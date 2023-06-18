エラー、バグ、質問 - ページ 703 1...696697698699700701702703704705706707708709710...3185 新しいコメント Yedelkin 2012.04.04 19:53 #7021 Renat:静止画です。ダイナミックに見える配列で、初期化リストを持つものは、自動的にサイズが定義されたスタティックなものとみなされます。 それから、おそらくタイプミスは、「was static and will be static」です。 Renat Fatkhullin 2012.04.04 21:02 #7022 Yedelkin: そうすると、「静止していたから静止する」という誤植があるかもしれません。 配列は静的配列として動作していましたが、ArrayIsDynamic関数は 間違った状態を出力していました。このエラーは修正されました。 Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayIsDynamic www.mql5.com Операции с массивами / ArrayIsDynamic - Документация по MQL5 Ilyas 2012.04.05 09:19 #7023 残念ながら、アップデートのリストに不正確なものがあります。 1) ArrayIsDynamic を多次元配列に 適用できるようになりました。 2) 動的配列の初期化リストを1ゼロにした場合の初期化処理を修正しました。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.04.05 09:55 #7024 voix_kas:約定能力の明確化。与えられた。1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。現在のポジションを閉じる必要があります。質問です。1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を出すことはできますか？ できない場合、クライアントでチェックが行われるのですか、それともサーバーで拒否されるのですか？1-2.はい、どちらの場合も注文を送ることは可能です。このチェックは、クライアントとサーバー（リクエストがサーバーに到達した場合）の両方で実行されます。 Tatyana 2012.04.05 10:59 #7025 olyakish:デモ口座を 開設する際、間違ったグループに入っています。なぜ、そのアカウントが間違ったグループに入っていると思うのですか？以下の質問にお答えください。このデモ口座を開設する際、具体的にどのように、どのサーバーを指定したのでしょうか？デモ口座開設の際、どのような口座タイプを選択されましたか？この端末をインストールしたのはいつですか？クライアント端末のウィンドウ「ヘルプ」→「バージョン情報」にあるのはどの会社ですか？ Alexey Klenov 2012.04.05 15:05 #7026 Tatyana:なぜ、そのアカウントが間違ったグループに入っていると思うのですか？以下の質問にお答えください。このデモ口座を開設する際、具体的にどのように、どのサーバーを指定したのでしょうか？デモ口座開設の際、どのような口座タイプを 選択されましたか？この端末をインストールしたのはいつですか？クライアント端末のウィンドウ「ヘルプ」→「バージョン情報」に表示されている会社はどこですか？1点目と2点目へ3点目については、答えにくいのですが、昔のことなので。4点目について。 これについてはそうそう、もう一枚写真です。 Fia 2012.04.05 15:18 #7027 こんにちは、これはバグなのでしょうか、それとも私が何か間違ったことをしているのでしょうか？ 1）奇妙な動作MT5は それが私がOnInit（）、（ OnTick（）空白）で必要なものを動作し、それは長い時間のための数分ストラットボタン（テスターで）最大回転そこに何かが表示されない、私は強制的にそれを中断（ テスターでボタンキャンセル）その後、再び起動時に、テスターは（強制切断）以下にあるものを私に与える起動していないテスターを開始します。 端末全体のアンロードにのみ役立ちます。(バグなのか、私のやり方が悪いのか）。 127.0.0.1:3000に接続中 KM 0 Core 1 16:54:59接続 CO 0 Core 1 16:54:59 オーソライズド (エージェントビルド619) CH 0 テスター 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): testing of ExpertsTrade.例5 2012.03.09 00:00から2012.04.03 00:00まで IH 2 Core 1 16:54:59 接続断 RG 0 Core 1 16:54:59 接続終了 2) もう一つの質問ですが、MqlTickで 最新の価格を照会して print(" 最新の取引の 現在の価格 "+Last)をしています。 