wav OkEnable=1 ニュース=news.wav NewsEnable=1 エキスパート・アドバイザー=expert.wav Expert AdvisorEnable=1 Alert=alert.wav AlertEnable=1 Requote=alert.wav RequoteEnable=1 トレーリングストップ=stops.wav トレイリングストップ有効=0 テスト終了=expert.wav テスト FinishedEnable=1 端末のconfigフォルダに入れる スタートターミナル ターミナル /config:commontester.ini ターミナルは起動するが、テストが開始されないのですが、何が原因でしょうか？ Errors, bugs, questions プラットフォームの起動 - 上級ユーザーのために - トレーダーのライフハック: テストの比較レポート Mykola Demko 2010.08.16 16:22 #946 開発者の皆様、私が理解できなかったことを説明していただけませんか？この時、売買が成立しているが、分足のデータがない ? Test Account 2010.08.16 17:04 #947 Urain:開発者の皆さん、私が理解していないことを説明してください。その時点で取引は成立しているが、分棒のようなデータはない ? サーバーとアカウントを教えてください。弊社サーバーの場合、現在使用中のアクセスサーバーは？チャートを更新してみた？ Mykola Demko 2010.08.16 17:26 #948 alexvd:どのサーバーで、どのように使用するか教えてください。のアカウントは？弊社サーバーの場合、現在使用されているアクセスサーバーは？チャートを更新してみましたか？MetaQuotes-デモ 92134:urain_さん アクセスポイント4 アメリカ トライアルps 2010.08.1616:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__=306 Alexander 2010.08.16 18:37 #949 gdtt:commontester.ini ファイルを作成しました。 [テスター］ Expert=tradermacd2.ex5。 シンボル＝USDJPY 期間＝H1 ログイン=665039 モデル=2 最適化＝2 FromDate=2008.04.01 ToDate=2009.04.01 レポート=Rep1 ReplaceReport=1 ShutdownTerminal=1[共通]です。 ログイン=665039 ProxyEnable=0 ProxyType=0 ProxyAddress= ProxyAuth= CertInstall=0 NewsEnable=1 NewsLanguages=[チャート］ プロフィールLast=82038 MaxBars=10000 PrintColor=0 SaveDeleted=0 TradeLevels=1[トレード］ LotsMode=0 LotsLast=3000 LotsDefault=10000 シンボルモード=0 シンボルラスト=USDCAD SymbolDefault=EURUSD。 DeviationMode=0 DeviationDefault=0 偏差値Last=0 StopsMode=0[専門家］ AllowDllImport=1 Enabled=1 アカウント=1 プロフィール=1 チャート＝0[オブジェクト]です。 ShowPropertiesOnCreate=0 SelectOneClick=0 MagnetSens=10 PreciseTime=0[イベント】のご案内］ Enable=1 コネクト=connect.wav ConnectEnable=1 Disconnect=disconnect.wav DisconnectEnable=1 メール通知=email.wav 電子メール NotifyEnable=1 タイムアウト=timeout.wav TimeoutEnable=1 Ok=ok.wav OkEnable=1 ニュース=news.wav NewsEnable=1 エキスパート・アドバイザー=expert.wav Expert AdvisorEnable=1 Alert=alert.wav AlertEnable=1 Requote=alert.wav RequoteEnable=1 トレーリングストップ=stops.wav トレイリングストップ有効=0 テスト終了=expert.wav テスト FinishedEnable=1 端末のconfigフォルダに入れる スタートターミナル ターミナル /config:commontester.ini ターミナルは起動するが、テストが開始されないのですが、何が原因でしょうか？ こんにちは。テスター]の説明でExpertParametersパラメータが抜けています。詳しくはヘルプをご覧ください。 Aleksey Sergan 2010.08.16 18:50 #950 こんにちは。ヘルプにexpertsparametersの記述がないのですが・・・。 もう一つの質問ですが、iniファイルの入力に誤りがあった場合、どのようにエラーコードや説明を得ることができるのでしょうか？ 1...888990919293949596979899100101102...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
プロフィールのメールアドレスを変更する方法を教えてください。
まだ普通のやり方ではありません。
チャンネルが不具合です、X4でチャンネルを作成したのですが、履歴を2週間ほど巻き戻すとチャートを横切り、チャートを前後に動かすと線が行ったり来たり、つまり位置が変わってしまうのです。なぜ？
また、歴史のどこかに大きな穴があり、今ははっきり覚えていませんが、時間軸は1つしかありません。
これはエラーではありません。
SYMBOL_MARGIN_INITIALおよびSYMBOL_MARGIN_MAINTENANCEは、先物の仕様で使用され、FX商品では使用 されていません。
なぜ、ヘルプに何も書かれていないのですか？
私は、開発者が時間をかけて、どの指標がFX商品に適用されないかをヘルプに示すことを強く求めます。
...SYMBOL_MARGIN_INITIAL とSYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE だけじゃないんです。
commontester.ini ファイルを作成しました。
[テスター］
Expert=tradermacd2.ex5。
シンボル＝USDJPY
期間＝H1
ログイン=665039
モデル=2
最適化＝2
FromDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
レポート=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[共通]です。
ログイン=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[チャート］
プロフィールLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
TradeLevels=1
[トレード］
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
シンボルモード=0
シンボルラスト=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD。
DeviationMode=0
DeviationDefault=0
偏差値Last=0
StopsMode=0
[専門家］
AllowDllImport=1
Enabled=1
アカウント=1
プロフィール=1
チャート＝0
[オブジェクト]です。
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[イベント】のご案内］
Enable=1
コネクト=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
メール通知=email.wav
電子メール NotifyEnable=1
タイムアウト=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
ニュース=news.wav
NewsEnable=1
エキスパート・アドバイザー=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alert=alert.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
トレーリングストップ=stops.wav
トレイリングストップ有効=0
テスト終了=expert.wav
テスト FinishedEnable=1
端末のconfigフォルダに入れる
スタートターミナル
ターミナル /config:commontester.ini
ターミナルは起動するが、テストが開始されないのですが、何が原因でしょうか？
開発者の皆様、私が理解できなかったことを説明していただけませんか？
この時、売買が成立しているが、分足のデータがない ?
開発者の皆さん、私が理解していないことを説明してください。
その時点で取引は成立しているが、分棒のようなデータはない ?
サーバーとアカウントを教えてください。弊社サーバーの場合、現在使用中のアクセスサーバーは？
チャートを更新してみた？
どのサーバーで、どのように使用するか教えてください。
のアカウントは？
弊社サーバーの場合、現在使用されているアクセスサーバーは？
チャートを更新してみましたか？
MetaQuotes-デモ
92134:urain_さん
アクセスポイント4 アメリカ
トライアル
ps 2010.08.1616:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__=306
こんにちは。ヘルプにexpertsparametersの記述がないのですが・・・。
もう一つの質問ですが、iniファイルの入力に誤りがあった場合、どのようにエラーコードや説明を得ることができるのでしょうか？