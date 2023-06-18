エラー、バグ、質問 - ページ 701

Fia:

端末の 共有フォルダーに ファイルを保存する。これを行うには、FILE_COMMON フラグを設定します。

Windows 7の 場合、パスは次のようになります。

C:\ProgramDataMetaQuotes﹑Terminal﹑Common﹑Files.

Windows XPの 場合は、C:ProgrammaDataMetaQuotesTerminalTerminalCommonFilesと書かれていると思います。

C:\Documents and SettingsAll UsersApplication Data ○MetaQuotes ○Terminal ○Common Files

 
tol64:
端末の 共有フォルダーに 保存する。そのためには、FILE_COMMON フラグを立てます。

コンパイルしてテストしてもファイルが削除されないようです！ありがとうございます。

はい、Win 7 64bitでは、共有フォルダのパスがヘルプにある「C:㊙ProgramData㊙Terminal㊙Common㊙Files」と微妙に違いますね。

(改めてありがとうございます。自分でパスのネジを外した後に、あなたの追加を見ました))


でも、まだ疑問が残っています。上に書いたことはバグなのか、それともそういう設計になっているのでしょうか？

自分と同じ熊手（神秘主義）を人に踏ませてはいけない、そうでないとまずい。

 
Fia:

開発者の皆さん、以下の問題に注目してください（そして解決してください）。

私たちは、 デザイン

  int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

ヘルプからプログラムをテストする場合。

最初はファイルが読み込まれて表示されますが、アプリケーションを再コンパイルするとすぐに、テストが始まる直前に、テストディレクトリのファイルがサブフォルダと一緒に消去されてしまうのです!

そういうものだとしたら、なぜ？

サードパーティーのテスト（基本的にクラウドを含む新しい場所）を実行する場合、定義上、以前に保存したファイルは存在できません。テスターは、ターミナルの /Files ディレクトリの作業コピーとは異なる、独自のクリーンアップ可能な /Files リポジトリを使用します。

Expert Advisor に必要なファイルを常に保持させたい場合は、以下の方法をご利用ください。

  1. Expert Advisor で #propertytester_file "_My Filter Filter.txt" (どこでも 動作) を使って、永続的なファイルをその説明に従って配信する。
  2. FILE_COMMON を通して共有ストレージで動作する (ローカルテストでのみ動作します)
これはバグと思われます。テスターが返す値は1であり、0であるべきである。

int OnInit()
  {
   return(0);
  }
//=========================================================================
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//============================================================================
void OnTick()
  {
      HistorySelect(0,TimeCurrent());
      int total=HistoryDealsTotal();
      Print("Всего сделок в истории=  ",total);
  }
 

私は同じ通貨ペアのいくつかのTFのチャートでいくつかのプロファイルを作成し、私はその通貨ペアの名前をプロファイルに割り当てます。ターミナル再読み込み後、プロファイルの内容が「シャッフル」されます。すなわち、EURUSDというプロファイルを開くと、EURCHFペアがターミナルウィンドウに開かれ、プロファイルの名前が変更されたり、そのフォルダの内容が、すべてではなく、選択的に変更されたりします。

プロファイルの名前とペアの名前が一致していることが原因でしょうか？

トレンド ラインの位置を変えると、中点が消えてしまうのはなぜですか？

Market Watchの時間欄が消えてしまったのですが、どうすれば表示させることができますか？

ivandurak:

これはバグと思われます。テスターが返す値は1であり、0であるべきである。


入金取引も取引としてカウントされ、0として実行されるので、確認してください。
 

デモ口座を開設すると、間違ったグループに分類されます。


 
タイムフレームを切り替えるときに、変数の最後の値を保存するにはどうすればよいですか？非初期化/初期化処理が行われ、すべてがリセットされます...しかし、私はそれを保存する必要があります。
 
x100intraday:
タイムフレームの切り替え時に最後の変数値を保存する方法は？非初期化-初期化処理が行われ、すべてがリセットされる...それを保存してほしいのです。

グローバルターミナル 変数は機能しますか？

2.ファイルにダンプし、それを読み取る。

