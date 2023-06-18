エラー、バグ、質問 - ページ 700 1...693694695696697698699700701702703704705706707...3185 新しいコメント Olegs Kucerenko 2012.03.29 16:05 #6991 Renat: サーバーの追加欄に、Straightholdと 入力し、Enterキーを押します。動作するサーバーが表示されます。 ありがとうございます。 そうやってつながっていくんですね。 sion 2012.03.29 18:55 #6992 Windows 8にクライアントをインストールしたのですが、インストール時にシステムドライブにないディレクトリ、例えばD: \mt5指標などの作業ディレクトリがC:weeksersUsionSionAppDataRoamingTentaQuotesTerminalになるのですが、どうすればよいですか？ターミナルでディレクトリを変更する設定は見つかりませんでした。 Vladimir Gomonov 2012.03.29 19:06 #6993 sion:Windows 8にクライアントをインストールしたのですが、インストール時にシステムドライブにないディレクトリ、例えばD: \mt5指標などの作業ディレクトリがC:weeksersUsionSionAppDataRoamingTentaQuotesTerminalになるのですが、どうすればよいですか？ターミナルでディレクトリを変更する設定は見つかりませんでした。試してみましたか？ sion 2012.03.29 19:17 #6994 MetaDriver:試してみましたか？ うまくいきました、ありがとうございます。 削除済み 2012.03.29 19:40 #6995 voix_kas:約定能力の明確化。与えられた。1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。現在のポジションを閉じる必要があります。質問です。1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を送ることはできますか？ できない場合、この条件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？ まだ関連性がある。 削除済み 2012.03.30 11:10 #6996 皆さん、こんにちは。質問されたことの答えがあまりにも明白なので、みんな答えるのが面倒なのでしょうか？:)どうか無視しないでください。 Mykola Demko 2012.03.30 13:10 #6997 voix_kas:皆さん、こんにちは。質問されたことの答えがあまりにも明白なので、みんな答えるのが面倒なのでしょうか？:)どうか無視しないでください。オーダーを送信する前に、OrderCheck関数を使ってリクエストをチェック することもあるのでしょうか？ リターンコードを見れば、すべての答えがわかる。 Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck www.mql5.com Торговые функции / OrderCheck - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2012.03.30 17:03 #6998 アカウントはMKとInstaの2つ。設定で250000 bars.Loaded all history.The number of bars checked below script.このスクリプトの下にある。チャート上には、4000.Period less of bars.Accordingの期間を持つ単純平均SMAが構築のための予備として存在する。なぜ平均値がずれるのですか？ 日足で、TF順の下に表示されます。 削除済み 2012.03.31 11:47 #6999 開発者へのお願いです。もし、そのような可能性があるのなら、MT4の次のビルドでは、シングルランのテストにOpenMPのパラレリングを書き込んでください。そして、Expert Advisorsのメインループで。このように、最適化とリアルタイム性を同時に実現することができるのです。1つのコアだけがどこでも通用するのでは意味がない。みんなにもっと早く感じてもらおう。ありがとうございます。もちろん、5はさらに遅れをとることになりますが、それはそれで問題です。 Fia 2012.04.01 16:31 #7000 開発者の皆さん、以下の問題に注目してください（そして解決してください）。 デザインがある int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI); ヘルプからプログラムをテストする場合。 “ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).” 最初はファイルが読み込まれて表示されますが、アプリケーションを再コンパイルするとすぐに、テストが始まる直前に、テスト用ディレクトリのファイルがサブフォルダとともに消去されるのです! もし、そのような意図があるなら、なぜ？ もしこれがバグなら直してください。外部ファイルを使ったアプリケーションの テストやデバッグが 正常に行えないのです。 はい 、Win 7 64 bitを 使用しています。 そして、MT5（619）。 1...693694695696697698699700701702703704705706707...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Windows 8にクライアントをインストールしたのですが、インストール時にシステムドライブにないディレクトリ、例えばD: \mt5指標などの作業ディレクトリがC:weeksersUsionSionAppDataRoamingTentaQuotesTerminalになるのですが、どうすればよいですか？
ターミナルでディレクトリを変更する設定は見つかりませんでした。
約定能力の明確化。
与えられた。
1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。
2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。
現在のポジションを閉じる必要があります。
質問です。
1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？
2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を送ることはできますか？ できない場合、この条件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？
どうか無視しないでください。
オーダーを送信する前に、OrderCheck関数を使ってリクエストをチェック することもあるのでしょうか？
リターンコードを見れば、すべての答えがわかる。
アカウントはMKとInstaの2つ。設定で250000 bars.Loaded all history.The number of bars checked below script.このスクリプトの下にある。
チャート上には、4000.Period less of bars.Accordingの期間を持つ単純平均SMAが構築のための予備として存在する。
なぜ平均値がずれるのですか？ 日足で、TF順の下に表示されます。
開発者の皆さん、以下の問題に注目してください（そして解決してください）。
デザインがある
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
ヘルプからプログラムをテストする場合。
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
最初はファイルが読み込まれて表示されますが、アプリケーションを再コンパイルするとすぐに、テストが始まる直前に、テスト用ディレクトリのファイルがサブフォルダとともに消去されるのです!
もし、そのような意図があるなら、なぜ？
もしこれがバグなら直してください。外部ファイルを使ったアプリケーションの テストやデバッグが 正常に行えないのです。
はい 、Win 7 64 bitを 使用しています。 そして、MT5（619）。