エラー、バグ、質問 - ページ 731 1...724725726727728729730731732733734735736737738...3185 新しいコメント x572intraday 2012.04.28 14:20 #7301 事前に悲しい気持ちになりますが、希望があるとしたらどうでしょう。マルチタイムインジケーターのタイムフレームの数を設定のウィンドウから設定し、事前に選択した数に応じて、ユーザーが計算や表示を受け取りたいタイムフレーム自体を設定することは可能ですか？インジケーターコードの冒頭に行があります。#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 10 #property indicator_plots 10 というのは、コード自体にあらかじめ定義されているもので、フレキシブルコードのコンセプトと全く矛盾しているのですが...。というか、結局はインジケーターの設定そのもの。私はかつて、コード内に最大のindicator_buffersと indicator_plotsを 確保し、最大の時間枠を設定し、ユーザーがウィンドウ内でどの時間枠を使用し、使用しないかを選択できるように、できるだけ多くのbool入力を作成するというアイデアを思いついたことがあります。しかし、これは追加コード、追加リソース、ウィンドウの設定の増加（これは、3つの画面のパラメータの痕跡を勉強する代わりに、インディケータを書くために急いでいるユーザーにとって面倒です）、および主なもの - プログラマとして私は、使用されない偽の時間枠のグラフィカルな成果物の面倒な作成を予想し、バッファは、設定の柔軟性なしで必然的に割り当てられる。もう一つ考えたのは、これらのタイムフレーム入力パラメータを量によって条件付けし、階層的に高い（親：定量）パラメータに依存させることができればいいのですが、MQLにはそのような機能はありませんよね？さらに悪いことに、OnInit()、OnCalculate()、その他の関数の外では、ifは動作しません。エンドユーザーであるトレーダーは、インジケータ設定ウィンドウからアクセスできないソースコードを解き、いくつかのパラメータを変更する代わりに、適切なインジケータを選択すべきであるという、古くて苦い真実がある。また、コンパイルされたコードだけを入手したのであれば、どのようなソースコードのことを話しているのでしょうか？ Mykola Demko 2012.04.28 16:09 #7302 プロフィール／メッセージでは、[削除]ボタンは押せませんジャンプして、クリックしようとすると、トピックに入る。htmlコードは全て揃っていて、機能的には問題ないのですが。ブラウザー FF12 --- 2012.04.29 13:45 #7303 Urain:プロフィール／メッセージでは、[削除]ボタンは押せませんジャンプして、クリックしようとすると、トピックに入る。htmlコードは全て揃っていて、機能的には問題ないのですが。FF12ブラウザ1.マウスがレイヤーを移動するように点滅し、[delete]ボタンが投稿のハイライトと一緒に消えます。2.昨日、私が作成したのではない投稿がウォールに表示されました。変更・削除はできません。 誰のですか？ Olegs Kucerenko 2012.04.29 14:01 #7304 フォーラム内スパム？ --- 2012.04.29 15:04 #7305 sergeev:2.昨日、私が作成したのではない投稿がウォールにありました変更・削除はできません。 誰のですか？うわー :) すでに削除されています。誰がやっているのか？:) Vladimir Gomonov 2012.04.29 15:07 #7306 sergeev:うわー :) もうなくなっちゃったよ。誰がそんなことするんだ？:)掲示板のゴーストバスターズ よくあることです。 心を鬼にして、すべて解決しましょう。;) Rustamzhan Salidzhanov 2012.04.29 17:30 #7307 プロフィールのヘッダーに写真を載せたいのですが、追加を押してファイルを選択すると、プログレスバーが 無限に回転しはじめ、写真が読み込まれません。in "about me" - html formatting ?no ?does not work? Валерий 2012.04.29 23:27 #7308 papaklass:同じく。 全員に配信されたようです。MQL5のフォーラムだけなぜか、MQL4でも同じなんですね。 