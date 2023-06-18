エラー、バグ、質問 - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...3185 新しいコメント Test Account 2010.07.06 13:55 #331 ddd06: 評議員の質問について -サービスデスクに手紙を 書くべきですか？ エラー、または不正な動作がある場合は、はい。事前にできる限りの情報を集め、ヘルプを勉強しておけば、きっと答えが見つかるはずです。 ddd06 2010.07.06 14:01 #332 alexvd: エラー、または不正な動作がある場合は、はい。事前にできる限りの情報を集め、ヘルプを勉強しておけば、きっと答えが見つかるはずです。 親愛なるalexvd 私の意見では、これはエラーです、私は、 メッセージがサービスデスクで ダビングされるべきであるかどうかを尋ねる？ 原理的にはティックを生成するときの違いになる可能性がありますが、そうではありません。 削除済み 2010.07.06 14:15 #333 Interesting: 開発者 - 見失った、私のアプリケーション番号15802は 完了または途中ですか？ 私は15802について開発者に私の質問を繰り返す - 私は、我々は何が起こるか合意したと思った、トピックが閉じられ、沈黙（またはいつものように私は最も興味深いものを寝過ごした）？ ddd06 2010.07.06 14:20 #334 どうやら応募が 多いようで、私の最後の1枚は現在18261番です。何人いるのかわからないが、それだけの応募を処理するのは大変だろう) Andrey Kornishkin 2010.07.06 14:28 #335 ログエントリーは何ですか。 配列の範囲外 (126,16) EAをデバッグする方法を教えてください。MT5に翻訳してコンパイルしたのですが、このエラーが出続けています。 Prival 2010.07.06 14:30 #336 AM2:ログエントリーは何ですか。 配列の範囲外 (126,16) EAをデバッグする方法を教えてください。MT5に翻訳してコンパイルしたのですが、このエラーが出続けています。 この行(126,16)を探してみてください。 Andrey Dik 2010.07.06 14:33 #337 AM2:ログエントリーは何ですか。 配列の範囲外 (126,16) EAをデバッグする方法を教えてください。MT5に翻訳してコンパイルしたのですが、このエラーが出続けています。配列のインデックスが 取得できていません。126 - コード内の行, 16 - 行内の要素 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 削除済み 2010.07.06 14:37 #338 AM2:ログエントリーは何ですか。 配列の範囲外 (126,16) EAをデバッグする方法を教えてください。MT5でコンパイルしているのですが、このエラーが出続けています。配列の次元を 確認する必要があります。おそらく、存在しない「セル」（または既存のセルで番号が異なっている）への参照だったのでしょう...。配列のインデックスは0から始まるので、この機能を考慮せずに配列のインデックスにアクセスすると、範囲を超えてしまうことが少なくないのです......。 Test Account 2010.07.06 15:13 #339 ddd06: サービスデスクに メッセージをダビングする必要がありますか？ はい。これにより、問題が視界から消えることを防ぐことができます。 Rashid Umarov 2010.07.06 15:18 #340 ddd06:どうやら応募が 多いようで、私の最後の1枚は現在18261番です。何人いるのかわからないが、それだけの応募を処理するのは大変だろう)これが、あなたのアプリケーションの答えです。少し修正したバージョンを試すと、すべてが一致する ファイル: prover.mq5 2 kb 1...272829303132333435363738394041...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エラー、または不正な動作がある場合は、はい。事前にできる限りの情報を集め、ヘルプを勉強しておけば、きっと答えが見つかるはずです。
親愛なるalexvd 私の意見では、これはエラーです、私は、 メッセージがサービスデスクで ダビングされるべきであるかどうかを尋ねる？
原理的にはティックを生成するときの違いになる可能性がありますが、そうではありません。
開発者 - 見失った、私のアプリケーション番号15802は 完了または途中ですか？
どうやら応募が 多いようで、私の最後の1枚は現在18261番です。何人いるのかわからないが、それだけの応募を処理するのは大変だろう)
配列の次元を 確認する必要があります。おそらく、存在しない「セル」（または既存のセルで番号が異なっている）への参照だったのでしょう...。
配列のインデックスは0から始まるので、この機能を考慮せずに配列のインデックスにアクセスすると、範囲を超えてしまうことが少なくないのです......。
これが、あなたのアプリケーションの答えです。
少し修正したバージョンを試すと、すべてが一致する