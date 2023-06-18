エラー、バグ、質問 - ページ 86

そんなことはないだろう。標準的な関数のオーバーロードは、直接ではなく、クラスで宣言した方が良いのですが...。

"I don't think so "は、そのような機能が今後も残っていくかどうかを指していると思われます。

というのも、その可能性が出てきたからです。

なぜクラスで、すべてのオーバーロードされた標準関数のインルーターを作って、どこにでも貼り付けることができないのでしょうか？

 
Urain:

できますが、後で（オーバーロードを忘れた時に）びっくりしないように注意してください。コンテキスト解決操作 ( :: ) の例を参照。
 
Rosh:
ありがとうございます、そうですか。そうすれば、オーバーロードのスコープを設定しても、その行方を心配する必要はない。

しかし、この場合は、あらかじめ定義されたidで位置を選択するのがかなり便利なので、inluderのバリアントが役に立つと思います。


だからエヴァは明らかに脳がないだろう、彼らはmqlの専門家にそれらを与える必要があるからだ - 彼らはここであらゆる種類のものをプログラムすることができます....:о)

テキストオブジェクトにdouble型の 数値を書き込もうとすると、この構文では0.00000000という形式の文字列が書き込まれるのです。
ObjectSetString(0,"PIPSetEditBBdeviation",OBJPROP_TEXT,(string)BBdeviation);
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
DoubleToStringは 一度で済ませた方が、後々困ることがないため
 
sergeev:

より良いDoubleToStringを一度に取得することができます。
これは理解できる、これもきちんと動作させる必要がある。
 

コンパイラは、等質性をチェックする際に「沈黙」しています。

void OnStart()
  {
    datetime Time=0;  
    
    if(Time=0) //???????? 
     {
       
     }
        
  }
 
Kos:

そこで、まずTime=0の代入を行い、それが真か偽かをチェック する。なぜ彼が気にする必要があるのか？

Kos:

多くの人の標準エラーで、私自身も時々引っかかります（言語によって比較の実装が異なる）...。

void OnStart()
{
datetime Time=0;  
    
  if(Time==0)
  {
  //Так правильно       
  }
        
}
