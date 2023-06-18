エラー、バグ、質問 - ページ 38 1...313233343536373839404142434445...3185 新しいコメント Mykola Demko 2010.07.07 19:26 #371 問題が発生した、どこに入れたらいいのかわからない。気になるコード部分はこちらです。 Print("itogo do=",itogo); if(itogo>1000) { Print("itogo>1000 =",itogo); itogo=500; Print("vsego_if=",itogo); } Print("itogo posle=",itogo); Print("+-----------------------------------------------------------+");まず、変数itogoの値を "itogo do "というテキストでアンプリントする必要があると書いてあります。もし、itogo が1000以上であれば、itogo に "itogo>1000 " と表示します。イトゴに500を割り当てvsego_if="のテキストを含むitogoを印刷し、保護区域を出る。itogoを "itogo posle="のテキストで表示します。を描きます。なぜ詳しく説明するのか？というのは、条件がなければ2行で、条件があれば4行になることは明らかであろう。条件が成立すると、変数の値が変化することが分かっています。まず、itogo do 変数のアンプリントですが、ここでは2つのプリンターを表示しているので、条件は発動していませんが、変数の値は変化しています。どうしてこんなことになるんだ？以下は、フィールドの境界を越えたどこかの行の間には何も隠されていないことを示すコードのスクリーンショットです。コードが全くクラッシュしない、問題なくコンパイルできるが、意図したとおりに動作することを拒否する。変数はグローバルにintと宣言されており、コード自体は大きいのですが、プリントはコードのどこにもありません。そして、デバッガで最も興味深いのは、正常に動作しますが、あなたが通常モードで実行すると、ここではそのようなシフトです。 と、これはプログラムのロジックによってプリンタボットではない私は何かが間違っていることを参照してください。 Mykola Demko 2010.07.07 20:02 #372 他の例ではまだ再現できていませんが、これで解決しそうです。以前はDebugBreak() があり、デバッガを通してコードを実行していたが、後にDebugBreak()が削除され、すべてが再コンパイルされた。が、どうやらMEはデバッガを使ったことを記憶しているようで、コンパイル後にデバッグをしないと正しく動作しないようです。デバッガを実行すると、通常の起動時でもスクリプトは正常に動作します。 削除済み 2010.07.08 01:00 #373 Urain:他の例ではまだ再現できていませんが、これで解決しそうです。以前はDebugBreak()があり、デバッガを通してコードを実行していたが、後にDebugBreak()が削除され、すべてが再コンパイルされた。が、どうやらMEはそのデバッガーを使ったことを記憶しているようで、コンパイル後にそれを通さないと正しく動作しないようです。デバッガで実行すると、通常動作時でもスクリプトは問題なく動作します。それをリリースと呼ぶのか？2010年のチャンピオンシップ の参加候補者がExpert Advisorを書き、デバッグを行ったが、デバッガーのものがコードに残っている。しかし、Expert Advisorはうまく機能します。しかし、それは "仕掛け "がある場合にのみ機能します。 しかし、参加者はそのことを知りません。そこで、その参加者が自分のEAのソースコードをMetaQuotesに送ってChampionship 2010に参加してもらったところ、彼らはそれをコンパイルしただけで、もちろん「デバッガ的なもの」は一切なく、きれいなコードに仕上がりました。チャンピオンシップ2010が開催されていますが、MetaQuotes Expert Advisorはなぜか自分のパソコンと同じように取引できません。参加者は戸惑い、さまざまな思いを抱く...。 Renat Fatkhullin 2010.07.08 07:05 #374 Urain:問題が発生した、どこに入れたらいいのかもわからない。例としてこのようなコードを作ってみました（あなたの値を入れてみました）。void Check(int itogo) { Print("itogo do=",itogo); if(itogo>1000) { Print("itogo>1000 =",itogo); itogo=500; Print("vsego_if=",itogo); } Print("itogo posle=",itogo); Print("+-----------------------------------------------------------+"); } void OnStart() { Check(158); Check(179); Check(202); Check(222); Check(243); Check(261); Check(288); Check(301); } 問題なく使えました。2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=301 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=301 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=288 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=288 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=261 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=261 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=243 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=243 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=222 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=222 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=202 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=202 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=179 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=179 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) +-----------------------------------------------------------+ 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo posle=158 2010.07.08 07:00:22 size (EURUSD,D1) itogo do=158 ご覧のように、変数値にエラーや不整合はありません。おそらく、何度も再編集した後に再コンパイルするのを忘れて、古いバージョンを使ってしまったのでしょう。 必要なことコードを最初からコピーし、ターミナルを再起動（保証のため）して、確認するエラーが残る場合は、servicedk（フォーラムでも可）を通じて、完全なコードを送ってください。 Renat Fatkhullin 2010.07.08 07:07 #375 simpleton:もうヒステリックになるのはやめてくれ。 この誤りが確認された場合、直ちに修正されます。ソフトウエアの開発は、エラーなくして進められない。 Yedelkin 2010.07.08 08:34 #376 Renat: もうヒステリックになるのはやめてくれ。 この誤りが確認された場合、直ちに修正されます。ソフトウエアの開発は、エラーなくして進められない。 Renat さん、「MQL5批判」等のトピックを立てることをお勧めします。また、他のトピック（スレッド）からのそのようなメッセージは、オフトップとしてすべて削除されるべきです。 そうすることで、評論家が表現する場ができ、糸が整うのです。 ddd06 2010.07.08 11:00 #377 EAからのインジケータ呼び出し（値がインジケータと一致しない）に対するリクエスト#18261の 行方を知りたいです。 何らかの反応があればいいのですが...。 Способы вызова индикаторов в MQL5 2010.03.09KlimMalginwww.mql5.com C появлением новой версии языка MQL, не только изменился подход к работе с индикаторами, но и появились новые способы создания индикаторов. Кроме того, появилась дополнительная гибкость при работе с индикаторными буферами - теперь вы можете самостоятельно указать нужное направление индексации и получать ровно столько значений индикатора, сколько вам требуется. В этой статье рассмотрены базовые методы вызова индикаторов и получения данных из индикаторных буферов. Test Account 2010.07.08 11:04 #378

