エラー、バグ、質問 - ページ 710

Anatoli Kazharski 2012.04.09 12:51 #7091

変数配列のサイズを 決定するために必要だが、エラーが出る。

void OnStart()
  {
   int j=1000;
//---
   double arrBalancesTS[][j];
  }
//---

//---定数(#define)や数値で直接動作しますが、このようなことはありません。なぜ？

Valerii Mazurenko 2012.04.09 12:55 #7092

定数の場合は静的な配列、変数の場合は動的な配列となります。また、動的なものの大きさは、ArrayResize

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5

TheXpert 2012.04.09 12:55 #7093

2次元目以降のサイズは固定です。定数で設定するしかない。

Rashid Umarov 2012.04.09 12:56 #7094

なぜなら、#defineで 定義すると、コンパイラはコンパイル前に 遭遇したマクロを正しいエントリに置き換えるだけだからです。したがって、それは見ている

void OnStart()
  {
//---
   double arrBalancesTS[][1000];
  }

MQL5言語と矛盾しないようにすること。

Rashid Umarov 2012.04.09 13:21 #7095

Yedelkin:

OKです。それなら度胸がつく。そこで、Print() 関数の説明には、「 double型の データは、小数点以下16 桁の精度で出力する」と書かれています。実は、Print()関数は、やや丸みを帯びたデータを出力 することが判明しています。

ND 0 victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(b)=200.0
MP 0 victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(DoubleToString(b,16))=199.999999999999716

ポイントは、実数は 有効数字17桁以下でメモリに保存されることです。

この例で違いを感じてみてください。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double a,b;
   a=7.0/200.0;
   b=7.0/a;
   Print("Print(b)=",b);
   Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));
   Print("Print(StringFormat(b,%.15G))=",StringFormat("%.15G",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.16G))=",StringFormat("%.16G",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.17G))=",StringFormat("%.17G",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.18G))=",StringFormat("%.18G",b)); //19999999999999997
   Print("Print(StringFormat(b,%.15f))=",StringFormat("%.15f",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.16f))=",StringFormat("%.16f",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.17f))=",StringFormat("%.17f",b));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

ヘルプの記述も修正される予定です。

Anatoli Kazharski 2012.04.09 13:46 #7096

ありがとうございます。1次元と2次元の配列のサイズが計算で定義され、定数にはできない場合、どうすればよいか教えてください。ArrayResize()では、結局のところ、最初の次元だけサイズを変更することができます。また、初期状態では設定できないのに、なぜ変数値を適用することで配列のサイズを変更できるのでしょうか？

--- 2012.04.09 13:47 #7097

クラスをご利用ください。

Rashid Umarov 2012.04.09 13:49 #7098

CMatrixクラスの例については、オーバーロード操作の セクションを参照してください。

speedy 2012.04.09 14:10 #7099

こんにちは。2つのクラスでメッセージを交換させる方法がわかりません。AクラスにはBへのリンクを、BクラスにはAへのリンクを持たせたい。コンパイルエラーが出たのですが、もしかしたらMQL5ではそれができないのかもしれません。しかし、それがなければ、オブジェクト・プログラミングは30％しか使われない。解決策としては、すべてを知り尽くした大きなGODクラスを1つ書けばいいのかもしれません。しかし、これではあまりエレガントとは言えませんね。解決に協力してくれそうな人は？ありがとうございました。

Rashid Umarov 2012.04.09 14:23 #7100

クラスについては、前方宣言を 参照してください。
OKです。それなら度胸がつく。そこで、Print() 関数の説明には、「 double型の データは、小数点以下16 桁の精度で出力する」と書かれています。実は、Print()関数は、やや丸みを帯びたデータを出力 することが判明しています。
MP 0 victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(DoubleToString(b,16))=199.999999999999716
ポイントは、実数は 有効数字17桁以下でメモリに保存されることです。
この例で違いを感じてみてください。ヘルプの記述も修正される予定です。
