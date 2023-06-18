エラー、バグ、質問 - ページ 722

1回目：すでに文言は修正済みです。

Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

2つ目：ここで、ヘルプにあった例を確認するのですが、これは推測しなくてもいいように用意されているはずです。最後の文、「それ以外の 場合、数値の文字列値には小数点以下 8 桁含まれる」だけがわかると思います。「これは、とんでもない間違いではなく、むしろそのような表現をしていないのです。

第三に、PrintFormat 関数とStringFormat 関数を使って、望ましい数値 表現を得ることを誰も禁じていません。DoubleToString()関数は その目的を100％果たしますが、グルメな人のために他にもあります。


最後にお願いですが、何か発言するときは、この場合は「○○さんのコメントをご覧ください」というように、現場の事例で裏付けをとってください。そのような参考文献が多ければ多いほど、読まれる可能性は低くなります。

 
notused:

まだ面白いタンブラーがないので手を出していません（MT5が証券会社で提供されるようになったら登場するんでしょうね）。そして、テスターはロックに対応していない。そして、具体的に何がうまくいかないのでしょうか？

私が直面したところでは、SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGEで、SL/TPを別々に設定する必要があります。

ありがとうございます。Valeriさん、私は先日、多少なりとも荷が重ければ、プライスグラスの 昔の質問を持ち出すかもしれませんね。私は、これは最終的にきっぱりとした対処が必要なホットな話題だと思います。:)
Silent:
どうしたらいいのか、わからないんです。これは設計上、ブローカーが無効にすることができるのでしょうか？

デフォルトではサーバーで機能が無効になっており、クライアントからの要求で有効になる（1時間以内を約束）、無効にすることは規定されておらず、適用しないことを約束したようなものである。

スコア：-1。

 

いいか、もううんざりなんだ。サーバーに文字通り無視されてる。

アカウントの現状は以下の通りです。

開発者の皆さん、この状況について、せめて何かコメントをお願いします。MT5が私の注文を実行しないのであれば、実際の資金をMT5管理に預けるのは怖いです。

olyakish:

...サーバーが文字通り無視されている...

マーケットに応じた実行？注文の出し方、ブローカーのテクニカルサポートの対応について教えてください。

見た目からして

Исполнение по рынку (Market Execution)
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер
без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме
подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
サーバーに何か設定があるのでしょう、例によって誰もひねっていないのですが。
Silent:

マーケットに応じた実行？注文の仕方やブローカーのテクニカルサポートはどうなっているのか？

による審査

例によって誰も変えていない設定がサーバーにあるはずです。

1 コメントなしのオーダーリストにあるものは、過去のオープンポジションをクローズしています。

#include <Trade\Trade.mqh> 
CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
void Close()
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"USDCAD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","GBPUSD"};
   int i;
   for(i=14-1;i>=0;i--)
     {
         ok=trade.PositionClose(name_val[i],-1);
     }
   return;
  }

そして、「exp」というコメントがついているものは、新規ポジションの開設です。

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==0){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==1){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
  }

ここに不自然な点はない。標準ライブラリを使っているだけです。

 
olyakish:

1 コメントのない注文リストにあるものは、以前のオープンポジションをクローズしています。

そして、"Exp "のコメントがあるものは、新しいポジションの開設です

ここに不自然な点はない。標準ライブラリを使っているだけです。

いいえ、コードで悩む必要はありません。フォーラムがリンクを提供してくれます。どういうことかというと、「実行タイプ」です。

そこに上の画像には、市場価格を持っている、すなわち、ブローカーが価格を決定します。もしかしたら、そこに何かが設定されていないと、このような問題が発生するのかもしれませんね。一般的に、F9で手動で、このタイプは利用できるのでしょうか？インスタントでお試しください。

 

テスターにバグがあるようです。

EURUSDシンボルで多通貨EURUSD GBPUSDをall ticksモードまたはm1でテストしています。

我々は、ユーロの新しいろうそくを待って いる、今我々はポンドが新しいろうそくを持っている時間を待っている、この時点で我々は、ユーロとポンドの取引を締結しています。EURの取引がローソク足本体内で終了していることが判明し、この場合、テスターは開いているローソク足に接続できず、無視されます。したがって、最適化レポートではすべてのセットが0となり、取引は1つもありません。さて、この0結果を手動またはビジュアライザーで実行すると、すべてのトレードがバランス-エクイティグラフに表示されます。

メッセージの意味は？
EX5 loading failed

ターミナルのExpert Advisorはこんなぐちゃぐちゃに落とすだけで終わり。

デバッグに達しない場合は、チャートから一旦削除されます。1時間ほど実験した結果、アプリケーションのクラス階層の任意のクラス =defined= ブランチの任意のスコープに、任意の不要な変数を追加すると、効果がなくなることがわかりました。

 
Vigor:

デバッグにならず、すぐにチャートから削除される。1時間ほど実験した結果、アプリケーションのクラス階層の任意のクラス =defined= ブランチの任意のスコープに、任意の不要な変数を追加すると、効果がなくなることがわかりました。

そして、この変数を削除した後、再びエラーが発生する？
