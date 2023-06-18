エラー、バグ、質問 - ページ 102 1...9596979899100101102103104105106107108109...3185 新しいコメント Test Account 2010.08.19 20:13 #1011 gumgum: Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются! まだですが、近日中に発売予定です。 gumgum 2010.08.19 21:15 #1012 まあただウィザードの312ビルド、そして（5分後に）313ビルド！？:) Evgeniy Trofimov 2010.08.20 10:26 #1013 関数が実行されたとき double CalculateMarginRequoted(string symbol){ double price=0.0; double margin=0.0; //--- select lot size if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price)) return(0.0); if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) { Print("Error: ", GetLastError()); return(0.0); } return(margin); }//CalculateMarginRequoted()エラー 4014(システム関数の呼び出しが許可 されていない)どうしたらいいのでしょうか？インジケーターで1ロット分の預かり金を計算したいのですが。 Rashid Umarov 2010.08.20 10:47 #1014 EvgeTrofi:関数が実行されたときエラー 4014(システム関数の呼び出しが許可 されていない)どうしたらいいのでしょうか？インジケーターで1ロット分の預かり金を計算したいのですが、どうすればいいですか？ このメッセージが表示されないのですが。サービスデスクに通知 し、再現するための完全なコードを添付してもらえますか？ Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Evgeniy Trofimov 2010.08.20 12:19 #1015 Rosh: このメッセージを再生することができません。サービスデスクに連絡 し、再生するためのフルコードを添付してもらえますか？ このインジケーターをご覧になって、マージンも表示されるのでしょうか？ サービスデスクの対応が遅い。こっちの方が早いよ :) ファイル: info.rar 5 kb Rashid Umarov 2010.08.20 12:21 #1016 EvgeTrofi:このインジケーターにマージンが表示されていることもありますか？ 問題は、OrderCalcMargin()関数が取引関数のグループhttps://www.mql5.com/ru/docs/trading に含まれることです。トレーディング機能 取引活動を管理するための機能群。 取引機能は、Expert Advisorやスクリプトで使用することができます。E xpert Advisorまたはスクリプトのプロパティで「EAに取引を許可する」チェックボックスが有効な場合のみ、取引関数を呼び出すことができます。 とりあえずは、Functions for money management in EAsの 記事にある関数を使って、指定した数量のポジションを建てるのに必要な証拠金の額を求めるといいと思います。 Документация по MQL5: Торговые функции www.mql5.com Торговые функции - Документация по MQL5 gumgum 2010.08.20 13:11 #1017 TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)接続が切れ、30～40秒後に初めてfalseを返すようになる。現在、接続があるかないかを知るにはどうしたらよいですか？ Test Account 2010.08.20 13:31 #1018 gumgum: 通信が遮断され、30〜40秒後に初めて偽物が戻り始める。 今、接続があるかないかを知るにはどうしたらいいのでしょうか？ 接続障害を自分でシミュレートしているのでしょうか？ネットワーク遮断のシミュレーションはどのように行うのですか？ 一般に、端末はサーバーとの接続を常時確認し、接続がない場合は15〜20秒以内に接続の切断を検知している。 Дмитрий 2010.08.20 13:39 #1019 μlエディタのツールバーメニューに「元に戻す」「やり直す」ボタンを追加する方法 gumgum 2010.08.20 13:45 #1020 alexvd: 自分で切断をシミュレートしているのでしょうか？どうやるんですか？ 一般に、端末はサーバーとの接続を常時確認し、接続がない場合は15〜20秒以内に接続の切断を検知する。 自分で接続を切って、ルーターも外しています。 1...9596979899100101102103104105106107108109...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
まだですが、近日中に発売予定です。
関数が実行されたとき
エラー 4014(システム関数の呼び出しが許可 されていない)
どうしたらいいのでしょうか？インジケーターで1ロット分の預かり金を計算したいのですが。
このメッセージを再生することができません。サービスデスクに連絡 し、再生するためのフルコードを添付してもらえますか？
このインジケーターをご覧になって、マージンも表示されるのでしょうか？
サービスデスクの対応が遅い。こっちの方が早いよ :)
このインジケーターにマージンが表示されていることもありますか？
トレーディング機能
取引活動を管理するための機能群。
取引機能は、Expert Advisorやスクリプトで使用することができます。E xpert Advisorまたはスクリプトのプロパティで「EAに取引を許可する」チェックボックスが有効な場合のみ、取引関数を呼び出すことができます。
接続が切れ、30～40秒後に初めてfalseを返すようになる。
現在、接続があるかないかを知るにはどうしたらよいですか？
接続障害を自分でシミュレートしているのでしょうか？ネットワーク遮断のシミュレーションはどのように行うのですか？
一般に、端末はサーバーとの接続を常時確認し、接続がない場合は15〜20秒以内に接続の切断を検知している。
μlエディタのツールバーメニューに「元に戻す」「やり直す」ボタンを追加する方法
