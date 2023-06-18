エラー、バグ、質問 - ページ 85

Rosh:
データアクセスの構成」の項に記載されています。

今、試してみたところ...。テスターでは履歴が読み込めないのに、デモではすんなり...。

それとも私のやり方が悪かったのでしょうか。

一般的に、Expert Advisorの起動を押して「あまり履歴をダウンロードさせない」のが現実的でしょうか。

 
gumgum:

MQL5の教えをこんな形で誤魔化す人がいるとは、思いもよらなかったのです。端末のヘルプに書いてあることを考えると、他に何が必要なのでしょうか？


 
Rosh:

たぶん、言い方が悪かったんだと思います。

すべてのデータがダウンロードされ、そこにある。

2010.01.01から今日（H1）までテストしてみました。

私のExpert Advisorにもそのような線があります。

Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент =",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

ログには「これまでの 文字期間による最初の日付 ＝2009.01.02 00:00:00」と表示されています。

2009.01.02 00:00:00より低くするにはどうしたらいいのか聞いてみました。

という答えが返ってきました。

歴史のすべてが必要なわけでは ありません。

1 試験開始日前に、試験時間枠の少なくとも100本のバーをロードしていることを確認する。

2 テスターは、少なくとも試験開始日から前年の初めまでの履歴を読み込む。

月単位を選択した場合、8年分の履歴データが提供されます。週単位の時間枠を選択した場合は、2年分となります。ただ、シグナルを分析する際に現在のタイムフレームを使用せず、必要なタイムフレームを明示的に指定してください。

月刊1号は、すべての履歴を読み込むので時間がかかりますが、何のためにすべての履歴が必要なのでしょうか？

gumgum:

全歴史

だから必要なだけ端末にダウンロードすれば（1993年からユーラシア大陸まででも）、テスターも歴史の深さを問うことはないだろう。

外部エージェントでテストしているのであれば、はい、データは同期されます（正しい深さでない場合）。

初期バー

2009.01.02以降、H1には膨大な量の冗長データ（冗長ではないが、ほぼ9000本の Hourバーがある）があります。なぜもっと？

 

ポジションのid番号を知っていて、それを選択するにはどうしたらいいのでしょうか？

   HistorySelectByPosition(position_id);
   PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL));

idで位置を選択 する関数は作れないの？

Urain:

というか、そのidを知りながら、どうしてそこまでしてポジション番号を選択できるのでしょうか？

idで位置を選択 する関数は作れないの？

ああ、定義済みの関数をオーバーロードできることがわかった。

bool PositionSelect(long position_id)
  {
   if(HistorySelectByPosition(position_id))
     return(PositionSelect(HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(0),DEAL_SYMBOL)));
   else return(false);  
  }

それともバグ？

私はそれがすべて動作することを確認しました、私はこの機能が将来的に消えることはないのだろうか？

より安全なバリエーションに修正しました。

 
Interesting:

全歴史

全歴史を搭載!魚座を開くための統計情報を収集するために必要なのです。
Urain:

なんと、定義済みの関数をオーバーロードできることが判明しました。

それともバグ？

動作確認はしましたが、今後この機能はなくなるのでしょうか？

より安全なバリエーションに修正しました。

違うと思います。標準的な関数のオーバーロードは、直接行うのではなく、クラスで宣言して行うのがよいでしょう。
gumgum:
履歴はすべてダウンロード!ピジョンを開くための統計情報を収集する必要があります。

9,000 時間バーが統計にならない？

追記

そして、現時点では唯一の救済策があります - EAのパラメータで、我々は日付の表示を追加し、そこから取引を開始し、希望の深さ（分析のための十分なバーが あるまで、このアプローチでは、作業が開始されません）、言って、テストの開始を延期する...。

Interesting:

9,000 時間バーが統計にならない？

追記

エキスパートアドバイザーのパラメータに、どの日から取引を行うかの指示を追加し、テストの開始を延期し、例えば、希望の深さまで（このアプローチでは、分析のために十分な数のバーが あるまで、作業は開始されません）...

時間単位と日単位。私はこうしています。もう一つの方法は、データファイルを作成することです（今やっています）。
