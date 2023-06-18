エラー、バグ、質問 - ページ 726 1...719720721722723724725726727728729730731732733...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.04.23 20:51 #7251 sergeev:はい、Renatさん、これは私のコードです。以前のビルドでは動作していました。しかし、現在の630/64では動かなくなった。 今回発見したバグは、かなり不思議で、はっきり言って怖いです。すみません、今わかりました。はい、630ビルドはバグが出たのですが、すでに修正し、新しいものをリリースしています。バグの件、申し訳ありません、とても悔しいです。 --- 2012.04.23 22:46 #7252 変数（文字列配列要素）のキャプションは何を意味しているのでしょうか？ 式が評価できない？クラス内の配列。 配列は動的である。 Renat Fatkhullin 2012.04.23 22:57 #7253 sergeev: 変数（文字列配列要素）のキャプションは何を意味しているのでしょうか？ 式が評価できない？クラス内の配列。 配列は動的である。式は評価できない。コードの断片をあげてください。 --- 2012.04.23 23:58 #7254 Renat:式がパースできません。コードの断片をあげてください。#define CHART_LPROP 43 #define CHART_DPROP 6 #define CHART_SPROP 1 //------------------------------------------------------------------ class CTmpChart class CTmpChart { public: // свойства long lprm[CHART_LPROP+3]; double dprm[CHART_DPROP]; string sprm[CHART_SPROP+1]; ...... } //------------------------------------------------------------------ Reset void CTmpChart::Reset() // сброс всех значений { // сбрасываем свойства string nul=NULL; for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=-1; for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) dprm[i]=-1; for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) sprm[i]=nul; // пришлось сделать так, иначе код слетает на присвоении sprm[i]=NULL } //------------------------------------------------------------------ Copy void CTmpChart::Copy(CTmpChart &a) { for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=a.lprm[i]; for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) // на этом цикле через раз (поймать стабильный глюк не получилось) терминал закрывается как процесс dprm[i]=a.dprm[i]; for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) // на этом цикле бывает два варианта, 1) при подходе на эту строку цикла будет креш, sprm[i]=a.sprm[i]; // 2) если цикл доживает к этой строке , то на ячейке sprm[i] (не из а.) - будет "Expression cannot be evaluated" и тоже креш } すべてのアレイはプリセットされています。ダイナミックでも試しましたが、結果は同じです。このバグは630/64のみです。 Yedelkin 2012.04.24 07:41 #7255 MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync. 新しい機能は、従来のOrderSendを補完するものでしょうか、それとも完全に置き換えるものでしょうか？ Rashid Umarov 2012.04.24 08:24 #7256 Yedelkin: 新しい機能は、従来のOrderSendを補完するものでしょうか、それとも完全に置き換えるものでしょうか？サプリメント。現時点では、以下のように定義されています。 Yedelkin 2012.04.24 08:43 #7257 Rosh: サプリメント。 素晴らしい。ハンドブックには、まだ一時的に情報がありません。 Yedelkin 2012.04.24 08:46 #7258 Rosh: 現在、以下のような定義になっています。 説明文をすぐに修正すべきです。"TheOrderSend() function is intended for..." は "The OrderSendAsync() function is intended for..." に置き換えるべきです。そして、さらにコードの説明の中に Renat Fatkhullin 2012.04.24 08:51 #7259 この新機能は、コンペティションのルールには影響しません。 Mykola Demko 2012.04.24 08:53 #7260 Rosh:サプリメント。現時点では、このように定義されています。レナトは免責事項を述べたと記憶していますが、私の質問をもっと真剣に受け止めてください。どの注文がOnTradeのトリガーになったかを判断する、よりシンプルなスキームが将来的に用意されるのでしょうか？この質問は、新しいOrderSendAsync()関 数の導入に照らして、特に適切なものです。 1...719720721722723724725726727728729730731732733...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、Renatさん、これは私のコードです。
以前のビルドでは動作していました。しかし、現在の630/64では動かなくなった。
今回発見したバグは、かなり不思議で、はっきり言って怖いです。
すみません、今わかりました。
はい、630ビルドはバグが出たのですが、すでに修正し、新しいものをリリースしています。
バグの件、申し訳ありません、とても悔しいです。
変数（文字列配列要素）のキャプションは何を意味しているのでしょうか？
式が評価できない？
クラス内の配列。 配列は動的である。
変数（文字列配列要素）のキャプションは何を意味しているのでしょうか？
式が評価できない？
クラス内の配列。 配列は動的である。
式は評価できない。
コードの断片をあげてください。
式がパースできません。
コードの断片をあげてください。
すべてのアレイはプリセットされています。
ダイナミックでも試しましたが、結果は同じです。
このバグは630/64のみです。
MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.
新しい機能は、従来のOrderSendを補完するものでしょうか、それとも完全に置き換えるものでしょうか？
サプリメント。現時点では、以下のように定義されています。
サプリメント。
現在、以下のような定義になっています。
説明文をすぐに修正すべきです。"TheOrderSend() function is intended for..." は "The OrderSendAsync() function is intended for..." に置き換えるべきです。そして、さらにコードの説明の中に
サプリメント。現時点では、このように定義されています。
レナトは免責事項を述べたと記憶していますが、私の質問をもっと真剣に受け止めてください。
どの注文がOnTradeのトリガーになったかを判断する、よりシンプルなスキームが将来的に用意されるのでしょうか？
この質問は、新しいOrderSendAsync()関 数の導入に照らして、特に適切なものです。