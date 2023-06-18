エラー、バグ、質問 - ページ 709

新しいコメント
 

いろいろなバグに見舞われました。

もうひとつご紹介しましょう。

サーバーは注文を受けたことを「忘れて」しまい、ある種、実行する必要があるのです。

MetaQuotes、検出されたバグごとにプロフィールにシンボル的な金額を追加する時期だと思うのですが。そうすれば、端末のデバッグがはかどります。

バグを発見したのであれば、それを取得し、そうでなければ-申し訳ありません。

 
ivandurak:

テスターのこの項目は見事に合格です。EAをグラフに添付しようとすると、エラーが発生します。

どのようなエラーが出るのでしょうか？
 
olyakish:

バグを発見した、それを取得し、それを見つけることができませんでした申し訳ありません。

続・「バグは偽りだった～違約金は自分で払え」 :)
 
Yedelkin:
エラーは何ですか？
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\ChannelsPercentageCrossoverChannel' [4802]カスタムインジケータをロードできません。
 
Yedelkin:
続・「バグは偽りだった～没収金を払え」 :)

ジョークに感謝します。

戦略上、例えばポジションを閉じなければならなかったので、自分のポケットからペナルティを支払う（デポ）、そして...。

 
ivandurak:
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\ChannelsPercentageCrossoverChannel' [4802]カスタムインジケータをロードできません。

インジケーターにアクセスする前に、正しい履歴があるかどうか確認していますか？

インジケータ名にダブルバックスラッシュがないのですが。

 
Yedelkin:

インジケーターにアクセスする前に、正しい履歴があるかどうか確認していますか？

あと、インジケータ名にダブルバックスラッシュがないんですが。

歴史は十二分にある。別途チャートに貼り付けた場合、インジケーターは正しく表示されます。Expert Advisors タブのエラー コメントにダブル バックスラッシュはなく、すべて Expert Advisor コードに存在し、上記を参照、テスト モード で正しく動作していることから、すべて正しいことが証明されます。

考えられる理由、インジケーターパスにキリル文字が使われている。ダウンロードしたチャートの履歴が非常に大きいので、制限をかける必要がある。

 
ivandurak:

エキスパートタブのエラーコメントにダブルスラッシュがない、すべてエキスパートコードに 存在する（上記参照

コード

int OnInit()
  {
   hPerCros=iCustom(_Symbol,0,"\\Каналы\PercentageCrossoverChannel",Percent,Shift) ;
   if( hPerCros < 0)
      Print("Ошибка создания индикатора=  ",GetLastError());
   return(0);
  }

参考資料より

名前

[in] インジケーターのルート・ ディレクトリー （MQL5/Indicators/）からの相対パスを含むカスタム・インジケーターの 名前です。 インジケータがサブディレクトリ、例えばMQL5/Indicators/Examplesに ある場合、名前は次のようにする必要があります: "Examples Filterindicator_name" (区切り文字としてシングルスラッシュの代わりにダブルバックスラッシュが必要 です).

質問：あなたのコードのPercentageCrossoverChannel インジケータ名の前にあるスラッシュと、リファレンスマニュアルの例のスラッシュはどちらでしょうか？
 
Yedelkin:

コード

ハンドブックより

質問：あなたのコードのPercentageCrossoverChannel インジケータ名の前にあるスラッシュと、リファレンスマニュアルの例にあるスラッシュは どちらでしょう？
分かりやすい説明ありがとうございます。激しくスローダウンしている、と月曜日。
 
ivandurak:
強烈に減速している、と月曜日。
ああ、でたらめな戦争だ!
1...702703704705706707708709710711712713714715716...3185
新しいコメント