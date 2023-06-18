エラー、バグ、質問 - ページ 703

Renat:

静止画です。

ダイナミックに見える配列で、初期化リストを持つものは、自動的にサイズが定義されたスタティックなものとみなされます。

それから、おそらくタイプミスは、「was static and will be static」です。
 
Yedelkin:
そうすると、「静止していたから静止する」という誤植があるかもしれません。
配列は静的配列として動作していましたが、ArrayIsDynamic関数は 間違った状態を出力していました。このエラーは修正されました。
残念ながら、アップデートのリストに不正確なものがあります。

1) ArrayIsDynamic を多次元配列に 適用できるようになりました。
2) 動的配列の初期化リストを1ゼロにした場合の初期化処理を修正しました。
voix_kas:

約定能力の明確化。

与えられた。

1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。

2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。

現在のポジションを閉じる必要があります。

質問です。

1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？

2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を出すことはできますか？ できない場合、クライアントでチェックが行われるのですか、それともサーバーで拒否されるのですか？


1-2.はい、どちらの場合も注文を送ることは可能です。このチェックは、クライアントとサーバー（リクエストがサーバーに到達した場合）の両方で実行されます。

 
olyakish:

デモ口座を 開設する際、間違ったグループに入っています。

なぜ、そのアカウントが間違ったグループに入っていると思うのですか？以下の質問にお答えください。

  1. このデモ口座を開設する際、具体的にどのように、どのサーバーを指定したのでしょうか？
  2. デモ口座開設の際、どのような口座タイプを選択されましたか？
  3. この端末をインストールしたのはいつですか？
  4. クライアント端末のウィンドウ「ヘルプ」→「バージョン情報」にあるのはどの会社ですか？
 
Tatyana:

1点目と2点目へ

3点目については、答えにくいのですが、昔のことなので。

4点目について。

これについては

そうそう、もう一枚写真です。


 

こんにちは、これはバグなのでしょうか、それとも私が何か間違ったことをしているのでしょうか？

1）奇妙な動作MT5は それが私がOnInit（）、 OnTick（）空白）で必要なものを動作し、それは長い時間のための数分ストラットボタン（テスターで）最大回転そこに何かが表示されない、私は強制的にそれを中断 テスターでボタンキャンセル）その後、再び起動時に、テスターは（強制切断）以下にあるものを私に与える起動していないテスターを開始します。

端末全体のアンロードにのみ役立ちます。(バグなのか、私のやり方が悪いのか）。

127.0.0.1:3000に接続中

KM 0 Core 1 16:54:59接続

CO 0 Core 1 16:54:59 オーソライズド (エージェントビルド619)

CH 0 テスター 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): testing of ExpertsTrade.例5 2012.03.09 00:00から2012.04.03 00:00まで

IH 2 Core 1 16:54:59 接続断

RG 0 Core 1 16:54:59 接続終了

2) もう一つの質問ですが、MqlTickで 最新の価格を照会して print(" 最新の取引の 現在の価格 "+Last)をしています。

デバッガではこれらの値が表示されますが、プリントログでは 値がゼロになっています。(これはあくまでFXの場合です。私は理解していません)

同時に ビッドと アスクも 印刷 されます。

Rosh:

1-2.はい、どちらの場合も注文を送ることは可能です。チェックはクライアントとサーバーの両方で行われます（リクエストがサーバーに到達した場合）。

ご返信ありがとうございました。
 

金の相場が いつもどうなっているのか、教えてください。

MT5、MT4ともに更新が止まってしまう。

 
pusheax:

金の相場がいつもどうなっているのか、教えてください。

MT5、MT4ともに更新が止まってしまう。

銀行休業日
