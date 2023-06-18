エラー、バグ、質問 - ページ 86 1...798081828384858687888990919293...3185 新しいコメント Mykola Demko 2010.08.06 16:30 #851 Interesting: そんなことはないだろう。標準的な関数のオーバーロードは、直接ではなく、クラスで宣言した方が良いのですが...。"I don't think so "は、そのような機能が今後も残っていくかどうかを指していると思われます。というのも、その可能性が出てきたからです。なぜクラスで、すべてのオーバーロードされた標準関数のインルーターを作って、どこにでも貼り付けることができないのでしょうか？ Rashid Umarov 2010.08.06 16:30 #852 Urain:なんと、定義済みの関数をオーバーロードできることが判明しました。それともバグ？ できますが、後で（オーバーロードを忘れた時に）びっくりしないように注意してください。コンテキスト解決操作 ( :: ) の例を参照。 Mykola Demko 2010.08.06 16:38 #853 Rosh: できますが、後で（オーバーロードを忘れた時に）びっくりしないように注意してください。コンテキスト解決操作 ( :: ) の例を参照。ありがとうございます、そうですか。そうすれば、オーバーロードのスコープを設定しても、その行方を心配する必要はない。しかし、この場合は、あらかじめ定義されたidで位置を選択するのがかなり便利なので、inluderのバリアントが役に立つと思います。だからエヴァは明らかに脳がないだろう、彼らはmqlの専門家にそれらを与える必要があるからだ - 彼らはここであらゆる種類のものをプログラムすることができます....:о) 削除済み 2010.08.06 16:51 #854 Urain:Zy Evaは、mqlの専門家に渡すことになるので、脳みそがないままだろうし、ここでいろいろとプログラムするんだろうなあ．:о) Sergey Gritsay 2010.08.06 21:21 #855 テキストオブジェクトにdouble型の 数値を書き込もうとすると、この構文では0.00000000という形式の文字列が書き込まれるのです。ObjectSetString(0,"PIPSetEditBBdeviation",OBJPROP_TEXT,(string)BBdeviation); Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5 --- 2010.08.06 22:39 #856 DoubleToStringは 一度で済ませた方が、後々困ることがないため Sergey Gritsay 2010.08.06 22:47 #857 sergeev: より良いDoubleToStringを一度に取得することができます。 これは理解できる、これもきちんと動作させる必要がある。 Ruslan Khasanov 2010.08.07 02:11 #858 コンパイラは、等質性をチェックする際に「沈黙」しています。void OnStart() { datetime Time=0; if(Time=0) //???????? { } } Валерий 2010.08.07 06:58 #859 Kos:コンパイラは、等質性をチェックする際に「沈黙」しています。そこで、まずTime=0の代入を行い、それが真か偽かをチェック する。なぜ彼が気にする必要があるのか？ 削除済み 2010.08.07 07:15 #860 Kos:コンパイラは、等質性をチェックする際に「沈黙」しています。多くの人の標準エラーで、私自身も時々引っかかります（言語によって比較の実装が異なる）...。void OnStart() { datetime Time=0; if(Time==0) { //Так правильно } } 1...798081828384858687888990919293...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そんなことはないだろう。標準的な関数のオーバーロードは、直接ではなく、クラスで宣言した方が良いのですが...。
"I don't think so "は、そのような機能が今後も残っていくかどうかを指していると思われます。
というのも、その可能性が出てきたからです。
なぜクラスで、すべてのオーバーロードされた標準関数のインルーターを作って、どこにでも貼り付けることができないのでしょうか？
なんと、定義済みの関数をオーバーロードできることが判明しました。
それともバグ？
できますが、後で（オーバーロードを忘れた時に）びっくりしないように注意してください。コンテキスト解決操作 ( :: ) の例を参照。
ありがとうございます、そうですか。そうすれば、オーバーロードのスコープを設定しても、その行方を心配する必要はない。
しかし、この場合は、あらかじめ定義されたidで位置を選択するのがかなり便利なので、inluderのバリアントが役に立つと思います。
だからエヴァは明らかに脳がないだろう、彼らはmqlの専門家にそれらを与える必要があるからだ - 彼らはここであらゆる種類のものをプログラムすることができます....:о)
より良いDoubleToStringを一度に取得することができます。
コンパイラは、等質性をチェックする際に「沈黙」しています。
そこで、まずTime=0の代入を行い、それが真か偽かをチェック する。なぜ彼が気にする必要があるのか？
多くの人の標準エラーで、私自身も時々引っかかります（言語によって比較の実装が異なる）...。