デバッガではこれらの値が表示されますが、プリントログでは 値がゼロになっています。(これはあくまでFXの場合です。私は理解していません) 同時に ビッドと アスクも 印刷 されます。 Errors, bugs, questions MQL5を使ったシンプルな多通貨エキスパートアドバイザーの作り方（第7回）：オーサムオシレーターシグナルを持つジグザグ 削除済み 2012.04.06 07:59 #7028 Rosh: 1-2.はい、どちらの場合も注文を送ることは可能です。チェックはクライアントとサーバーの両方で行われます（リクエストがサーバーに到達した場合）。 ご返信ありがとうございました。 pusheax 2012.04.06 10:15 #7029 金の相場が いつもどうなっているのか、教えてください。MT5、MT4ともに更新が止まってしまう。 Dmitriy Skub 2012.04.06 10:18 #7030 pusheax:金の相場がいつもどうなっているのか、教えてください。MT5、MT4ともに更新が止まってしまう。 銀行休業日 1...696697698699700701702703704705706707708709710...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
静止画です。
ダイナミックに見える配列で、初期化リストを持つものは、自動的にサイズが定義されたスタティックなものとみなされます。
そうすると、「静止していたから静止する」という誤植があるかもしれません。
1) ArrayIsDynamic を多次元配列に 適用できるようになりました。
2) 動的配列の初期化リストを1ゼロにした場合の初期化処理を修正しました。
約定能力の明確化。
与えられた。
1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。
2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。
現在のポジションを閉じる必要があります。
質問です。
1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？
2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を出すことはできますか？ できない場合、クライアントでチェックが行われるのですか、それともサーバーで拒否されるのですか？
1-2.はい、どちらの場合も注文を送ることは可能です。このチェックは、クライアントとサーバー（リクエストがサーバーに到達した場合）の両方で実行されます。
デモ口座を 開設する際、間違ったグループに入っています。
なぜ、そのアカウントが間違ったグループに入っていると思うのですか？以下の質問にお答えください。
なぜ、そのアカウントが間違ったグループに入っていると思うのですか？以下の質問にお答えください。
1点目と2点目へ
3点目については、答えにくいのですが、昔のことなので。
4点目について。
これについては
そうそう、もう一枚写真です。
こんにちは、これはバグなのでしょうか、それとも私が何か間違ったことをしているのでしょうか？
1）奇妙な動作MT5は それが私がOnInit（）、（ OnTick（）空白）で必要なものを動作し、それは長い時間のための数分ストラットボタン（テスターで）最大回転そこに何かが表示されない、私は強制的にそれを中断（ テスターでボタンキャンセル）その後、再び起動時に、テスターは（強制切断）以下にあるものを私に与える起動していないテスターを開始します。
端末全体のアンロードにのみ役立ちます。(バグなのか、私のやり方が悪いのか）。
127.0.0.1:3000に接続中
KM 0 Core 1 16:54:59接続
CO 0 Core 1 16:54:59 オーソライズド (エージェントビルド619)
CH 0 テスター 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): testing of ExpertsTrade.例5 2012.03.09 00:00から2012.04.03 00:00まで
IH 2 Core 1 16:54:59 接続断
RG 0 Core 1 16:54:59 接続終了
2) もう一つの質問ですが、MqlTickで 最新の価格を照会して print(" 最新の取引の 現在の価格 "+Last)をしています。
デバッガではこれらの値が表示されますが、プリントログでは 値がゼロになっています。(これはあくまでFXの場合です。私は理解していません)
同時に ビッドと アスクも 印刷 されます。
1-2.はい、どちらの場合も注文を送ることは可能です。チェックはクライアントとサーバーの両方で行われます（リクエストがサーバーに到達した場合）。
金の相場が いつもどうなっているのか、教えてください。
MT5、MT4ともに更新が止まってしまう。
金の相場がいつもどうなっているのか、教えてください。
MT5、MT4ともに更新が止まってしまう。