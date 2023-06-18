エラー、バグ、質問 - ページ 732 1...725726727728729730731732733734735736737738739...3185 新しいコメント Виктор 2012.04.30 09:56 #7311 ここで質問です。 MQL4では、このようなコードになっています。for (i=0;i<limit;i++) { t=Time[i]; } MQL5では正しいでしょうか。datetime Time[]; ArraySetAsSeries(Time,true); for (i=0;i<limit;i++) { CopyTime(_Symbol, _Period, 0, i+1, Time); t=Time[i]; } --- 2012.04.30 10:04 #7312 Vitya:ここで質問です。 MQL4でのコードはこんな感じです。 MQL5では正しいでしょうか。というのは、ちょっと違う。 ループの前に一度CopyTimeを呼び 出すことが望ましい。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5 Виктор 2012.04.30 10:30 #7313 sergeev:というのは、ちょっと違う。 ループの前に一度CopyTimeを呼び 出すことが望ましい。 そうだろ？ datetime Time[]; ArraySetAsSeries(Time,true); CopyTime(_Symbol, _Period, 0, limit, Time); for (i=0;i<limit;i++) { t=Time[i]; } 削除済み 2012.04.30 13:26 #7314 データウィンドウには、変数Volumeがあります。私の理解では、交換（実）量という意味です。今日気づいたのですが、EUR/USDのM1（Alpari）で、任意のバーにマウスカーソルを合わせると、出来高の値が表示されますね。この数値がどのように算出されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。これはアルパリの顧客だけのペアの取引量なのか、それとも全く乱数なのか、何なのか...。下のスクリーンショットでは、ボリューム＝620mと表示されています。 Mykola Demko 2012.04.30 15:57 #7315 Alex5757000:データウィンドウには、変数Volumeがあります。私の理解では、交換（実）量という意味です。今日気づいたのですが、EUR/USDのM1（Alpari）で、任意のバーにマウスカーソルを合わせると、出来高の値が表示されますね。この数値がどのように算出されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。これはアルパリの顧客だけのペアの取引量なのか、それとも全く乱数なのか、何なのか...。下のスクリーンショットでは、ボリューム＝620mと表示されています。 アルパリのお客様のみしかし、大手オフィスの内部ボリュームは相関が高い。 gal 2012.04.30 17:37 #7316 プログラム実行中の奇妙な不具合int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays){int Resx;MqlDateTime Struc;TimeToStruct(lTime,Struc);Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame) /60));return(Resx)です。}比較のために同じことを何度か数えてみてください。ログの断片は以下の通りです。負の数にはなり得ないので、誤差は赤で表示されます。変数が壊れているような気がします。この問題は何に関するもので、どのように解決すればよいのでしょうか？よろしくお願いします。 勢揃い の レンジ '-FreqTime03.mq5'です。 Resx=。 -2 ResCalc= 286 Resx=。 287 ResCalc= 287 Resx=。 0 ResCalc= 0 0 Resx=。 1 ResCalc= 1 1 Resx=。 2 ResCalc= 2 2 Resx=。 3 ResCalc= 3 3 Resx= 3 4 ResCalc= 4 4 Resx= 4 5 ResCalc= 5 5 Resx= 5 6 ResCalc= 6 6 Resx=。 7 ResCalc= 7 7 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions Having a strange zero プロフィット・ジェネレーターEA Dmitriy Skub 2012.04.30 18:39 #7317 Urain: アルパリのお客様のみしかし、大きなオフィスの内部ボリュームは、非常に相関があるのです。 どこからの情報ですか？アルパリデュカスには仕入先があるようですが、どちらかというと仕入先の方が多いかも？ Vladimir Gomonov 2012.05.01 22:01 #7318 標準ライブラリには、グラフィカル・インターフェースを構築するためのクラスが用意されている。 これは良いことだと思う。残念なのは、ダイアログに不具合があることです。 テストケースで確認できますが、ダブルクリックで「移動可能」な要素（スクロールバーやウィンドウタイトルバーなど）をキャプチャすると、画面上の任意の場所にドラッグすることが可能です。