Urain:

それなら、型変換を しない直読機能を導入しない理由はないだろう、例えば

ストリングスのリンク先には、構造体を経由した同様の例があります。

それに関連して、ちょうど労働組合についてお聞きしようと思っていたところです。

 
TheXpert:


そういえば、ちょうど労働組合のことを聞こうと思ってたんです。

しかし、構造物を持ち込めば、問題は解決する。
 
sergeev:
struct __double { double v; }.

struct __long { long v; }.

__double a; __long b;

a.v=123.456;

b=aです。

b.v=4638373815016729713;

難しくない

+トップリンク以外に読むhttps://www.mql5.com/ru/articles/364

ああ、なるほど、疑問が解けました。マジックキックありがとうございました :)
 
log 2012.04.24 18:19:01 HistoryBase 'GBPUSD' 1 invalid bars removed のエラーの意味を教えていただけませんか？TFを変更するたびにこのエラーメッセージが表示される。また、すべてのペアで発生するわけではありません。

 
新しいビルドでテスト済みOrderSendAsync

ショックだ！IT WORKS!


100件の指値注文が1秒以内に開閉!!!!

よくやった、その調子だ!

SOM
そして経営陣は、この機会に5月連休の社員のための企業パーティーを企画すべきです。

 
sergeev:
新しいビルドでテスト済みOrderSendAsync

ショックだ！IT WORKS!


100件の指値注文が1秒以内に開閉!!!!

よくやった、その調子だ!

エスゼットエス
そして、経営者はこの機会に5月の連休に社員のための企業パーティーを企画する必要があります。

))))かっこいい。言葉はいらない。

しかし、そのようなパックで歓迎される人ばかりではないでしょう...。

 
tol64:

))))かっこいいですね。言葉がない。

ただ、どこもかしこも、そんなバッチを受け入れてくれるわけではないのですが......。

1つのアカウントから同時に実行できるアプリケーションの 数には制限があり、今後も制限されることに留意してください。今、私の記憶違いでなければ、16件の応募があります。

非同期処理では、前のバッチの一部が実行されるのを待ってから次のバッチを送信することで、「注文可能数の窓」をきちんと処理することができます。さらに、バカ／テストフラッディングに対するプロテクションも用意される。許容されるリクエストの数がオーバーフローする限り、エラーが発生します。

OrderSendAsyncを介した新しい非同期トランザクションメソッドは、主な問題を解決します - それはあなたが瞬時にダースのトランザクションを行うことができます。これは非常に強力なツールであり、サーバーやブローカーによるBANの可能性を常に視野に入れ、慎重に使用する必要があります。

空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することは可能ですか？
 
Paladin80:

空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することは可能ですか？
マジックナンバーの修正はありません。どのような場合に必要なのでしょうか？
 
Paladin80:

空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することはできますか？

いいえ、上記の通りです。

しかし、ポジションの一部として各注文に独自のマジックナンバーを割り当てることができ、ポジションは最初の注文のマジックナンバーを受け取ることになります。

