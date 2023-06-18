エラー、バグ、質問 - ページ 92 1...858687888990919293949596979899...3185 新しいコメント 削除済み 2010.08.10 21:18 #911 gumgum:もうひとつの質問 "ポジションリストの番号" この番号は何でしょうか？1. PositionsTotal() を使用してポジション数を 取得します。2.ループの中で、ポジションのリスト全体を迂回させる gumgum 2010.08.10 23:17 #912 Interesting:1. PositionsTotal()を使ってポジション数を 取得します。2.ポジションのリスト全体をループする 大丈夫です、ループの中で1から始めただけです）。最初の質問はどうでしょう、バグでしょうか？ Rashid Umarov 2010.08.10 23:23 #913 gumgum: 大丈夫です、ループの中で1から始めただけです）。では、最初の質問がバグというのはどうでしょうか。 ええ、直しますよ。 gumgum 2010.08.10 23:27 #914 Rosh: はい、そうします。 ありがとうございます（苦笑）。またちょっと便利屋になったかな...と思い始めていました。 Валерий 2010.08.11 00:00 #915 テスターでは、ドローダウンの絶対値が正しく計算されない場合があります。以下は、チャンピオンシップのホームページで確認した大会EAのレポートからの一例です。バランスドローダウン。 バランス・ドローダウン・アブソリュート 3 607.43 バランス・ドローダウン・マキシマム 8 391.49 (35.17%) バランス・ドローダウン・レラティブ。 35.17% (8 391.49) エクイティードローダウン エクイティ・ドローダウン・アブソリュート 3 662.21 エクイティ・ドローダウン・マキシマム 6 811.99 (26.43%) エクイティ・ドローダウン・レラティブ 26.43% (6 811.99)残高グラフからは、テスト終了時にドローダウンが2万を超えていることは、取引報告書から見ても明らかですが。ローカルテストでも同様のことが確認された（こともある）。誤差の場合、バランスとファンドの絶対的・相対的ドローダウンが等しくなります。 gumgum 2010.08.11 14:48 #916 bool PositionSelect( string symbol // имя инструмента );"...タイムアウトまでに関数の実行に失敗すると、エラー4757が発生します。この場合、しばらく（5～10秒）おいてから再度要求する必要があります。" ... 続きを読むこれはどういう条件で、ポジションがあるのか、ポジションがないのか。 Rashid Umarov 2010.08.11 14:52 #917 gumgum:"...タイムアウトまでに関数の実行に失敗すると、エラー4757が発生します。この場合、しばらく（5～10秒）おいてから再度要求する必要があります。" ... 続きを読むこれはどういう条件で、ポジションがあるのか、ポジションがないのか。例えば、取引サーバーとの接続が切れた場合、再接続後に同期をとるなど。 現在、ポジションがない場合は、3秒間のタイムアウトで終了するようにもなっています。これは把握しましたので、修正します。 gumgum 2010.08.11 15:03 #918 Rosh:例えば、トレードサーバーとの接続が切れ、再接続後に同期する場合などです。 現在、ポジションがない場合は、3秒間のタイムアウトで終了するようにもなっています。これは把握しましたので、修正します。 次のビルドで修正されるのでしょうか？本当にとても必要なことなんです...。 Ilyas 2010.08.11 15:04 #919 gumgum: では、最初の質問がバグというのはどうでしょうか。 メッセージありがとうございます。機能インライナーのバグが修正されました。 AlexinSergey 2010.08.12 00:58 #920 こんにちは。MQL5のドキュメントにある例を実行しています。https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread。 スプレッド履歴の一部が欠落した画像が表示されるのですが。何が問題なのか、教えてください。 そしてもう一つ質問です。履歴には、ローソク足終値のスプレッド、ローソク足のスプレッドの平均値など、具体的にどのようなものが保存されているのでしょうか。 ありがとうございました。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread - Документация по MQL5 1...858687888990919293949596979899...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もうひとつの質問"ポジションリストの番号" この番号は何でしょうか？
1. PositionsTotal() を使用してポジション数を 取得します。
2.ループの中で、ポジションのリスト全体を迂回させる
大丈夫です、ループの中で1から始めただけです）。では、最初の質問がバグというのはどうでしょうか。
テスターでは、ドローダウンの絶対値が正しく計算されない場合があります。以下は、チャンピオンシップのホームページで確認した大会EAのレポートからの一例です。
残高グラフからは、テスト終了時にドローダウンが2万を超えていることは、取引報告書から見ても明らかですが。
ローカルテストでも同様のことが確認された（こともある）。誤差の場合、バランスとファンドの絶対的・相対的ドローダウンが等しくなります。
"...タイムアウトまでに関数の実行に失敗すると、エラー4757が発生します。この場合、しばらく（5～10秒）おいてから再度要求する必要があります。" ... 続きを読む
これはどういう条件で、ポジションがあるのか、ポジションがないのか。
例えば、取引サーバーとの接続が切れた場合、再接続後に同期をとるなど。
現在、ポジションがない場合は、3秒間のタイムアウトで終了するようにもなっています。これは把握しましたので、修正します。
こんにちは。MQL5のドキュメントにある例を実行しています。https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread。 スプレッド履歴の一部が欠落した画像が表示されるのですが。何が問題なのか、教えてください。
そしてもう一つ質問です。履歴には、ローソク足終値のスプレッド、ローソク足のスプレッドの平均値など、具体的にどのようなものが保存されているのでしょうか。
