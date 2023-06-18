エラー、バグ、質問 - ページ 102

gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

まだですが、近日中に発売予定です。

 
まあただウィザードの312ビルド、そして（5分後に）313ビルド！？:)
 

関数が実行されたとき 

double CalculateMarginRequoted(string symbol){
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price))                return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) {
      Print("Error: ", GetLastError());
      return(0.0);
   }
   return(margin);
}//CalculateMarginRequoted()

エラー 4014(システム関数の呼び出しが許可 されていない)

どうしたらいいのでしょうか？インジケーターで1ロット分の預かり金を計算したいのですが。

 
EvgeTrofi:

関数が実行されたとき

エラー 4014(システム関数の呼び出しが許可 されていない)

どうしたらいいのでしょうか？インジケーターで1ロット分の預かり金を計算したいのですが、どうすればいいですか？

このメッセージが表示されないのですが。サービスデスクに通知 し、再現するための完全なコードを添付してもらえますか？
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh:
このメッセージを再生することができません。サービスデスクに連絡 し、再生するためのフルコードを添付してもらえますか？

このインジケーターをご覧になって、マージンも表示されるのでしょうか？

サービスデスクの対応が遅い。こっちの方が早いよ :)

ファイル:
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi:

このインジケーターにマージンが表示されていることもありますか？

問題は、OrderCalcMargin()関数が取引関数のグループhttps://www.mql5.com/ru/docs/trading に含まれることです。

トレーディング機能

取引活動を管理するための機能群。

取引機能は、Expert Advisorやスクリプトで使用することができます。E xpert Advisorまたはスクリプトのプロパティで「EAに取引を許可する」チェックボックスが有効な場合のみ、取引関数を呼び出すことができます。

とりあえずは、Functions for money management in EAsの 記事にある関数を使って、指定した数量のポジションを建てるのに必要な証拠金の額を求めるといいと思います。
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)

接続が切れ、30～40秒後に初めてfalseを返すようになる。

現在、接続があるかないかを知るにはどうしたらよいですか？

 
gumgum:

通信が遮断され、30〜40秒後に初めて偽物が戻り始める。

今、接続があるかないかを知るにはどうしたらいいのでしょうか？

接続障害を自分でシミュレートしているのでしょうか？ネットワーク遮断のシミュレーションはどのように行うのですか？

一般に、端末はサーバーとの接続を常時確認し、接続がない場合は15〜20秒以内に接続の切断を検知している。

 

μlエディタのツールバーメニューに「元に戻す」「やり直す」ボタンを追加する方法

 
alexvd:

自分で切断をシミュレートしているのでしょうか？どうやるんですか？

一般に、端末はサーバーとの接続を常時確認し、接続がない場合は15〜20秒以内に接続の切断を検知する。

自分で接続を切って、ルーターも外しています。
