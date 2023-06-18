エラー、バグ、質問 - ページ 88 1...818283848586878889909192939495...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.08.07 22:12 #871 gumgum:デポとプロフィット機能が自分だけないのが残念ですは1.#INFを与えています。 Servicedeskはすでに書いています... というように、ドットの後のゼロは書けません。 double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.0; gumgum 2010.08.07 22:15 #872 sergey1294: で、このようにドットの後に0を付けることはできません。 どう綴っても、1.#INFです。 10.であろうと10.0であろうと差はないようです。 Sergey Gritsay 2010.08.07 22:30 #873 gumgum:どう綴っても、1.#INFです。 10.でも10.0でも違いはないようです。表現を確認したところdouble pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.; или double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.0;エラーが出るわけでもなく、正常に動作しています。2010.08.07 22:27:13 проверка (EURUSD,M5) pro = 0.5929100000000001 gumgum 2010.08.07 22:36 #874 sergey1294:ただ、表現を確認しました。 エラーはなく、すべて正常に動作しています。もちろん、大丈夫です！大丈夫です2つのライブラリを使っているのですが...。その一部始終は書かない。 Sergey Gritsay 2010.08.07 22:42 #875 gumgum:もちろん、大丈夫です！大丈夫です2つのライブラリを使用しているのですが...。その一部始終は書かない。 なぜエラーがあるのかというと、例としてあげた式にエラーはない、エラーは他のものにあるはずだ。 gumgum 2010.08.07 22:48 #876 sergey1294: では、なぜエラーがあるのかというと、例としてあげた式にエラーはない、何か別のところにエラーがあるに違いないのです。 聞かなかったことにする) Sergey Gritsay 2010.08.07 22:52 #877 gumgum: とは聞いていない）。では、あなたの投稿の意味は何なのでしょう Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.; дает 1.#INF. Сервисдеск уже написал... gumgum 2010.08.07 22:55 #878 sergey1294:では、あなたの投稿の意味は何なのでしょう どこで質問を見たのですか？） Sergey Gritsay 2010.08.07 23:00 #879 gumgum: どこで質問を見たのですか？） 質問でなかったのなら、あなたの問題を助けようとしたことを謝ります。 Mikhail Dovbakh 2010.08.08 03:18 #880 私は一つの戦略を試すことにした。しかし、なぜかテスターではExpert Advisorの動作がおかしくなってしまいました。長く使いたいと思ったからです。アルゴリズムはほぼスキャルパーですが。;)そこで、Expert Advisorを入力するために来ているデータを確認することにしました。気取らないExpert Advisorをはじめました。input bool diskret=false; // работать по открытию бара? input bool File=true; MqlTradeRequest mReq; MqlTradeResult mRez; int handle1,handle2; double iBuffer1[],iBu1[]; double iBuffer2[],iBu2[]; double vol[22],OTS; MqlDateTime newT,oldT; datetime newTT,oldTT;string FName; int hF;//+------------------------------------------------------------------+//| Expert initialization function |//+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() {//--------------Set default vaules for all new order requests mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL; mReq.magic=777; mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);//----------------------- Set Volume pi Print ("----- Start init ---"); oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT); oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min; printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min, SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)); StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x", oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv"); if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON); if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ", GetLastError()); if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I" ); Print ("Start on ",FName); } Print ("Start ",mReq.comment); return(0); }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert deinitialization function |//+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { if (File) FileClose(hF); }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert tick function |//+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { bool poz=true; int i,per=PeriodSeconds(); MqlTick tick; //------------------ if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { Print("Failed to get Symbol info!",per); return; } newTT=tick.time; if(newTT<=oldTT+per+1) {if (diskret)return;} else { MqlRates rates[]; int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates); if(copied<=0) Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError()); else oldTT=rates[0].time; TimeToStruct(oldTT,oldT); printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min); TimeToStruct(newTT,newT); printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon, newT.year,newT.hour,newT.min); if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I", tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume); } return; }と変なログが出ました。データ期間がスキップされる理由を教えてください。そしてもう一つ、ディレクトリに作成されるはずのファイル（xp2sp）が検出されません。長い間MT5を調べていなかったので、完全に迷子になってしまいました・・・。:( Errors, bugs, questions マーケットクローズ When I use the 1...818283848586878889909192939495...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
デポとプロフィット機能が自分だけないのが残念です
は1.#INFを与えています。
Servicedeskはすでに書いています...
で、このようにドットの後に0を付けることはできません。
どう綴っても、1.#INFです。
10.であろうと10.0であろうと差はないようです。
どう綴っても、1.#INFです。
10.でも10.0でも違いはないようです。
表現を確認したところ
エラーが出るわけでもなく、正常に動作しています。
ただ、表現を確認しました。
エラーはなく、すべて正常に動作しています。
もちろん、大丈夫です！大丈夫です
2つのライブラリを使っているのですが...。その一部始終は書かない。
もちろん、大丈夫です！大丈夫です
2つのライブラリを使用しているのですが...。その一部始終は書かない。
では、なぜエラーがあるのかというと、例としてあげた式にエラーはない、何か別のところにエラーがあるに違いないのです。
とは聞いていない）。
では、あなたの投稿の意味は何なのでしょう
では、あなたの投稿の意味は何なのでしょう
どこで質問を見たのですか？）
私は一つの戦略を試すことにした。しかし、なぜかテスターではExpert Advisorの動作がおかしくなってしまいました。
長く使いたいと思ったからです。アルゴリズムはほぼスキャルパーですが。;)
そこで、Expert Advisorを入力するために来ているデータを確認することにしました。
気取らないExpert Advisorをはじめました。
input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;
string FName;int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--------------Set default vaules for all new order requests
mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
mReq.magic=777;
mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol
mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price
mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type
mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time
mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
Print ("----- Start init ---");
oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
GetLastError());
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
);
Print ("Start on ",FName);
}
Print ("Start ",mReq.comment);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if (File) FileClose(hF);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
bool poz=true;
int i,per=PeriodSeconds();MqlTick tick;
//------------------
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Failed to get Symbol info!",per);
return;
}
newTT=tick.time;
if(newTT<=oldTT+per+1)
{if (diskret)return;}
else
{
MqlRates rates[];
int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
if(copied<=0)
Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
else oldTT=rates[0].time;
TimeToStruct(oldTT,oldT);
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
TimeToStruct(newTT,newT);
printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
newT.year,newT.hour,newT.min);
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
}
return;
}
と変なログが出ました。データ期間がスキップされる理由を教えてください。
そしてもう一つ、ディレクトリに作成されるはずのファイル（xp2sp）が検出されません。
長い間MT5を調べていなかったので、完全に迷子になってしまいました・・・。
:(