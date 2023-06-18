エラー、バグ、質問 - ページ 34

ddd06:

評議員の質問について -サービスデスクに手紙を 書くべきですか？

エラー、または不正な動作がある場合は、はい。事前にできる限りの情報を集め、ヘルプを勉強しておけば、きっと答えが見つかるはずです。

 
alexvd:

親愛なるalexvd 私の意見では、これはエラーです、私は メッセージがサービスデスクで ダビングされるべきであるかどうかを尋ねる？

原理的にはティックを生成するときの違いになる可能性がありますが、そうではありません。

Interesting:
開発者 - 見失った、私のアプリケーション番号15802は 完了または途中ですか？

私は15802について開発者に私の質問を繰り返す - 私は、我々は何が起こるか合意したと思った、トピックが閉じられ、沈黙（またはいつものように私は最も興味深いものを寝過ごした）？
 

どうやら応募が 多いようで、私の最後の1枚は現在18261番です。何人いるのかわからないが、それだけの応募を処理するのは大変だろう)

 

ログエントリーは何ですか。

配列の範囲外 (126,16)

EAをデバッグする方法を教えてください。MT5に翻訳してコンパイルしたのですが、このエラーが出続けています。

 
AM2:

この行(126,16)を探してみてください。
 
AM2:

配列のインデックスが 取得できていません。126 - コード内の行, 16 - 行内の要素
AM2:

配列の次元を 確認する必要があります。おそらく、存在しない「セル」（または既存のセルで番号が異なっている）への参照だったのでしょう...。

配列のインデックスは0から始まるので、この機能を考慮せずに配列のインデックスにアクセスすると、範囲を超えてしまうことが少なくないのです......。

 
ddd06:

サービスデスクに メッセージをダビングする必要がありますか？


はい。

これにより、問題が視界から消えることを防ぐことができます。

 
ddd06:

どうやら応募が 多いようで、私の最後の1枚は現在18261番です。何人いるのかわからないが、それだけの応募を処理するのは大変だろう)

これが、あなたのアプリケーションの答えです。

少し修正したバージョンを試すと、すべてが一致する


ファイル:
prover.mq5  2 kb