ddd06:EAからのインジケータ呼び出し（値がインジケータと一致しない）に対するリクエスト#18261の 行方を知りたいです。

何らかの反応があればいいのですが...。

お客様のリクエストにお応えしました。アドバイスがありました。

プロフィールが更新されない理由 - 私たちが解明します。

Mykola Demko 2010.07.08 14:58 #379

Renat:このコードは例として作ったものです（あなたの値を入れてください）。

問題なく使えました。

ご覧のように、変数値にエラーや不整合はありません。

何度も再編集した後、再コンパイルするのを忘れて古いバージョンを使ってしまった可能性があります。

何をするのか

そして、ここに投稿する前に同じことをして、結果はあなたのようになりましたが、ここで最初にエラーが発生したシートのすべてで、クラッシュします。私はデバッガで理由を繰り返し、その特定のワークシート上で再コンパイルを行い、デバッグの動作が間違って実行されていない場合は、デバッグで実行した後、すべてが正常です。デバッガがなぜこの特定のワークシートにフックしたのかわかりません。他のワークシートのコードコピーはうまくいくのですが、このワークシートはうまくいきません。そのため、上記で「今のところエラーは再現できない（というか、再現してもローカライズされたプロジェクト内だけ）」と書きました。もしかしたら、デバッガやMEに編集履歴を記憶する機能があるのかもしれませんし、事件の前に私が注意しなかった重大なミスが あったのかもしれません。

Test Account 2010.07.08 15:10 #380

Urain:そして、ここに投稿する前に同じことをしたのですが、結果はあなたと同じで、もともとエラーが発生していたシートでは、すべてがクラッシュしてしまいました。デバッガーで理由を繰り返し、特定のシートで再コンパイルし、デバッグを実行しなければ正しく動作しませんが、デバッグ後はすべて正常に動作しています。デバッガがなぜこの特定のワークシートにフックしたのかわかりません。他のワークシートのコードコピーはうまくいくのですが、このワークシートはうまくいきません。そのため、上記で「今のところエラーは再現できない（というか、再現してもローカライズされたプロジェクト内だけ）」と書きました。もしかしたら、デバッガやMEに編集履歴を記憶する機能があるのかもしれないし、事件の前に重大なミスが あり、それを注意しなかったのかもしれない。

