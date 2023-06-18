エラー、バグ、質問 - ページ 726

sergeev:

はい、Renatさん、これは私のコードです。

以前のビルドでは動作していました。しかし、現在の630/64では動かなくなった。

今回発見したバグは、かなり不思議で、はっきり言って怖いです。

すみません、今わかりました。

はい、630ビルドはバグが出たのですが、すでに修正し、新しいものをリリースしています。

バグの件、申し訳ありません、とても悔しいです。

 

変数（文字列配列要素）のキャプションは何を意味しているのでしょうか？

式が評価できない

クラス内の配列。 配列は動的である。

 
sergeev:

変数（文字列配列要素）のキャプションは何を意味しているのでしょうか？

式が評価できない

クラス内の配列。 配列は動的である。

式は評価できない。

コードの断片をあげてください。

 
Renat:

式がパースできません。

コードの断片をあげてください。


#define CHART_LPROP     43
#define CHART_DPROP     6
#define CHART_SPROP     1

//------------------------------------------------------------------ class CTmpChart
class CTmpChart
{
public:
        // свойства
        long lprm[CHART_LPROP+3];
        double dprm[CHART_DPROP];
        string sprm[CHART_SPROP+1];

......
}

//------------------------------------------------------------------ Reset
void CTmpChart::Reset() // сброс всех значений
{
	// сбрасываем свойства
	string nul=NULL; 
	for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) dprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) sprm[i]=nul; // пришлось сделать так, иначе код слетает на присвоении sprm[i]=NULL 
}

//------------------------------------------------------------------ Copy
void CTmpChart::Copy(CTmpChart &a)
{
        for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=a.lprm[i];
        for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++)   // на этом цикле через раз (поймать стабильный глюк не получилось) терминал закрывается как процесс
          dprm[i]=a.dprm[i];
        for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) // на этом цикле бывает два варианта, 1) при подходе на эту строку цикла будет креш, 
          sprm[i]=a.sprm[i]; // 2) если цикл доживает к этой строке , то на ячейке sprm[i] (не из а.) - будет "Expression cannot be evaluated" и тоже креш
}

すべてのアレイはプリセットされています。

ダイナミックでも試しましたが、結果は同じです。

このバグは630/64のみです。

 

MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.

新しい機能は、従来のOrderSendを補完するものでしょうか、それとも完全に置き換えるものでしょうか？
 
Yedelkin:
新しい機能は、従来のOrderSendを補完するものでしょうか、それとも完全に置き換えるものでしょうか？

サプリメント。現時点では、以下のように定義されています。


 
Rosh:

サプリメント。

素晴らしい。ハンドブックには、まだ一時的に情報がありません。
 
Rosh:

現在、以下のような定義になっています。

説明文をすぐに修正すべきです。"TheOrderSend() function is intended for..." は "The OrderSendAsync() function is intended for..." に置き換えるべきです。そして、さらにコードの説明の中に

 
この新機能は、コンペティションのルールには影響しません。
 
Rosh:

サプリメント。現時点では、このように定義されています。

レナトは免責事項を述べたと記憶していますが、私の質問をもっと真剣に受け止めてください。

どの注文がOnTradeのトリガーになったかを判断する、よりシンプルなスキームが将来的に用意されるのでしょうか？

この質問は、新しいOrderSendAsync()関 数の導入に照らして、特に適切なものです。

