エラー、バグ、質問 - ページ 724

Andrey Sharov 2012.04.23 07:27 #7231

この1週間で2回発生しました（w7sp1, x64, 630）。

Test Account 2012.04.23 07:57 #7232

Vigor:

メッセージの意味は？ターミナルのExpert Advisorはこんなぐちゃぐちゃに落とすだけで終わり。デバッグに達しない場合は、チャートから一旦削除されます。1時間ほど実験した結果、アプリケーションのクラス階層の任意のクラス =defined= ブランチの任意のスコープに、任意の不要な変数を追加すると、効果がなくなることがわかりました。

ソースコードをservicedeskに送ってください。

削除済み 2012.04.23 08:27 #7233

notused:

Wired」「Wired」「Wired」「Wired」とすべきです。

不正確な翻訳を報告していただき、ありがとうございます。Vimknoted」に訂正しました。次のビルドでは、最新の翻訳が利用できるようになる予定です。

Igor Maslov 2012.04.23 09:58 #7234

いくつか興味深いことがあります。MQは "Opening price only "モードで高速に最適化されました。では、このモードでのクロスの最適化速度は、ドルペアに比べて約10倍も遅いのはなぜですか？Expert Advisorと周期は同じです。リモートエージェントの一覧のエクスポートがうまくいかない。以前は動作していたのですが、どのビルドでの動作か思い出せません。最適化結果」での資金のドローダウンが本当に懐かしいです4に移行されなかったのが残念です。はい、export-excel-formula-sortingが出来ました...。余計なお世話な騒ぎ。

Alexander 2012.04.23 10:05 #7235

muallch:

リモートエージェントリストのエクスポートがうまくいかない。以前は動作していたのですが、どのビルドで動作していたかは覚えていません。ビルド番号、OS、ビットレート、UACの有無、ターミナルのモード（/portable）を明記の上、servicedeskまでご連絡ください。

Test Account 2012.04.23 10:31 #7236

muallch:では、このモードでのクロスの最適化速度は、なぜドルペアの約10倍も遅いのでしょうか？アドバイザーとピリオドは同じです。

Expert Advisor、サーバー、設定、最適化ログを添付できますか？最適化に使用するエージェントは何ですか？

Igor Maslov 2012.04.23 10:45 #7237

ありがとうございます、後ほどご紹介します。

Igor Maslov 2012.04.23 12:29 #7238

で、ビルド630、32bit、XP。1カーネルを3ヶ月で最適化。クラウド、リモート、その他のローカルエージェント、カーネルは無効です。200本EURUSDとEURGBPのペア。サーバーはMQ。ログを添付します。時間差はほぼ14倍：13秒と193秒で、十字架に有利な時間ではありません。Expert Advisorを並べるわけではありません、簡単なものです。mcd simple )と考えてください。はい。Expert Advisor では、他のペアのデータは要求されません。テスト対象のペアのみ。

ファイル:
EURGBP.zip 6 kb
EURUSD.zip 2 kb

Snaf 2012.04.23 14:49 #7239

サンプルスクリプトは「過負荷の操作」にてご確認ください。コンパイルされないんです。最初のスクリプトの間違いは自分で見つけたのですが、2番目のスクリプトは脳みそが足りません。ビルド630

Rashid Umarov 2012.04.23 15:10 #7240

Snaf:

コンパイルされないんです。最初のスクリプトで自分でエラーを発見しました。

ありがとうございます、不足していた複合型の宣言を追加しました。

void OnStart()
  {
//--- объявим и инициализируем переменные комплексного типа
   complex a(2,4),b(-4,-2);
   PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);
   
//a.re=5;
//a.im=1;
//b.re=-1;
//b.im=-5;

//--- сложим два числа
   complex z=a+b;
   PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
   
//--- умножим два числа
   z=a*b;
   PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
   
//--- разделим два числа
   z=a/b;
   PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//---
  }
いくつか興味深いことがあります。
MQは "Opening price only "モードで高速に最適化されました。では、このモードでのクロスの最適化速度は、ドルペアに比べて約10倍も遅いのはなぜですか？Expert Advisorと周期は同じです。
リモートエージェントの一覧のエクスポートがうまくいかない。以前は動作していたのですが、どのビルドでの動作か思い出せません。
最適化結果」での資金のドローダウンが本当に懐かしいです4に移行されなかったのが残念です。はい、export-excel-formula-sortingが出来ました...。余計なお世話な騒ぎ。
ビルド番号、OS、ビットレート、UACの有無、ターミナルのモード（/portable）を明記の上、servicedeskまでご連絡ください。
で、ビルド630、32bit、XP。
1カーネルを3ヶ月で最適化。クラウド、リモート、その他のローカルエージェント、カーネルは無効です。200本EURUSDとEURGBPのペア。サーバーはMQ。ログを添付します。時間差はほぼ14倍：13秒と193秒で、十字架に有利な時間ではありません。Expert Advisorを並べるわけではありません、簡単なものです。mcd simple )と考えてください。はい。Expert Advisor では、他のペアのデータは要求されません。テスト対象のペアのみ。
サンプルスクリプトは「過負荷の操作」にてご確認ください。
コンパイルされないんです。最初のスクリプトの間違いは自分で見つけたのですが、2番目のスクリプトは脳みそが足りません。
ビルド630
ありがとうございます、不足していた複合型の宣言を追加しました。