DebugBreak()がどこに設定されていたか覚えていますか？

今のところ再現できていません。
問題が発生した、どこに入れたらいいのかわからない。
気になるコード部分はこちらです。
まず、変数itogoの値を "itogo do "というテキストでアンプリントする必要があると書いてあります。
もし、itogo が1000以上であれば、itogo に "itogo>1000 " と表示します。
イトゴに500を割り当て
vsego_if="のテキストを含むitogoを印刷し、保護区域を出る。
itogoを "itogo posle="のテキストで表示します。
を描きます。
なぜ詳しく説明するのか？
というのは、条件がなければ2行で、条件があれば4行になることは明らかであろう。
条件が成立すると、変数の値が変化することが分かっています。
まず、itogo do 変数のアンプリントですが、ここでは2つのプリンターを表示しているので、条件は発動していませんが、変数の値は変化しています。
どうしてこんなことになるんだ？
以下は、フィールドの境界を越えたどこかの行の間には何も隠されていないことを示すコードのスクリーンショットです。
コードが全くクラッシュしない、問題なくコンパイルできるが、意図したとおりに動作することを拒否する。
変数はグローバルにintと宣言されており、コード自体は大きいのですが、プリントはコードのどこにもありません。
そして、デバッガで最も興味深いのは、正常に動作しますが、あなたが通常モードで実行すると、ここではそのようなシフトです。
と、これはプログラムのロジックによってプリンタボットではない私は何かが間違っていることを参照してください。
他の例ではまだ再現できていませんが、これで解決しそうです。
以前はDebugBreak() があり、デバッガを通してコードを実行していたが、後にDebugBreak()が削除され、すべてが再コンパイルされた。
が、どうやらMEはデバッガを使ったことを記憶しているようで、コンパイル後にデバッグをしないと正しく動作しないようです。
デバッガを実行すると、通常の起動時でもスクリプトは正常に動作します。
それをリリースと呼ぶのか？
2010年のチャンピオンシップ の参加候補者がExpert Advisorを書き、デバッグを行ったが、デバッガーのものがコードに残っている。しかし、Expert Advisorはうまく機能します。しかし、それは "仕掛け "がある場合にのみ機能します。 しかし、参加者はそのことを知りません。
そこで、その参加者が自分のEAのソースコードをMetaQuotesに送ってChampionship 2010に参加してもらったところ、彼らはそれをコンパイルしただけで、もちろん「デバッガ的なもの」は一切なく、きれいなコードに仕上がりました。
チャンピオンシップ2010が開催されていますが、MetaQuotes Expert Advisorはなぜか自分のパソコンと同じように取引できません。参加者は戸惑い、さまざまな思いを抱く...。
必要なこと
もうヒステリックになるのはやめてくれ。
この誤りが確認された場合、直ちに修正されます。ソフトウエアの開発は、エラーなくして進められない。
もうヒステリックになるのはやめてくれ。
この誤りが確認された場合、直ちに修正されます。ソフトウエアの開発は、エラーなくして進められない。
Renat さん、「MQL5批判」等のトピックを立てることをお勧めします。また、他のトピック（スレッド）からのそのようなメッセージは、オフトップとしてすべて削除されるべきです。
そうすることで、評論家が表現する場ができ、糸が整うのです。
EAからのインジケータ呼び出し（値がインジケータと一致しない）に対するリクエスト#18261の 行方を知りたいです。
何らかの反応があればいいのですが...。
EAからのインジケータ呼び出し（値がインジケータと一致しない）に対するリクエスト#18261の 行方を知りたいです。
何らかの反応があればいいのですが...。
お客様のリクエストにお応えしました。アドバイスがありました。
プロフィールが更新されない理由 - 私たちが解明します。
何をするのか
DebugBreak()がどこに設定されていたか覚えていますか？
今のところ再現できていません。