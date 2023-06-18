エラー、バグ、質問 - ページ 82 1...757677787980818283848586878889...3185 新しいコメント 削除済み 2010.08.06 06:37 #811 gumgum:2010.01.01から今日までのテストを入れています。一番最初のバーの日付2009.01.02を出力しています。最初のバーを2006.01.02のようにするにはどうしたらいいですか？2006.01.02、なぜ2010.01.01ではないのか？ また、配列の直列性についてはどうでしょうか。 gumgum 2010.08.06 09:52 #812 Interesting:2006.01.02、なぜ2010.01.01ではないのか？ また、配列の直列化については、どのようなことが分かっているのでしょうか。テストするときは、ヒストリカルデータで十分に確認したい。どうすればいいのか？特定の日付から取引し、より長いテスト期間を選択するために、コードで許可することができますが、それ以外の場合はどうでしょうか？ 削除済み 2010.08.06 12:07 #813 gumgum:テストするときに、十分なヒストリカルデータがあることを確認したい。どうすればいいのでしょうか。私は、特定の日付から取引し、長いテスト期間を選択するコードで許可することができますが、そうでなければ？初期化時に、サーバーと自分自身の履歴が利用可能かどうかを確認します。 履歴を読み込む場合は、すぐに（初期化ブロックの中で）実行します...そして、与えられた問題における直列性（その不在）は、どこから0小節を数えるのかを示している...。 Mykola Demko 2010.08.06 12:32 #814 同業者の皆様、言語開発者の皆様、以下の状況を説明していただけませんか？構造体は2つ（seniorとjunior）あり、seniorのコンストラクタはstart()で呼び出されます。junior のコンストラクタは senior 構造体のコンストラクタから呼び出されます。上級構造体から下級構造体のコンストラクタに変数を渡すには？struct Ml { int a; int b; void Ml() { if(f)a=1; else a=2; // ????????????????????????????? if(F)b=2; else b=3; // ????????????????????????????? }; void ~Ml(){}; void m(){}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ struct St { bool f; // ????????????????????? bool F; // ????????????????????? Ml x[]; void St(){f=true; F=false; ArrayResize(x,1); x[0].m();}; // ????????????????????? void ~St(){}; int mult(int i){ArrayResize(x,i+1);return(x[i].a*x[0].b);}; int add(int i){ArrayResize(x,i+1);return(x[i].a+x[0].b);}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { St x[]; ArrayResize(x,2); int Mult=x[1].mult(10); int Add=x[1].add(10); Print("x[1].mult(10)=",x[1].mult(10)," x[1].add(10)=",x[1].add(10)); } //+------------------------------------------------------------------+ Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / SeriesInfoInteger また、このチケットの渡し方は不明なのでしょうか？グローバル変数宣言では問題ありません。を選択 し、チケットを書き込んで、オブジェクトを構築します。構造はオブジェクトで設計され、すべてグローバルに同じチケットを取得します。ディールもポジションも（チケットの先頭のディールがポジションIDと等しいため）。しかし、グローバルチケット宣言を削除しようとすると、問題が発生します。 Slava 2010.08.06 13:00 #819 gumgum: こう言うんだ 待っているのは......。3.3%の確率で、入ることも出ることもない。 データのダウンロードは？テストログには 何が書かれているのですか？ gumgum 2010.08.06 13:11 #820 stringo: データを読み込む？テストログには何が書かれていますか？現時点では5.62010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,Daily: history begins from 2001.01.01 00:00 2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,Daily: history cache reserved for estimated 2411 bars 2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD: contains 3208261 M records of beginning data from 2001.01.01 00:01 to 2009.12.31 18:59 2010.08.06 13:05:58 para.06 13:05:58 Core 1 para=EURUSD 2010.08.06 13:05:58 Core 1 delta=0.10 2010.08.06 13:05:58 Core 1 fc=0.19 2010.08.06 13:05:58 Core 1 M=11 2010.08.06 13:05:58 Core 1 dis=0.0.11 2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: testing of experts↵ 2010.01.01 00:00 to 2010.03.31 00:00 started with inputs: 2010.06.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: 1 minutes OHLC tick generating 2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: history starts from 2001.01.01 00:00 2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: history cache reserved for estimated 120 bars 2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD: contains 3208261 M records of beginning data from 2001.01.01 00:01 to 2009.12.31 18:59 2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: History synchronized from 1993.05.13 to 2010.08.05 2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize 2010.08.06 13:03:11 Core 1 EURUSD:symbol synchronized.3304バイトのシンボル情報を受信した。 2010.08.06 13:03:11 Core 1 Performance: 31 2010.08.06 13:03:11 Core 1 39 Kb of total initialization data received 2010.08.06 13:03:11 Core 1 Successfully initialized 2010.08.06 13:03:11 Core 1 Initial deposit 10000.00 USD 2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert file added: Libraries↶EX5.ex5.3277 bytes loaded 2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert file added: LibrariesPNNOCHL(slivarobot).ex5.13083 bytes loaded 2010.01.01から今日までのテストを入れています。一番最初のバーの日付2009.01.02を出力しています。
最初のバーを2006.01.02のようにするにはどうしたらいいですか？
テストするときは、ヒストリカルデータで十分に確認したい。どうすればいいのか？
特定の日付から取引し、より長いテスト期間を選択するために、コードで許可することができますが、それ以外の場合はどうでしょうか？
初期化時に、サーバーと自分自身の履歴が利用可能かどうかを確認します。 履歴を読み込む場合は、すぐに（初期化ブロックの中で）実行します...
