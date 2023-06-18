エラー、バグ、質問 - ページ 723

新しいコメント
 
sergeev:
で、この変数を削除すると、またエラーが？
32ビットでも64ビットでも同じです。そして、その理由を探しているときに、メソッドの断片や最近追加された機能などを全部コメントに入れました。- は直りませんでした。
 
Vigor:
32ビットでも64ビットでも同じです。そして、その理由を探っていると、メソッドの断片や最近拡張された機能などを全部コメントに入れてしまったのです。- は直りませんでした。

一番不便なのは、サービスデスクに送るために、同じエラーをより小さなコードで繰り返すことです。

ちなみに、別のパソコンでテストしてみてください。

私はノートパソコンを1台持っているので、こんなエラーも出るし、こんな平たい所も出るし、一度で考えられなかったです。
彼は、まるで経験豊富なベータテスターのように、隠れたバグを発見するのです。そして、私が利用できる他のコンピュータでは、コードはエラーなしで動作します。

 
モバイル版の サイトはありますか？そのままでも良いのですが、フォーラム本体のみ閲覧可能です。
 

オブジェクトの説明の 色は、スタイルに依存しません。虫か、バグか？

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5
 
Zeleniy:
モバイル版のウェブサイトはありますか？
がないことを発見しての質問なのでしょうか？
 
sergeev:

一番不便なのは、サービスデスクに送るための小さなコードで同じエラーを繰り返すことです。

ちなみに、別のパソコンでテストしてみてください。

小さいコードでは - 動くわけがない。32ビットと64ビットの端末を異なるコンピュータで使用する。しかし、少なくともこの方法で問題は解決します。ちなみに、この階層にもう一つ中間クラスを追加し、偽の変数を削除してみたところ、すべてうまくいきました。おそらく、EX5のプロテクトがどこかで何らかのトリガーがかかったのでしょう。または、アンチウイルスがシグネチャを拾っている。私はすべてのマシンにアバストを入れています。ここにex5を添付します、もしかしたらウイルス対策のせいかもしれません。
ファイル:
loadingfailed.ex5  150 kb
 
Vigor:
小さいコードでは......ありえません。32ビットと64ビットの端末を異なるコンピュータで使用する。しかし、少なくともこの方法で問題は解決します。ちなみに、この階層にもう一つ中間クラスを追加し、偽の変数を削除してみたところ、すべてうまくいきました。おそらく、EX5のプロテクトがどこかで何らかのトリガーがかかったのでしょう。または、アンチウイルスがシグネチャを拾っている。私はすべてのマシンにアバストを入れています。ここにex5を添付します、もしかしたらウイルス対策かもしれません。
オプティマイザーの不具合の可能性が高いです。 servyskdeskに苦情を送るのが望ましいでしょう。 私自身も昨日5回バグに遭遇しましたが、悪いものではありません（アクセス違反など・・・）。.FFFAD89FFFFFFFF)、私は再現することはできません、くそ、それは良いだろう、それはオプティマイザを修正する必要があります...そして面白いことに、デバッガの下で多くのそのようなバグが再現されない - すべてはうまく動作します。そして、ビルドの不具合。:)
 

じゃあ、数日後に見つけた虫のコレクションを追加しておきますね。

64bit版は630ビルドで完全なクソゲーになった。粉々に砕け散る。

- また、文字列の関数への転送（文字列の中身を最後に同じゴミから前のゴミに置き換えたり、連結して2重にしたり）については、今のところ勝手に決めています。渡す前に、関数からの文字列を中間文字列変数に代入しています）。
- と、もはやNULLではない割り当てNULL文字列で作業するとき（ここでアクセス違反だった、servicedkでこのアプリケーションは、ハングアップしますが、私はあなたの質問に何を言うのか "我々は繰り返しません" - 私は知らない：）。
- で、wininet.dll からのリクエストで (ターミナルがクラッシュして閉じ、クラッシュをマイクロソフトに送るという申し出がある！渡されたパラメータの型を string から int [] array に変更することで問題は一時的に解決した)
- と、CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE)クラスの関数で、（いずれも不明確な値を与え、最初は配列読み込み結果を中間変数に再代入してうまくいきましたが、その後失敗もしました）、「ReadInteger(SHORT_VALUE)クラスの関数で、（配列読み込み結果を中間変数に再代入してうまくいきました。そして、 デバッグモードでは 決して繰り返さないという ことが大きなポイントです。:)
- また、64でのEA読み込み 速度は32の3 倍（デバッグモードでは少し速い）です。

要するに、64bit版が一番ダサい。

そして、すべてのエラーは同じ分野のものであるように感じます。関数や文字列データの戻り/転送に特化した作業を行うと、何らかの問題が発生します。


もし、これらのバグがすべて異なるアプリケーションに分散し、アクセスや大量のコードに縛られているとしたら、サービスデスクでこれらのことをどう説明すればいいのでしょうか？+ サービスデスクにすべてを書き出すまでは、文書化し追跡するのに2、3日かかるでしょう。非現実的です。

そして、32ビット版ではすべてが完璧です。文 字列を転送する際に、最初の問題だけが繰り返される。

 
sergeev:

そして、すべてのエラーは同じ分野のものであるように感じます。関数と文字列データの戻り/転送がおかしい。

そうそう、文字列の処理にも不具合があってね。 関数は、他の関数（OpenCLプログラム生成）が返すチャンクから長い文字列 を構築していたんだ。デバッガでは、ビルドがクラッシュして「Acces Violation」と表示されるなど、まるで時計のようです...。;)

サービスデスクに書き込もうと思っていたところ、突然、起動し、動作したのです。:) 再現できなかったのだから（正直にやってみたが）、わざわざサービスデスクに送る必要はないだろう。 ここに残るのは、不平不満と愚痴だけだ。

 

"Wired "または "Wired "または "Wired "でなければならない。

1...716717718719720721722723724725726727728729730...3185
新しいコメント