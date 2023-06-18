エラー、バグ、質問 - ページ 728 1...721722723724725726727728729730731732733734735...3185 新しいコメント TheXpert 2012.04.24 14:44 #7271 Urain:それなら、型変換を しない直読機能を導入しない理由はないだろう、例えばストリングスのリンク先には、構造体を経由した同様の例があります。それに関連して、ちょうど労働組合についてお聞きしようと思っていたところです。 --- 2012.04.24 14:45 #7272 TheXpert:そういえば、ちょうど労働組合のことを聞こうと思ってたんです。 しかし、構造物を持ち込めば、問題は解決する。 Mykola Demko 2012.04.24 14:46 #7273 sergeev: struct __double { double v; }.struct __long { long v; }.__double a; __long b;a.v=123.456;b=aです。b.v=4638373815016729713;難しくない+トップリンク以外に読むhttps://www.mql5.com/ru/articles/364 ああ、なるほど、疑問が解けました。マジックキックありがとうございました :) Viacheslav Kuptsov 2012.04.24 17:21 #7274 log 2012.04.24 18:19:01 HistoryBase 'GBPUSD' 1 invalid bars removed のエラーの意味を教えていただけませんか？TFを変更するたびにこのエラーメッセージが表示される。また、すべてのペアで発生するわけではありません。 --- 2012.04.25 00:02 #7275 新しいビルドでテスト済みOrderSendAsyncショックだ！IT WORKS!100件の指値注文が1秒以内に開閉!!!!よくやった、その調子だ! SOM そして経営陣は、この機会に5月連休の社員のための企業パーティーを企画すべきです。 Anatoli Kazharski 2012.04.25 00:45 #7276 sergeev: 新しいビルドでテスト済みOrderSendAsyncショックだ！IT WORKS!100件の指値注文が1秒以内に開閉!!!!よくやった、その調子だ! エスゼットエス そして、経営者はこの機会に5月の連休に社員のための企業パーティーを企画する必要があります。))))かっこいい。言葉はいらない。しかし、そのようなパックで歓迎される人ばかりではないでしょう...。 Renat Fatkhullin 2012.04.25 02:01 #7277 tol64:))))かっこいいですね。言葉がない。ただ、どこもかしこも、そんなバッチを受け入れてくれるわけではないのですが......。1つのアカウントから同時に実行できるアプリケーションの 数には制限があり、今後も制限されることに留意してください。今、私の記憶違いでなければ、16件の応募があります。非同期処理では、前のバッチの一部が実行されるのを待ってから次のバッチを送信することで、「注文可能数の窓」をきちんと処理することができます。さらに、バカ／テストフラッディングに対するプロテクションも用意される。許容されるリクエストの数がオーバーフローする限り、エラーが発生します。OrderSendAsyncを介した新しい非同期トランザクションメソッドは、主な問題を解決します - それはあなたが瞬時にダースのトランザクションを行うことができます。これは非常に強力なツールであり、サーバーやブローカーによるBANの可能性を常に視野に入れ、慎重に使用する必要があります。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5 Paladin80 2012.04.25 13:27 #7278 空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することは可能ですか？ Anatoli Kazharski 2012.04.25 13:47 #7279 Paladin80: 空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することは可能ですか？ マジックナンバーの修正はありません。どのような場合に必要なのでしょうか？ Mykola Demko 2012.04.25 13:52 #7280 Paladin80: 空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することはできますか？いいえ、上記の通りです。しかし、ポジションの一部として各注文に独自のマジックナンバーを割り当てることができ、ポジションは最初の注文のマジックナンバーを受け取ることになります。 1...721722723724725726727728729730731732733734735...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それなら、型変換を しない直読機能を導入しない理由はないだろう、例えば
ストリングスのリンク先には、構造体を経由した同様の例があります。
それに関連して、ちょうど労働組合についてお聞きしようと思っていたところです。
そういえば、ちょうど労働組合のことを聞こうと思ってたんです。
struct __double { double v; }.
struct __long { long v; }.
__double a; __long b;
a.v=123.456;
b=aです。
b.v=4638373815016729713;
難しくない
+トップリンク以外に読むhttps://www.mql5.com/ru/articles/364
SOM
そして経営陣は、この機会に5月連休の社員のための企業パーティーを企画すべきです。
1つのアカウントから同時に実行できるアプリケーションの 数には制限があり、今後も制限されることに留意してください。今、私の記憶違いでなければ、16件の応募があります。
非同期処理では、前のバッチの一部が実行されるのを待ってから次のバッチを送信することで、「注文可能数の窓」をきちんと処理することができます。さらに、バカ／テストフラッディングに対するプロテクションも用意される。許容されるリクエストの数がオーバーフローする限り、エラーが発生します。
OrderSendAsyncを介した新しい非同期トランザクションメソッドは、主な問題を解決します - それはあなたが瞬時にダースのトランザクションを行うことができます。これは非常に強力なツールであり、サーバーやブローカーによるBANの可能性を常に視野に入れ、慎重に使用する必要があります。
空いているポジション があるんです。MQL5では、このような位置のマジックナンバーを変更することはできますか？
いいえ、上記の通りです。
しかし、ポジションの一部として各注文に独自のマジックナンバーを割り当てることができ、ポジションは最初の注文のマジックナンバーを受け取ることになります。