Konstantin Gruzdev 2012.04.30 03:55 #7309 FAQ:ヘッダープロファイルに写真を入れたいのですが、addを押してファイルを選択すると、プログレスバーが延々と回転しはじめます。 そんなものがあるんですね、Mozilla Firefoxから挿入することに成功しました。 Konstantin Gruzdev 2012.04.30 03:59 #7310 sergeev:うわー :) すでに削除されています。誰がそんなことするんだ？:) そうなんです。以前は壁にコメントを付けていたのに、今日は消えている。誰が住んでいるのだろう？:) 1...724725726727728729730731732733734735736737738...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
事前に悲しい気持ちになりますが、希望があるとしたらどうでしょう。
マルチタイムインジケーターのタイムフレームの数を設定のウィンドウから設定し、事前に選択した数に応じて、ユーザーが計算や表示を受け取りたいタイムフレーム自体を設定することは可能ですか？インジケーターコードの冒頭に行があります。
というのは、コード自体にあらかじめ定義されているもので、フレキシブルコードのコンセプトと全く矛盾しているのですが...。というか、結局はインジケーターの設定そのもの。
私はかつて、コード内に最大のindicator_buffersと indicator_plotsを 確保し、最大の時間枠を設定し、ユーザーがウィンドウ内でどの時間枠を使用し、使用しないかを選択できるように、できるだけ多くのbool入力を作成するというアイデアを思いついたことがあります。しかし、これは追加コード、追加リソース、ウィンドウの設定の増加（これは、3つの画面のパラメータの痕跡を勉強する代わりに、インディケータを書くために急いでいるユーザーにとって面倒です）、および主なもの - プログラマとして私は、使用されない偽の時間枠のグラフィカルな成果物の面倒な作成を予想し、バッファは、設定の柔軟性なしで必然的に割り当てられる。
もう一つ考えたのは、これらのタイムフレーム入力パラメータを量によって条件付けし、階層的に高い（親：定量）パラメータに依存させることができればいいのですが、MQLにはそのような機能はありませんよね？さらに悪いことに、OnInit()、OnCalculate()、その他の関数の外では、ifは動作しません。
エンドユーザーであるトレーダーは、インジケータ設定ウィンドウからアクセスできないソースコードを解き、いくつかのパラメータを変更する代わりに、適切なインジケータを選択すべきであるという、古くて苦い真実がある。また、コンパイルされたコードだけを入手したのであれば、どのようなソースコードのことを話しているのでしょうか？
プロフィール／メッセージでは、[削除]ボタンは押せません
ジャンプして、クリックしようとすると、トピックに入る。
htmlコードは全て揃っていて、機能的には問題ないのですが。
ブラウザー FF12
プロフィール／メッセージでは、[削除]ボタンは押せません
ジャンプして、クリックしようとすると、トピックに入る。
htmlコードは全て揃っていて、機能的には問題ないのですが。
FF12ブラウザ
1.
マウスがレイヤーを移動するように点滅し、[delete]ボタンが投稿のハイライトと一緒に消えます。
2.昨日、私が作成したのではない投稿がウォールに表示されました。
変更・削除はできません。
誰のですか？
フォーラム内スパム？
2.昨日、私が作成したのではない投稿がウォールにありました
変更・削除はできません。
誰のですか？
うわー :) すでに削除されています。
誰がやっているのか？:)
うわー :) もうなくなっちゃったよ。
誰がそんなことするんだ？:)
掲示板のゴーストバスターズ よくあることです。 心を鬼にして、すべて解決しましょう。
;)
プロフィールのヘッダーに写真を載せたいのですが、追加を押してファイルを選択すると、プログレスバーが 無限に回転しはじめ、写真が読み込まれません。
in "about me" - html formatting ?no ?does not work?
同じく。
ヘッダープロファイルに写真を入れたいのですが、addを押してファイルを選択すると、プログレスバーが延々と回転しはじめます。
うわー :) すでに削除されています。
誰がそんなことするんだ？:)