AlexinSergey:

こんにちは。MQL5のドキュメントにある例を実行しています。https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread。 スプレッド履歴の一部が欠落した画像が表示されるのですが。何が問題なのか、教えてください。

履歴にスプレッド値がないことを意味します。
Rosh:
履歴にスプレッド値がないことを意味します。

さて、こうなりました。:)

これは、原理的にテストすると間違ったテスト 結果が得られると理解しているのですが？

 
Interesting:

さて、こうなりました。:)

原理的にテストでは、間違ったテスト結果を出すことがあるということですね？

今日か明日にはスプレッドを修正する予定です。
Rosh:
今日か明日にはスプレッドを修正する予定です。
この状況は、今後対応が必要なのか（AskとBidが同等と理解しているので）、それともなくても大丈夫なのか？
 

問題は以下の通りです。EAをテストするためにVPSにMT5をインストールしました。Expert Advisor(*.ex5ファイル)は、㊙MQL5Experts フォルダにアップロードしています。ターミナルを再起動したところ、Expert AdvisorがNavigatorに存在せず、標準のものだけが表示されます。mq5ファイルを読み込んでコンパイルしてみましたが、とにかくEAが見えません。Windows Server 2008を使用しています。また、私のPC(OS Windows XP SP3)では問題ありません。両方のシステムで同じインストールファイルからMT5をインストールしました。ローカルPCへのインストールからサーバーへのインストールまで、24時間強かかりました。また、MQLフォルダの中身の違いも気になりました。

リモートデスクトップのスクリーンショットを添付します。

リモートデスクトップからのスクリーンショット.


どなたかこのようなことに遭遇された方、ターミナルにExpert Advisorを表示させる方法を教えてください。

 
AsAn:

問題は以下の通りです。EAをテストするためにVPSにMT5をインストールしました。Expert Advisor(*.ex5ファイル)は、㊙MQL5Experts フォルダにアップロードしています。ターミナルを再起動したところ、Expert AdvisorがNavigatorに存在せず、標準のものだけが表示されます。mq5ファイルを読み込んでコンパイルしてみましたが、とにかくEAが見えません。Windows Server 2008を使用しています。また、私のPC(OS Windows XP SP3)では問題ありません。両方のシステムで同じインストールファイルからMT5をインストールしました。ローカルPCへのインストールからサーバーへのインストールまで、24時間強かかりました。また、MQLフォルダの中身の違いにも気がつきました。


Windows 2008のセキュリティシステム（リモート＋UAC）により、端末のドキュメントを含むワークフォルダがUserData領域に配置されている可能性が高いです。ストレージディレクトリを見るには、File -> Open data directoryを 使用します。

何をすべきか。

  1. または、指定した作業ディレクトリで作業する
  2. ターミナルを/portableキーで実行するか
 
Renat:

の場合は、File -> Open data directoryの コマンドを使用する必要があります。

ありがとうございます、助かります。
 
magic=2333で買い0.2をオープン、magic=1333で売り0.1をオープンした場合、その後のmagicはどうなるのでしょうか？
 

.mq4の拡張子は.mq5に変わったのに、inludesの拡張子は変わっていないのはなぜですか？このため、2つのプラットフォームのサワーズファイルで検索やソートなどの操作を行う場合、いくつかの困難が生じます。

確かに、ME5は.mqh5のようなファイルを扱うことができますが、ME4は.mqh4を扱うことができなくなりました。

.mqh5で動作するように、しかし不便 - それはネイティブの解像度ではありません - このこれまでのところ、私は道を参照してください。一般的には、確かにバグではなく、大きな問題ではないのですが、一応考えてみました。

 

このような問題に遭遇し、知人からTSの機能チェックのためのエキスパートを書いてほしいと頼まれました。Fiveで書こうと思いました（書いた方が便利＋デバッガ）。書いて、結果が出た。

いいと思う、4で書き直せるし。

1:1に書き直しました。このTSにはインジケータがなく、時間と価格帯のみです。その結果、私はとても驚きました。

テスト期間：2000年1月1日から今日まで。

どのテスターが正しい結果を示すのでしょうね。