2つ目の不満は、ダイアログウィンドウを水平方向に移動すると、チャート上のチャートも一緒にスクロールしてしまうことです。 移動の目的がダイアログの下のチャートを見るためであることが多いことを考えると、致命的ではありませんが不快です。 3つ目はコントロール（例：チェックボックス）の動作が不安定で、一般に軽いラグ（これはおそらく現在のターミナルの実装では修正できません）です。また、アーキテクチャ上の不都合（例えば、静的なダイアログのアセンブル（要素の早期連結）にチューニングされたアーキテクチャ）もありますが、これはグルメな人向けの話です。原則的には、耐えられる。また、実装にはプラスもあれば美点もありますが、これについてはこのスレッドでは論外です。バグは修正可能です。--また、マルチページダイアログを実装するためのツール（CTabBoxなど）を標準装備してほしいです。 Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Test Account 2012.05.02 08:20 #7319 gal:プログラム実行中の奇妙な不具合int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays){int Resx;MqlDateTime Struc;TimeToStruct(lTime,Struc);Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame) /60));return(Resx)です。}比較のために同じことを何度か数えてみてください。ログの断片は以下の通りです。負の数にはなり得ないので、誤差は赤で表示されます。変数が壊れているような気がします。この問題は何に関するもので、どのように解決すればよいのでしょうか？よろしくお願いします。 1.コードを正しく貼り付けてください。2.完全なソースコード、動作例、またはMarketDayCycle関数のコードを教えてください。このコードには配列がなく、配列を操作する方法がありません。 Alex-4 2012.05.02 10:02 #7320 新しいビルド642をインストールすると、EAテスト終了後にTesting Finishedのサウンドが鳴らない。は、バグなのか、それとも.not a bug ? 1...725726727728729730731732733734735736737738739...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
データウィンドウには、変数Volumeがあります。私の理解では、交換（実）量という意味です。今日気づいたのですが、EUR/USDのM1（Alpari）で、任意のバーにマウスカーソルを合わせると、出来高の値が表示されますね。この数値がどのように算出されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。これはアルパリの顧客だけのペアの取引量なのか、それとも全く乱数なのか、何なのか...。下のスクリーンショットでは、ボリューム＝620mと表示されています。
プログラム実行中の奇妙な不具合
int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays)
{
int Resx;
MqlDateTime Struc;
TimeToStruct(lTime,Struc);
Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);
Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame) /60));
return(Resx)です。
}
比較のために同じことを何度か数えてみてください。ログの断片は以下の通りです。負の数にはなり得ないので、誤差は赤で表示されます。変数が壊れているような気がします。この問題は何に関するもので、どのように解決すればよいのでしょうか？よろしくお願いします。
アルパリのお客様のみしかし、大きなオフィスの内部ボリュームは、非常に相関があるのです。
標準ライブラリには、グラフィカル・インターフェースを構築するためのクラスが用意されている。 これは良いことだと思う。
残念なのは、ダイアログに不具合があることです。 テストケースで確認できますが、ダブルクリックで「移動可能」な要素（スクロールバーやウィンドウタイトルバーなど）をキャプチャすると、画面上の任意の場所にドラッグすることが可能です。2つ目の不満は、ダイアログウィンドウを水平方向に移動すると、チャート上のチャートも一緒にスクロールしてしまうことです。 移動の目的がダイアログの下のチャートを見るためであることが多いことを考えると、致命的ではありませんが不快です。 3つ目はコントロール（例：チェックボックス）の動作が不安定で、一般に軽いラグ（これはおそらく現在のターミナルの実装では修正できません）です。
また、アーキテクチャ上の不都合（例えば、静的なダイアログのアセンブル（要素の早期連結）にチューニングされたアーキテクチャ）もありますが、これはグルメな人向けの話です。原則的には、耐えられる。
また、実装にはプラスもあれば美点もありますが、これについてはこのスレッドでは論外です。
バグは修正可能です。
--
また、マルチページダイアログを実装するためのツール（CTabBoxなど）を標準装備してほしいです。
1.コードを正しく貼り付けてください。
2.完全なソースコード、動作例、またはMarketDayCycle関数のコードを教えてください。
このコードには配列がなく、配列を操作する方法がありません。
新しいビルド642をインストールすると、EAテスト終了後にTesting Finishedのサウンドが鳴らない。
は、バグなのか、それとも.not a bug ?