事前に悲しい気持ちになりますが、希望があるとしたらどうでしょう。

マルチタイムインジケーターのタイムフレームの数を設定のウィンドウから設定し、事前に選択した数に応じて、ユーザーが計算や表示を受け取りたいタイムフレーム自体を設定することは可能ですか？インジケーターコードの冒頭に行があります。

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 10
#property indicator_plots   10

というのは、コード自体にあらかじめ定義されているもので、フレキシブルコードのコンセプトと全く矛盾しているのですが...。というか、結局はインジケーターの設定そのもの。

私はかつて、コード内に最大のindicator_buffersと indicator_plotsを 確保し、最大の時間枠を設定し、ユーザーがウィンドウ内でどの時間枠を使用し、使用しないかを選択できるように、できるだけ多くのbool入力を作成するというアイデアを思いついたことがあります。しかし、これは追加コード、追加リソース、ウィンドウの設定の増加（これは、3つの画面のパラメータの痕跡を勉強する代わりに、インディケータを書くために急いでいるユーザーにとって面倒です）、および主なもの - プログラマとして私は、使用されない偽の時間枠のグラフィカルな成果物の面倒な作成を予想し、バッファは、設定の柔軟性なしで必然的に割り当てられる。

もう一つ考えたのは、これらのタイムフレーム入力パラメータを量によって条件付けし、階層的に高い（親：定量）パラメータに依存させることができればいいのですが、MQLにはそのような機能はありませんよね？さらに悪いことに、OnInit()、OnCalculate()、その他の関数の外では、ifは動作しません。

エンドユーザーであるトレーダーは、インジケータ設定ウィンドウからアクセスできないソースコードを解き、いくつかのパラメータを変更する代わりに、適切なインジケータを選択すべきであるという、古くて苦い真実がある。また、コンパイルされたコードだけを入手したのであれば、どのようなソースコードのことを話しているのでしょうか？

 

プロフィール／メッセージでは、[削除]ボタンは押せません

ジャンプして、クリックしようとすると、トピックに入る。

htmlコードは全て揃っていて、機能的には問題ないのですが。

ブラウザー FF12

 
1.

マウスがレイヤーを移動するように点滅し、[delete]ボタンが投稿のハイライトと一緒に消えます。


2.昨日、私が作成したのではない投稿がウォールに表示されました。


変更・削除はできません。

誰のですか？

 

フォーラム内スパム？

 
うわー :) すでに削除されています。

誰がやっているのか？:)

 
掲示板のゴーストバスターズ よくあることです。 心を鬼にして、すべて解決しましょう。

;)

 

プロフィールのヘッダーに写真を載せたいのですが、追加を押してファイルを選択すると、プログレスバーが 無限に回転しはじめ、写真が読み込まれません。

in "about me" - html formatting ?no ?does not work?

 
全員に配信されたようです。MQL5のフォーラムだけなぜか、MQL4でも同じなんですね。
 
そんなものがあるんですね、Mozilla Firefoxから挿入することに成功しました。
 
そうなんです。以前は壁にコメントを付けていたのに、今日は消えている。誰が住んでいるのだろう？:)
