papaklass:
64ビット版ターミナルをインストール。32bitのものと比べると、まるで新しいプラットフォームのような。パネル上のアイコンの半分が欠けている（市場概要、ナビゲーター、テスター、ツールなど）。Expertsをカタログにコピーしても、TesterにもTerminalにもEditorにも表示されない。指標は同じです。何が問題なのか？THE ONEプラットフォームのバージョンが異なると、なぜこのような挙動になるのでしょうか？
64bitでは、ソースコードやEXhファイルを端末本体に放り込むのがベターです。File - データディレクトリを開く。その後、プログレファイルと同様にそうでなければ、まずい。
 

構造体を使って、値の配列、配列の配列...を定義しています。そして、ループの中でこんなことをやってください。

      Buffer_Array[tf/2].bars_calculated=Buffer_Array[tf/2].calculated;

また、値の配列でループに割り当てられるであろう端末のグローバル変数を使用する必要があったが、グローバル変数の 文字列名の 配列への確立と参照の問題が発生した、それはこの方法だけ判明した。

GlobalVariableSet("bc",Buffer_Array[tf/2].calculated);
ここで、毎回異なる値が同じグローバル変数bcに再代入されますが、私たちは複数の異なる変数を必要とします。最初の部分から類推して、すべて書き換えるにはどうしたらよいでしょうか。bc "+[tf/2]という足し算でどうにかしているのでしょうか？
 
x100intraday:

グローバルターミナル変数を使う必要があり、それもループ内で値の配列に代入することになるが..........................。

アレイをリソースに書き込み、リソース（端末がクラッシュした場合）を定期的にディスクに保存。 高速で信頼性が高い。

ここでは別の選択肢として、https://www.mql5.com/ru/code/845

MetaDriver:

アレイをリソースに書き込み、リソース（端末がクラッシュした場合）を定期的にディスクに保存。 高速で信頼性が高い。

ここでは別の選択肢として、https://www.mql5.com/ru/code/845

私の理解では、このクラスの例は、ターミナルセッション中の利便性を目的としたもので、再起動しても前のセッションの値を復元する必要があります。このクラスには、ディスクにダンプしてからファイルから読み込む機能がありますが、この場合、最初に推奨したものと比べても何ら遜色はありません。今のところ、グローバルターミナル変数を使うことの利点はわかっています。ただ、文字列変数名と整数インデックスを合計するときにプレフィックス(string)を追加することによって、'number' から 'string' への暗黙の変換を何とか取り除く必要があるのです。
 

やっと最終段階まで来たか、と思いました。でも、そうじゃなかったんです!:)

ここに書かれていた（https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601）

...

14.MetaTester: 注文の総ポジションに対する制限をチェックするアルゴリズムを、サーバーと正確に対応させました。

...

しかし、そのボリュームはまだ超えることができます。コンテストのアカウントで確認しました。

//---

このトピックをサービスデスクに再度書き込まなければならないのでしょうか？この件に関する旧アプリケーションは表示されなくなりました。

x100intraday:
..今のところ、ターミナルのグローバル変数を 使うことの利点はわかりますが、...........................。
よく分かっているんでしょうね。
 
tol64:

やっと最終段階まで来たか、と思いました。でも、そうじゃなかったんです!:)

ここに書かれていた（https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601）

しかし、そのボリュームはまだ超えることができます。コンテストのアカウントで確認しました。

//---

このトピックをサービスデスクに再度書き込まなければならないのでしょうか？この件に関する旧アプリケーションは表示されなくなりました。

これは、mt4でも常にそうでした。トリガーされると、お金がない場合は、「deleted[no money]」というような表示がされます。

ちなみに、スタック中の指値注文はそうならないはずですが、そのまま～は未確認です

 
サービスデスクはどこにあるのか？書き込みが必要
 
fellow:
サービスデスクはどこにあるのか？を書く必要があります。

お客様のプロファイルに移動し、サービスデスクを選択します。


 
notused:

これは、mt4も含め、常にそうでした。トリガーされると、お金がない場合は、「deleted[no money]」というような表示がされます。

ちなみに、カップの指値注文ではそんなことはないはずですが、そのまま～は確認してません

しかし、ヘルプの記述によると(私が頼りにしている)以下のように書かれています。

シンボルボリューム制限

このシンボルで許可される最大量は、オープンポジションと一方向（買いまたは売り）の保留中の注文の合計量です。例えば、指値が5ロットの場合、5ロットの買い建玉を持ち、5ロットの売り指値注文を保留しておくことができます。しかし、この場合、保留中の買い指値注文（一方向の合計数量が制限を超えるため ）や5ロット以上の売り指値注文を 発注することはできません。

二重


したがって、3ロ ットの出来高のオープンポジションと3ロットずつの 4つの 既存の買い 逆指値注文（上限は15ロット）がある間は、5番目の 買い 逆指値注文を出すことはできないはずです。

おそらく、開発者が修正する過程でどこかにミスがあったのでしょう。次の買い逆指値 注文（6回目）はこれ以上発注できないので、ジャーナルにメッセージが出ます。

一般的には、あらゆるケースを想定して徹底的にテストし、過剰なボリュームを検出する必要があります。最後に書いておきますね。とりあえず、開発者からのコメントがあるといいのですが、それとも私が作ったものなのでしょうか。私もそうなんです。:)

//---

そして、タンブラーにも問題がありました（とりあえず延期、最後に対処します）。

