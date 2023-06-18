エラー、バグ、質問 - ページ 709 1...702703704705706707708709710711712713714715716...3185 新しいコメント Alexey Klenov 2012.04.09 07:40 #7081 いろいろなバグに見舞われました。もうひとつご紹介しましょう。サーバーは注文を受けたことを「忘れて」しまい、ある種、実行する必要があるのです。MetaQuotes、検出されたバグごとにプロフィールにシンボル的な金額を追加する時期だと思うのですが。そうすれば、端末のデバッグがはかどります。バグを発見したのであれば、それを取得し、そうでなければ-申し訳ありません。 Yedelkin 2012.04.09 07:44 #7082 ivandurak: テスターのこの項目は見事に合格です。EAをグラフに添付しようとすると、エラーが発生します。 どのようなエラーが出るのでしょうか？ Yedelkin 2012.04.09 07:46 #7083 olyakish: バグを発見した、それを取得し、それを見つけることができませんでした申し訳ありません。 続・「バグは偽りだった～違約金は自分で払え」 :) Alexey 2012.04.09 07:54 #7084 Yedelkin: エラーは何ですか？ 2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\ChannelsPercentageCrossoverChannel' [4802]カスタムインジケータをロードできません。 Alexey Klenov 2012.04.09 07:57 #7085 Yedelkin: 続・「バグは偽りだった～没収金を払え」 :)ジョークに感謝します。戦略上、例えばポジションを閉じなければならなかったので、自分のポケットからペナルティを支払う（デポ）、そして...。 Yedelkin 2012.04.09 08:00 #7086 ivandurak: 2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\ChannelsPercentageCrossoverChannel' [4802]カスタムインジケータをロードできません。 インジケーターにアクセスする前に、正しい履歴があるかどうか確認していますか？ インジケータ名にダブルバックスラッシュがないのですが。 Alexey 2012.04.09 08:26 #7087 Yedelkin:インジケーターにアクセスする前に、正しい履歴があるかどうか確認していますか？あと、インジケータ名にダブルバックスラッシュがないんですが。歴史は十二分にある。別途チャートに貼り付けた場合、インジケーターは正しく表示されます。Expert Advisors タブのエラー コメントにダブル バックスラッシュはなく、すべて Expert Advisor コードに存在し、上記を参照、テスト モード で正しく動作していることから、すべて正しいことが証明されます。考えられる理由、インジケーターパスにキリル文字が使われている。ダウンロードしたチャートの履歴が非常に大きいので、制限をかける必要がある。 Yedelkin 2012.04.09 08:49 #7088 ivandurak: エキスパートタブのエラーコメントにダブルスラッシュがない、すべてエキスパートコードに 存在する（上記参照 コードint OnInit() { hPerCros=iCustom(_Symbol,0,"\\Каналы\PercentageCrossoverChannel",Percent,Shift) ; if( hPerCros < 0) Print("Ошибка создания индикатора= ",GetLastError()); return(0); } 参考資料より 名前 [in] インジケーターのルート・ ディレクトリー （MQL5/Indicators/）からの相対パスを含むカスタム・インジケーターの 名前です。 インジケータがサブディレクトリ、例えばMQL5/Indicators/Examplesに ある場合、名前は次のようにする必要があります: "Examples Filterindicator_name" (区切り文字としてシングルスラッシュの代わりにダブルバックスラッシュが必要 です). 質問：あなたのコードのPercentageCrossoverChannel インジケータ名の前にあるスラッシュと、リファレンスマニュアルの例のスラッシュはどちらでしょうか？ Alexey 2012.04.09 09:13 #7089 Yedelkin: コード ハンドブックより 質問：あなたのコードのPercentageCrossoverChannel インジケータ名の前にあるスラッシュと、リファレンスマニュアルの例にあるスラッシュは どちらでしょう？ 分かりやすい説明ありがとうございます。激しくスローダウンしている、と月曜日。 Yedelkin 2012.04.09 09:50 #7090 ivandurak: 強烈に減速している、と月曜日。 ああ、でたらめな戦争だ! 1...702703704705706707708709710711712713714715716...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いろいろなバグに見舞われました。
もうひとつご紹介しましょう。
サーバーは注文を受けたことを「忘れて」しまい、ある種、実行する必要があるのです。
MetaQuotes、検出されたバグごとにプロフィールにシンボル的な金額を追加する時期だと思うのですが。そうすれば、端末のデバッグがはかどります。
バグを発見したのであれば、それを取得し、そうでなければ-申し訳ありません。
テスターのこの項目は見事に合格です。EAをグラフに添付しようとすると、エラーが発生します。
バグを発見した、それを取得し、それを見つけることができませんでした申し訳ありません。
エラーは何ですか？
続・「バグは偽りだった～没収金を払え」 :)
ジョークに感謝します。
戦略上、例えばポジションを閉じなければならなかったので、自分のポケットからペナルティを支払う（デポ）、そして...。
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\ChannelsPercentageCrossoverChannel' [4802]カスタムインジケータをロードできません。
インジケーターにアクセスする前に、正しい履歴があるかどうか確認していますか？
インジケータ名にダブルバックスラッシュがないのですが。
歴史は十二分にある。別途チャートに貼り付けた場合、インジケーターは正しく表示されます。Expert Advisors タブのエラー コメントにダブル バックスラッシュはなく、すべて Expert Advisor コードに存在し、上記を参照、テスト モード で正しく動作していることから、すべて正しいことが証明されます。
考えられる理由、インジケーターパスにキリル文字が使われている。ダウンロードしたチャートの履歴が非常に大きいので、制限をかける必要がある。
エキスパートタブのエラーコメントにダブルスラッシュがない、すべてエキスパートコードに 存在する（上記参照
コード
参考資料より
名前
[in] インジケーターのルート・ ディレクトリー （MQL5/Indicators/）からの相対パスを含むカスタム・インジケーターの 名前です。 インジケータがサブディレクトリ、例えばMQL5/Indicators/Examplesに ある場合、名前は次のようにする必要があります: "Examples Filterindicator_name" (区切り文字としてシングルスラッシュの代わりにダブルバックスラッシュが必要 です).
コード
ハンドブックより質問：あなたのコードのPercentageCrossoverChannel インジケータ名の前にあるスラッシュと、リファレンスマニュアルの例にあるスラッシュは どちらでしょう？
強烈に減速している、と月曜日。