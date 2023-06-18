エラー、バグ、質問 - ページ 93 1...8687888990919293949596979899100...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.08.12 04:18 #921 AlexinSergey:こんにちは。MQL5のドキュメントにある例を実行しています。https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread。 スプレッド履歴の一部が欠落した画像が表示されるのですが。何が問題なのか、教えてください。 履歴にスプレッド値がないことを意味します。 削除済み 2010.08.12 06:19 #922 Rosh: 履歴にスプレッド値がないことを意味します。さて、こうなりました。:)これは、原理的にテストすると間違ったテスト 結果が得られると理解しているのですが？ Rashid Umarov 2010.08.12 06:41 #923 Interesting:さて、こうなりました。:)原理的にテストでは、間違ったテスト結果を出すことがあるということですね？ 今日か明日にはスプレッドを修正する予定です。 削除済み 2010.08.12 07:02 #924 Rosh: 今日か明日にはスプレッドを修正する予定です。 この状況は、今後対応が必要なのか（AskとBidが同等と理解しているので）、それともなくても大丈夫なのか？ Andrey Asafov 2010.08.12 10:50 #925 問題は以下の通りです。EAをテストするためにVPSにMT5をインストールしました。Expert Advisor(*.ex5ファイル)は、㊙MQL5Experts フォルダにアップロードしています。ターミナルを再起動したところ、Expert AdvisorがNavigatorに存在せず、標準のものだけが表示されます。mq5ファイルを読み込んでコンパイルしてみましたが、とにかくEAが見えません。Windows Server 2008を使用しています。また、私のPC(OS Windows XP SP3)では問題ありません。両方のシステムで同じインストールファイルからMT5をインストールしました。ローカルPCへのインストールからサーバーへのインストールまで、24時間強かかりました。また、MQLフォルダの中身の違いも気になりました。リモートデスクトップのスクリーンショットを添付します。.どなたかこのようなことに遭遇された方、ターミナルにExpert Advisorを表示させる方法を教えてください。 Renat Fatkhullin 2010.08.12 11:02 #926 AsAn:問題は以下の通りです。EAをテストするためにVPSにMT5をインストールしました。Expert Advisor(*.ex5ファイル)は、㊙MQL5Experts フォルダにアップロードしています。ターミナルを再起動したところ、Expert AdvisorがNavigatorに存在せず、標準のものだけが表示されます。mq5ファイルを読み込んでコンパイルしてみましたが、とにかくEAが見えません。Windows Server 2008を使用しています。また、私のPC(OS Windows XP SP3)では問題ありません。両方のシステムで同じインストールファイルからMT5をインストールしました。ローカルPCへのインストールからサーバーへのインストールまで、24時間強かかりました。また、MQLフォルダの中身の違いにも気がつきました。Windows 2008のセキュリティシステム（リモート＋UAC）により、端末のドキュメントを含むワークフォルダがUserData領域に配置されている可能性が高いです。ストレージディレクトリを見るには、File -> Open data directoryを 使用します。何をすべきか。または、指定した作業ディレクトリで作業する ターミナルを/portableキーで実行するか Andrey Asafov 2010.08.12 11:44 #927 Renat:の場合は、File -> Open data directoryの コマンドを使用する必要があります。 ありがとうございます、助かります。 gumgum 2010.08.12 19:25 #928 magic=2333で買い0.2をオープン、magic=1333で売り0.1をオープンした場合、その後のmagicはどうなるのでしょうか？ Andrey Dik 2010.08.12 22:50 #929 .mq4の拡張子は.mq5に変わったのに、inludesの拡張子は変わっていないのはなぜですか？このため、2つのプラットフォームのサワーズファイルで検索やソートなどの操作を行う場合、いくつかの困難が生じます。