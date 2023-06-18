エラー、バグ、質問 - ページ 722 1...715716717718719720721722723724725726727728729...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2012.04.19 06:49 #7211 1回目：すでに文言は修正済みです。Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.2つ目：ここで、ヘルプにあった例を確認するのですが、これは推測しなくてもいいように用意されているはずです。最後の文、「それ以外の 場合、数値の文字列値には小数点以下 が 8 桁含まれる」だけがわかると思います。「これは、とんでもない間違いではなく、むしろそのような表現をしていないのです。第三に、PrintFormat 関数とStringFormat 関数を使って、望ましい数値 表現を得ることを誰も禁じていません。DoubleToString()関数は その目的を100％果たしますが、グルメな人のために他にもあります。最後にお願いですが、何か発言するときは、この場合は「○○さんのコメントをご覧ください」というように、現場の事例で裏付けをとってください。そのような参考文献が多ければ多いほど、読まれる可能性は低くなります。

Anatoli Kazharski 2012.04.19 14:58 #7212

notused:まだ面白いタンブラーがないので手を出していません（MT5が証券会社で提供されるようになったら登場するんでしょうね）。そして、テスターはロックに対応していない。そして、具体的に何がうまくいかないのでしょうか？私が直面したところでは、SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGEで、SL/TPを別々に設定する必要があります。

ありがとうございます。Valeriさん、私は先日、多少なりとも荷が重ければ、プライスグラスの 昔の質問を持ち出すかもしれませんね。私は、これは最終的にきっぱりとした対処が必要なホットな話題だと思います。:)

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5

Andrew Petras 2012.04.20 12:27 #7213

Silent: どうしたらいいのか、わからないんです。これは設計上、ブローカーが無効にすることができるのでしょうか？デフォルトではサーバーで機能が無効になっており、クライアントからの要求で有効になる（1時間以内を約束）、無効にすることは規定されておらず、適用しないことを約束したようなものである。

Alexey Klenov 2012.04.20 15:01 #7214

いいか、もううんざりなんだ。サーバーに文字通り無視されてる。アカウントの現状は以下の通りです。開発者の皆さん、この状況について、せめて何かコメントをお願いします。MT5が私の注文を実行しないのであれば、実際の資金をMT5管理に預けるのは怖いです。

取引口座 3119321 (USD、AlpariNZ-MT5、デモ)
ブローカー アルパリNZリミテッド
日付 2012.04.20 17:55

トレーディングポジション
シンボルマーク 時間 タイプ ボリューム 価格 S / L T / P 市場価格 委員会 スワップ 利益 解説
AUDJPY2012.04.17 13:00買う0.1083.48884.5330.00-3.20128.00経験値
AUDUSD2012.04.17 13:00買う0.101.036031.035480.00-2.70-5.50経験値
カナダ円2012.04.17 13:00買う0.1080.78082.2910.000.74185.08経験値
CHFJPY2012.04.17 13:00買う0.1088.14189.6150.000.30180.55経験値
ユーロスイスフラン2012.04.17 13:00買う0.101.201691.201590.000.60-1.10経験値
ユーロGBP2012.04.17 13:00買う0.100.824210.819070.000.96-82.78経験値
ユーロ円2012.04.17 13:00買う0.10105.922107.6860.000.36216.07経験値
EURUSD2012.04.17 13:00買う0.101.314431.319110.000.9546.80経験値
GBPCHF2012.04.17 13:00買う0.101.458071.466770.000.1195.50経験値
GBPJPY2012.04.17 13:00買う0.10128.514131.4620.00-0.36361.09経験値
GBPUSD2012.04.17 13:00買う0.101.594771.610360.000.55155.90経験値
米ドルCAD2012.04.17 13:00捌く0.100.997580.991960.00-0.3056.66経験値
USDCHF2012.04.17 13:00捌く0.100.914110.910950.00-0.9934.69経験値
米ドル円2012.04.17 13:00買う0.1080.58681.6330.00-0.55128.26経験値
0.00 -3.53 1499.22

受注状況
シンボルマーク ご注文 開館時間 タイプ ボリューム 価格 S / L T / P 市場価格 状態 解説
GBPUSD57571232012.04.06 23:59捌く0.10 / 0.00マーケット1.61042配置
GBPUSD72306452012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
米ドルCHF72306462012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
ユーロスイスフラン72306472012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
EURUSD72306482012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
米ドル円72306492012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.000開始
AUDUSD72306502012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
カナダ円72306512012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.000開始
GBPJPY72306522012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.000開始
ユーロ円72306532012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.000開始
AUDJPY72306552012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.000開始
CHFJPY72306562012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.000開始
GBPCHF72306572012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
ユーロGBP72306582012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
米ドルCAD72306592012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始
GBPUSD72306602012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
ユーロGBP72306612012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
GBPCHF72306622012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
CHFJPY72306632012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.000開始経験値
AUDJPY72306642012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.000開始経験値
ユーロ円72306652012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.000開始経験値
GBPJPY72306662012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.000開始経験値
カナダ円72306672012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.000開始経験値
AUDUSD72306682012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
米ドル円72306692012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.000開始経験値
EURUSD72306702012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
ユーロスイスフラン72306712012.04.18 22:48買う0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
USDCHF72306722012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値
米ドルCAD72306732012.04.18 22:48捌く0.10 / 0.00マーケット0.00000開始経験値

バランスをとる。 9335.83
自由なマージン。 7388.19
信用枠。 0.00
マージン。 3443.33
フローティング・プロフィット/ロス。 1499.22
マージンレベル。 314.57%
資金です。 10831.52

