エラー、バグ、質問 - ページ 92

新しいコメント
削除済み  
gumgum:

もうひとつの質問

"ポジションリストの番号" この番号は何でしょうか？

1. PositionsTotal() を使用してポジション数を 取得します。

2.ループの中で、ポジションのリスト全体を迂回させる


 
Interesting:

1. PositionsTotal()を使ってポジション数を 取得します。

2.ポジションのリスト全体をループする


大丈夫です、ループの中で1から始めただけです）。最初の質問はどうでしょう、バグでしょうか？
 
gumgum:
大丈夫です、ループの中で1から始めただけです）。では、最初の質問がバグというのはどうでしょうか。
ええ、直しますよ。
 
Rosh:
はい、そうします。
ありがとうございます（苦笑）。またちょっと便利屋になったかな...と思い始めていました。
 

テスターでは、ドローダウンの絶対値が正しく計算されない場合があります。以下は、チャンピオンシップのホームページで確認した大会EAのレポートからの一例です。

バランスドローダウン。
バランス・ドローダウン・アブソリュート 3 607.43 バランス・ドローダウン・マキシマム 8 391.49 (35.17%) バランス・ドローダウン・レラティブ。 35.17% (8 391.49)
エクイティードローダウン
エクイティ・ドローダウン・アブソリュート 3 662.21 エクイティ・ドローダウン・マキシマム 6 811.99 (26.43%) エクイティ・ドローダウン・レラティブ 26.43% (6 811.99)


残高グラフからは、テスト終了時にドローダウンが2万を超えていることは、取引報告書から見ても明らかですが。

ローカルテストでも同様のことが確認された（こともある）。誤差の場合、バランスとファンドの絶対的・相対的ドローダウンが等しくなります。

  
bool  PositionSelect(
   string  symbol     // имя инструмента
   );

"...タイムアウトまでに関数の実行に失敗すると、エラー4757が発生します。この場合、しばらく（5～10秒）おいてから再度要求する必要があります。" ... 続きを読む

これはどういう条件で、ポジションがあるのか、ポジションがないのか。

 
gumgum:

"...タイムアウトまでに関数の実行に失敗すると、エラー4757が発生します。この場合、しばらく（5～10秒）おいてから再度要求する必要があります。" ... 続きを読む

これはどういう条件で、ポジションがあるのか、ポジションがないのか。

例えば、取引サーバーとの接続が切れた場合、再接続後に同期をとるなど。

現在、ポジションがない場合は、3秒間のタイムアウトで終了するようにもなっています。これは把握しましたので、修正します。

 
Rosh:

例えば、トレードサーバーとの接続が切れ、再接続後に同期する場合などです。

現在、ポジションがない場合は、3秒間のタイムアウトで終了するようにもなっています。これは把握しましたので、修正します。

次のビルドで修正されるのでしょうか？本当にとても必要なことなんです...。
 
gumgum:
では、最初の質問がバグというのはどうでしょうか。
メッセージありがとうございます。機能インライナーのバグが修正されました。
 

こんにちは。MQL5のドキュメントにある例を実行しています。https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread。 スプレッド履歴の一部が欠落した画像が表示されるのですが。何が問題なのか、教えてください。

そしてもう一つ質問です。履歴には、ローソク足終値のスプレッド、ローソク足のスプレッドの平均値など、具体的にどのようなものが保存されているのでしょうか。

ありがとうございました。

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread - Документация по MQL5
1...858687888990919293949596979899...3185
新しいコメント