そして、与えられた問題における直列性（その不在）は、どこから0小節を数えるのかを示している...。
同業者の皆様、言語開発者の皆様、以下の状況を説明していただけませんか？
構造体は2つ（seniorとjunior）あり、seniorのコンストラクタはstart()で呼び出されます。
junior のコンストラクタは senior 構造体のコンストラクタから呼び出されます。
上級構造体から下級構造体のコンストラクタに変数を渡すには？
1.試験開始日前に、試験対象の時間枠の少なくとも100本のバーを負荷として提供すること。
2 テスターは、少なくとも試験開始日から前年の初めまでの履歴を読み込む。
月単位を選択した場合、8年分の履歴が提供されます。週単位の時間枠を選択した場合は、2年分となります。ただ、シグナルを分析する際に現在のタイムフレームを使用せず、必要なタイムフレームを明示的に指定してください。
実例を挙げた方がわかりやすいと思います。
新しい位置が現れると、新しいオブジェクトが作成され、そこにはディールへのポインタの動的配列が含まれる。
初期状態では、位置は1つのディールしか持っていないので、そのデータはオブジェクトの初期化時に適切な構造体に書き込まれる。
が、構造体のコンストラクタは、位置オブジェクトからチケット番号を受け取ります。
また、このチケットの渡し方は不明なのでしょうか？
グローバル変数宣言では問題ありません。
を選択 し、チケットを書き込んで、オブジェクトを構築します。
構造はオブジェクトで設計され、すべてグローバルに同じチケットを取得します。
ディールもポジションも（チケットの先頭のディールがポジションIDと等しいため）。
しかし、グローバルチケット宣言を削除しようとすると、問題が発生します。
データを読み込む？テストログには何が書かれていますか？
現時点では5.6
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,Daily: history begins from 2001.01.01 00:00
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD,Daily: history cache reserved for estimated 2411 bars
2010.08.06 13:08:52 Core 1 EURUSD: contains 3208261 M records of beginning data from 2001.01.01 00:01 to 2009.12.31 18:59
2010.08.06 13:05:58 para.06 13:05:58 Core 1 para=EURUSD
2010.08.06 13:05:58 Core 1 delta=0.10
2010.08.06 13:05:58 Core 1 fc=0.19
2010.08.06 13:05:58 Core 1 M=11
2010.08.06 13:05:58 Core 1 dis=0.0.11
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: testing of experts↵ 2010.01.01 00:00 to 2010.03.31 00:00 started with inputs:
2010.06.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: 1 minutes OHLC tick generating
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: history starts from 2001.01.01 00:00
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD,Monthly: history cache reserved for estimated 120 bars
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD: contains 3208261 M records of beginning data from 2001.01.01 00:01 to 2009.12.31 18:59
2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: History synchronized from 1993.05.13 to 2010.08.05
2010.08.06 13:03:13 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.08.06 13:03:11 Core 1 EURUSD:symbol synchronized.3304バイトのシンボル情報を受信した。
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Performance: 31
2010.08.06 13:03:11 Core 1 39 Kb of total initialization data received
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Successfully initialized
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Initial deposit 10000.00 USD
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert file added: Libraries↶EX5.ex5.3277 bytes loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert file added: LibrariesPNNOCHL(slivarobot).ex5.13083 bytes loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert file added: Expertsslivarobot.ex5.3598 bytes loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 275 bytes of selected symbol loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 7178 bytes of tester parameters loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 3780 bytes of group info loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 3124 bytes of account info loaded
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Common synchronization completed
2010.08.03:01(月) 13:03:0006.08.06 13:03:07 Tester EURUSD,Monthly: testing of expertsslivarobot.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.03.31 00:00 to be started
2010.08.06 13:03:07 Core 1 Authorized (agent build 302)
2010.08.06 13:03:07 Core 1 Connected
2010.08.06 13:03:06 Core 1 Connecting to 127.0.0.1:3000
2010.08.06 13:03:06 Core 1 エージェントプロセス開始