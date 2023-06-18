エラー、バグ、質問 - ページ 733 1...726727728729730731732733734735736737738739740...3185 新しいコメント Alex-4 2012.05.02 10:12 #7321 を確認しました。他のサウンドイベントも動作しません。 Robypuzo 2012.05.02 10:54 #7322 CTrade クラスのポジションを開く ためのメソッド（PositionOpen、Buy、Sell）の操作で奇妙な状況が見られます。Expert Advisor は実際にポジションを開きますが（ターミナルで確認できます）、これらのメソッドは false、_LastError=4756（取引要求の送信に失敗しました）を返します。CTrade.ResultRetcode()=10008(注文成立)の間。最近のアルパリサーバーの運用で何か見落としているのか、バグなのか。 Test Account 2012.05.02 11:35 #7323 blef: を確認しました。他のサウンドイベントも動作していません。端末のサウンドは有効になっていますか？ Alex-4 2012.05.02 12:15 #7324 はい - 有効です、ROBOFOREXサーバーでも同じことが起こります。 Alex-4 2012.05.02 14:26 #7325 MQとROBOFOREXの両方の端末で、すべてのサウンドイベントが動作するようになりました ==>。 Mykola Demko 2012.05.02 15:32 #7326 EAを作成 し、チャート上で実行し、手動でポジションを建てる。void OnTrade() { //--- if(OrdersTotal()!=0) { OrderSelect(OrderGetTicket(0)); Print("Есть ордера OrdersTotal()=",OrdersTotal()," ", EnumToString((ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE)) ); } else { OrderSelect(OrderGetTicket(0)); Print("Нет ордеров OrdersTotal()=",OrdersTotal()," ", EnumToString((ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE)) ); } }チャート上でEAを走らせ、手動でポジションを開き、プリントに入る。2012.05.02 16:27:10 Template Trades (EURUSD,M15) Нет ордеров OrdersTotal()=0 ORDER_STATE_STARTED 2012.05.02 16:27:10 Template Trades (EURUSD,M15) Нет ордеров OrdersTotal()=0 ORDER_STATE_STARTED 2012.05.02 16:27:10 Template Trades (EURUSD,M15) Нет ордеров OrdersTotal()=0 ORDER_STATE_STARTED トレーダー」イベントが発生しても注文がないのですが、この「注文なし」タイプは必ず開始されるのはどうしてでしょうか。このクソゲーはダメだと思う。 Rashid Umarov 2012.05.02 15:40 #7327 そして、実行結果を確認するのです OrderSelect(OrderGetTicket(0));存在しない注文の状況を聞くことに何の意味があるのでしょうか。また、その場合、第2形態は何を返すのでしょうか？bool OrderGetInteger( ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property_id, // идентификатор свойства long& long_var // сюда примем значение свойства ); Mykola Demko 2012.05.02 15:46 #7328 Rosh: そして、実行結果を確認する 存在しない注文の状況を聞くことに何の意味があるのでしょうか。また、この場合、第2形式は何を返すのでしょうか。やっぱりコード解析の道に進むんですね。そして、トレーダーイベントがトリガーされ（少なくとも一つは注文を設定する必要があります）、OrdersTotal() が注文がないと言っているので、なぜ注文が あるかどうかを気にしないのでしょうか？ Виктор 2012.05.02 15:56 #7329 Urain:やっぱりコード解析の道に進むんですね。また、trades イベントがトリガーされた（少なくとも一つは注文設定によるものでなければならない）にもかかわらず、OrdersTotal() では注文がないと言っているので、注文が あるかどうかを気にしないのはなぜでしょうか？ PositionTotal()が必要なのでは？ Виктор 2012.05.02 15:59 #7330 クラス接続時に表示されたエラーです。銀は問題なく閉じたが、金はそうはいかなかった。Если проблема в проскальзывании, то не подскажите как его задавать? if (myposition.Select(_Symbol)) { // закрыть открытую позицию по этому символу // величина проскальзывания была установлена ранее mytrade.PositionClose(_Symbol); } 1...726727728729730731732733734735736737738739740...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
CTrade クラスのポジションを開く ためのメソッド（PositionOpen、Buy、Sell）の操作で奇妙な状況が見られます。Expert Advisor は実際にポジションを開きますが（ターミナルで確認できます）、これらのメソッドは false、_LastError=4756（取引要求の送信に失敗しました）を返します。CTrade.ResultRetcode()=10008(注文成立)の間。
最近のアルパリサーバーの運用で何か見落としているのか、バグなのか。
を確認しました。他のサウンドイベントも動作していません。
端末のサウンドは有効になっていますか？
EAを作成 し、チャート上で実行し、手動でポジションを建てる。
チャート上でEAを走らせ、手動でポジションを開き、プリントに入る。
トレーダー」イベントが発生しても注文がないのですが、この「注文なし」タイプは必ず開始されるのはどうしてでしょうか。
このクソゲーはダメだと思う。
存在しない注文の状況を聞くことに何の意味があるのでしょうか。また、その場合、第2形態は何を返すのでしょうか？
そして、実行結果を確認する
存在しない注文の状況を聞くことに何の意味があるのでしょうか。また、この場合、第2形式は何を返すのでしょうか。
やっぱりコード解析の道に進むんですね。
そして、トレーダーイベントがトリガーされ（少なくとも一つは注文を設定する必要があります）、OrdersTotal() が注文がないと言っているので、なぜ注文が あるかどうかを気にしないのでしょうか？
やっぱりコード解析の道に進むんですね。
また、trades イベントがトリガーされた（少なくとも一つは注文設定によるものでなければならない）にもかかわらず、OrdersTotal() では注文がないと言っているので、注文が あるかどうかを気にしないのはなぜでしょうか？
クラス接続時に表示されたエラーです。
銀は問題なく閉じたが、金はそうはいかなかった。