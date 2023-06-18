エラー、バグ、質問 - ページ 85 1...787980818283848586878889909192...3185 新しいコメント gumgum 2010.08.06 15:05 #841 Rosh:データアクセスの構成」の項に記載されています。今、試してみたところ...。テスターでは履歴が読み込めないのに、デモではすんなり...。 それとも私のやり方が悪かったのでしょうか。 一般的に、Expert Advisorの起動を押して「あまり履歴をダウンロードさせない」のが現実的でしょうか。 Rashid Umarov 2010.08.06 15:24 #842 gumgum:ここで今、試してみたところ...。テスターでは履歴が読み込めないのに、デモでは...。 MQL5の教えをこんな形で誤魔化す人がいるとは、思いもよらなかったのです。端末のヘルプに書いてあることを考えると、他に何が必要なのでしょうか？ gumgum 2010.08.06 15:48 #843 Rosh:MQL5の教えをこんな形で誤魔化す人がいるとは、思いもよらなかったのです。端末のヘルプに書いてあることを考えると、他に何が必要なのでしょうか？たぶん、言い方が悪かったんだと思います。すべてのデータがダウンロードされ、そこにある。 2010.01.01から今日（H1）までテストしてみました。私のExpert Advisorにもそのような線があります。Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент =", (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));ログには「これまでの 文字期間による最初の日付 ＝2009.01.02 00:00:00」と表示されています。2009.01.02 00:00:00より低くするにはどうしたらいいのか聞いてみました。という答えが返ってきました。 歴史のすべてが必要なわけでは ありません。 1 試験開始日前に、試験時間枠の少なくとも100本のバーをロードしていることを確認する。 2 テスターは、少なくとも試験開始日から前年の初めまでの履歴を読み込む。 月単位を選択した場合、8年分の履歴データが提供されます。週単位の時間枠を選択した場合は、2年分となります。ただ、シグナルを分析する際に現在のタイムフレームを使用せず、必要なタイムフレームを明示的に指定してください。 月刊1号は、すべての履歴を読み込むので時間がかかりますが、何のためにすべての履歴が必要なのでしょうか？ 削除済み 2010.08.06 16:04 #844 gumgum:月刊誌は履歴を全部読み込むから読み込みに時間がかかるし、なんで履歴が全部必要なんだろう...。全歴史だから必要なだけ端末にダウンロードすれば（1993年からユーラシア大陸まででも）、テスターも歴史の深さを問うことはないだろう。外部エージェントでテストしているのであれば、はい、データは同期されます（正しい深さでない場合）。初期バー2009.01.02以降、H1には膨大な量の冗長データ（冗長ではないが、ほぼ9000本の Hourバーがある）があります。なぜもっと？ Mykola Demko 2010.08.06 16:08 #845 ポジションのid番号を知っていて、それを選択するにはどうしたらいいのでしょうか？ HistorySelectByPosition(position_id); PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL));idで位置を選択 する関数は作れないの？ Документация по MQL5: Торговые функции / PositionSelect www.mql5.com Торговые функции / PositionSelect - Документация по MQL5 Mykola Demko 2010.08.06 16:14 #846 Urain:というか、そのidを知りながら、どうしてそこまでしてポジション番号を選択できるのでしょうか？idで位置を選択 する関数は作れないの？ああ、定義済みの関数をオーバーロードできることがわかった。bool PositionSelect(long position_id) { if(HistorySelectByPosition(position_id)) return(PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL))); else return(false); }それともバグ？私はそれがすべて動作することを確認しました、私はこの機能が将来的に消えることはないのだろうか？より安全なバリエーションに修正しました。 gumgum 2010.08.06 16:22 #847 Interesting:全歴史まあ、必要なだけ端末に読み込ませれば（少なくとも1993年からユーラまで）、テスターも履歴の深さを問うことはないでしょう。もしテストが外部のエージェントで行われるのであれば、はい、データは同期されます（正しい深さであることが判明しない場合）。初期バー2009.01.02以降、H1には膨大な量の冗長データ（冗長ではないが、ほぼ9000本の Hourバーがある）があります。なぜもっと？ 全歴史を搭載!魚座を開くための統計情報を収集するために必要なのです。 削除済み 2010.08.06 16:23 #848 Urain:なんと、定義済みの関数をオーバーロードできることが判明しました。それともバグ？動作確認はしましたが、今後この機能はなくなるのでしょうか？より安全なバリエーションに修正しました。 違うと思います。標準的な関数のオーバーロードは、直接行うのではなく、クラスで宣言して行うのがよいでしょう。 削除済み 2010.08.06 16:27 #849 gumgum: 履歴はすべてダウンロード!ピジョンを開くための統計情報を収集する必要があります。9,000 時間バーが統計にならない？追記そして、現時点では唯一の救済策があります - EAのパラメータで、我々は日付の表示を追加し、そこから取引を開始し、希望の深さ（分析のための十分なバーが あるまで、このアプローチでは、作業が開始されません）、言って、テストの開始を延期する...。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 gumgum 2010.08.06 16:29 #850 Interesting:9,000 時間バーが統計にならない？追記エキスパートアドバイザーのパラメータに、どの日から取引を行うかの指示を追加し、テストの開始を延期し、例えば、希望の深さまで（このアプローチでは、分析のために十分な数のバーが あるまで、作業は開始されません）... 時間単位と日単位。私はこうしています。もう一つの方法は、データファイルを作成することです（今やっています）。 1...787980818283848586878889909192...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
データアクセスの構成」の項に記載されています。
今、試してみたところ...。テスターでは履歴が読み込めないのに、デモではすんなり...。
それとも私のやり方が悪かったのでしょうか。
一般的に、Expert Advisorの起動を押して「あまり履歴をダウンロードさせない」のが現実的でしょうか。
MQL5の教えをこんな形で誤魔化す人がいるとは、思いもよらなかったのです。端末のヘルプに書いてあることを考えると、他に何が必要なのでしょうか？
たぶん、言い方が悪かったんだと思います。
すべてのデータがダウンロードされ、そこにある。
2010.01.01から今日（H1）までテストしてみました。
私のExpert Advisorにもそのような線があります。
ログには「これまでの 文字期間による最初の日付 ＝2009.01.02 00:00:00」と表示されています。
2009.01.02 00:00:00より低くするにはどうしたらいいのか聞いてみました。
という答えが返ってきました。
1 試験開始日前に、試験時間枠の少なくとも100本のバーをロードしていることを確認する。
2 テスターは、少なくとも試験開始日から前年の初めまでの履歴を読み込む。
月単位を選択した場合、8年分の履歴データが提供されます。週単位の時間枠を選択した場合は、2年分となります。ただ、シグナルを分析する際に現在のタイムフレームを使用せず、必要なタイムフレームを明示的に指定してください。
月刊1号は、すべての履歴を読み込むので時間がかかりますが、何のためにすべての履歴が必要なのでしょうか？
ポジションのid番号を知っていて、それを選択するにはどうしたらいいのでしょうか？
ああ、定義済みの関数をオーバーロードできることがわかった。
履歴はすべてダウンロード!ピジョンを開くための統計情報を収集する必要があります。
そして、現時点では唯一の救済策があります - EAのパラメータで、我々は日付の表示を追加し、そこから取引を開始し、希望の深さ（分析のための十分なバーが あるまで、このアプローチでは、作業が開始されません）、言って、テストの開始を延期する...。
エキスパートアドバイザーのパラメータに、どの日から取引を行うかの指示を追加し、テストの開始を延期し、例えば、希望の深さまで（このアプローチでは、分析のために十分な数のバーが あるまで、作業は開始されません）...