確かに、ME5は.mqh5のようなファイルを扱うことができますが、ME4は.mqh4を扱うことができなくなりました。.mqh5で動作するように、しかし不便 - それはネイティブの解像度ではありません - このこれまでのところ、私は道を参照してください。一般的には、確かにバグではなく、大きな問題ではないのですが、一応考えてみました。 Dmitry Voronkov 2010.08.13 12:51 #930 このような問題に遭遇し、知人からTSの機能チェックのためのエキスパートを書いてほしいと頼まれました。Fiveで書こうと思いました（書いた方が便利＋デバッガ）。書いて、結果が出た。 いいと思う、4で書き直せるし。 1:1に書き直しました。このTSにはインジケータがなく、時間と価格帯のみです。その結果、私はとても驚きました。 テスト期間：2000年1月1日から今日まで。 どのテスターが正しい結果を示すのでしょうね。 1...8687888990919293949596979899100...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。MQL5のドキュメントにある例を実行しています。https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread。 スプレッド履歴の一部が欠落した画像が表示されるのですが。何が問題なのか、教えてください。
履歴にスプレッド値がないことを意味します。
さて、こうなりました。:)
これは、原理的にテストすると間違ったテスト 結果が得られると理解しているのですが？
さて、こうなりました。:)
原理的にテストでは、間違ったテスト結果を出すことがあるということですね？
今日か明日にはスプレッドを修正する予定です。
問題は以下の通りです。EAをテストするためにVPSにMT5をインストールしました。Expert Advisor(*.ex5ファイル)は、㊙MQL5Experts フォルダにアップロードしています。ターミナルを再起動したところ、Expert AdvisorがNavigatorに存在せず、標準のものだけが表示されます。mq5ファイルを読み込んでコンパイルしてみましたが、とにかくEAが見えません。Windows Server 2008を使用しています。また、私のPC(OS Windows XP SP3)では問題ありません。両方のシステムで同じインストールファイルからMT5をインストールしました。ローカルPCへのインストールからサーバーへのインストールまで、24時間強かかりました。また、MQLフォルダの中身の違いも気になりました。
リモートデスクトップのスクリーンショットを添付します。
.
どなたかこのようなことに遭遇された方、ターミナルにExpert Advisorを表示させる方法を教えてください。
問題は以下の通りです。EAをテストするためにVPSにMT5をインストールしました。Expert Advisor(*.ex5ファイル)は、㊙MQL5Experts フォルダにアップロードしています。ターミナルを再起動したところ、Expert AdvisorがNavigatorに存在せず、標準のものだけが表示されます。mq5ファイルを読み込んでコンパイルしてみましたが、とにかくEAが見えません。Windows Server 2008を使用しています。また、私のPC(OS Windows XP SP3)では問題ありません。両方のシステムで同じインストールファイルからMT5をインストールしました。ローカルPCへのインストールからサーバーへのインストールまで、24時間強かかりました。また、MQLフォルダの中身の違いにも気がつきました。
Windows 2008のセキュリティシステム（リモート＋UAC）により、端末のドキュメントを含むワークフォルダがUserData領域に配置されている可能性が高いです。ストレージディレクトリを見るには、File -> Open data directoryを 使用します。
何をすべきか。
の場合は、File -> Open data directoryの コマンドを使用する必要があります。
.mq4の拡張子は.mq5に変わったのに、inludesの拡張子は変わっていないのはなぜですか？このため、2つのプラットフォームのサワーズファイルで検索やソートなどの操作を行う場合、いくつかの困難が生じます。
確かに、ME5は.mqh5のようなファイルを扱うことができますが、ME4は.mqh4を扱うことができなくなりました。
.mqh5で動作するように、しかし不便 - それはネイティブの解像度ではありません - このこれまでのところ、私は道を参照してください。一般的には、確かにバグではなく、大きな問題ではないのですが、一応考えてみました。
このような問題に遭遇し、知人からTSの機能チェックのためのエキスパートを書いてほしいと頼まれました。Fiveで書こうと思いました（書いた方が便利＋デバッガ）。書いて、結果が出た。
いいと思う、4で書き直せるし。
1:1に書き直しました。このTSにはインジケータがなく、時間と価格帯のみです。その結果、私はとても驚きました。
テスト期間：2000年1月1日から今日まで。
どのテスターが正しい結果を示すのでしょうね。