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Andrew Petras 2012.04.20 16:40 #7215

olyakish:...サーバーが文字通り無視されている...マーケットに応じた実行？注文の出し方、ブローカーのテクニカルサポートの対応について教えてください。

見た目からしてИсполнение по рынку (Market Execution) В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен. サーバーに何か設定があるのでしょう、例によって誰もひねっていないのですが。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Alexey Klenov 2012.04.20 18:02 #7216 Silent:マーケットに応じた実行？注文の仕方やブローカーのテクニカルサポートはどうなっているのか？による審査 例によって誰も変えていない設定がサーバーにあるはずです。1 コメントなしのオーダーリストにあるものは、過去のオープンポジションをクローズしています。#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; // Используем класс CTrade void Close() { bool ok; string name_val[14]={"USDCAD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","GBPUSD"}; int i; for(i=14-1;i>=0;i--) { ok=trade.PositionClose(name_val[i],-1); } return; }そして、「exp」というコメントがついているものは、新規ポジションの開設です。void Open_trade(int type,double inlot) { bool ok; string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"}; int i; int a,b,c,d; if(type==0){a=12;b=14;c=0;d=12;} if(type==1){a=0;b=12;c=12;d=14;} for(i=a;i<b;i++) { if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете { ok=trade.PositionOpen(name_val[i], ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку inlot,// количество лотов для торговли SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 0.0,// Stop Loss 0.0,// Take Profit "exp"); if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;} } else {return;} } for(i=c;i<d;i++) { if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете { ok=trade.PositionOpen(name_val[i], ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку inlot,// количество лотов для торговли SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 0.0,// Stop Loss 0.0,// Take Profit "exp"); if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;} } else {return;} } }ここに不自然な点はない。標準ライブラリを使っているだけです。 Andrew Petras 2012.04.20 18:30 #7217 olyakish:1 コメントのない注文リストにあるものは、以前のオープンポジションをクローズしています。そして、"Exp "のコメントがあるものは、新しいポジションの開設ですここに不自然な点はない。標準ライブラリを使っているだけです。いいえ、コードで悩む必要はありません。フォーラムがリンクを提供してくれます。どういうことかというと、「実行タイプ」です。そこに上の画像には、市場価格を持っている、すなわち、ブローカーが価格を決定します。もしかしたら、そこに何かが設定されていないと、このような問題が発生するのかもしれませんね。一般的に、F9で手動で、このタイプは利用できるのでしょうか？インスタントでお試しください。 Alexey 2012.04.21 14:47 #7218 テスターにバグがあるようです。EURUSDシンボルで多通貨EURUSD GBPUSDをall ticksモードまたはm1でテストしています。我々は、ユーロの新しいろうそくを待って いる、今我々はポンドが新しいろうそくを持っている時間を待っている、この時点で我々は、ユーロとポンドの取引を締結しています。EURの取引がローソク足本体内で終了していることが判明し、この場合、テスターは開いているローソク足に接続できず、無視されます。したがって、最適化レポートではすべてのセットが0となり、取引は1つもありません。さて、この0結果を手動またはビジュアライザーで実行すると、すべてのトレードがバランス-エクイティグラフに表示されます。 Обработчик события "новый бар" 2010.10.04Konstantin Gruzdevwww.mql5.com Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье. まだ面白いタンブラーがないので手を出していません（MT5が証券会社で提供されるようになったら登場するんでしょうね）。そして、テスターはロックに対応していない。そして、具体的に何がうまくいかないのでしょうか？
私が直面したところでは、SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGEで、SL/TPを別々に設定する必要があります。
どうしたらいいのか、わからないんです。これは設計上、ブローカーが無効にすることができるのでしょうか？
デフォルトではサーバーで機能が無効になっており、クライアントからの要求で有効になる（1時間以内を約束）、無効にすることは規定されておらず、適用しないことを約束したようなものである。
いいか、もううんざりなんだ。サーバーに文字通り無視されてる。
アカウントの現状は以下の通りです。
開発者の皆さん、この状況について、せめて何かコメントをお願いします。MT5が私の注文を実行しないのであれば、実際の資金をMT5管理に預けるのは怖いです。
テスターにバグがあるようです。
EURUSDシンボルで多通貨EURUSD GBPUSDをall ticksモードまたはm1でテストしています。
我々は、ユーロの新しいろうそくを待って いる、今我々はポンドが新しいろうそくを持っている時間を待っている、この時点で我々は、ユーロとポンドの取引を締結しています。EURの取引がローソク足本体内で終了していることが判明し、この場合、テスターは開いているローソク足に接続できず、無視されます。したがって、最適化レポートではすべてのセットが0となり、取引は1つもありません。さて、この0結果を手動またはビジュアライザーで実行すると、すべてのトレードがバランス-エクイティグラフに表示されます。
ターミナルのExpert Advisorはこんなぐちゃぐちゃに落とすだけで終わり。
デバッグに達しない場合は、チャートから一旦削除されます。1時間ほど実験した結果、アプリケーションのクラス階層の任意のクラス =defined= ブランチの任意のスコープに、任意の不要な変数を追加すると、効果がなくなることがわかりました。
デバッグにならず、すぐにチャートから削除される。1時間ほど実験した結果、アプリケーションのクラス階層の任意のクラス =defined= ブランチの任意のスコープに、任意の不要な変数を追加すると、効果がなくなることがわかりました。