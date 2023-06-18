エラー、バグ、質問 - ページ 699 1...692693694695696697698699700701702703704705706...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2012.03.28 16:03 #6981 papaklass:つまり、誰かが自分の投稿を削除したか、変更を加えたかです。投稿は、私がルールを忘れていなければ、3日以内に編集することができます。最後の投稿がかなり前に書かれたトピックが現れることがあります。訂正をする権限を持った人がいるのでは？)))) Vladimir Gomonov 2012.03.28 16:48 #6982 tol64:....権限のある人が調整しているのでは？)))) FXの近くでは、こういうことがよくある。 ない場合でも、あるようだ。慣れることです。 Anatoli Kazharski 2012.03.28 16:58 #6983 MetaDriver: FXの近くでは、こういうことがよくある。 ない場合でも、あるようだ。慣れることです。冗談で言っただけなんですけどね。しかし、どんなジョークにも真実はあるのかもしれない。))そして、「慣れる」ということについては......。もう慣れっこなんでしょうね。他人の書いたものを読むのさえ、もうたくさんです。異なる立場からの視点を考えるために、この活動に長く携わってきた人たち。また、補正はFXの近くだけでなく行われます。どこでも作っている。限りなく小さな粒子から、限りなく大きな値へ。再帰のように。)))) Andrey Dik 2012.03.28 17:25 #6984 エッジエフェクト、デジャブ、タイムループ、自分が書いた記事の出現・消失など。これらはすべて、時空連続体の異常であるフォレックスと呼ばれる現象の結果である。最も強い影響を受けるのは、FXの周辺地域です。何度もビルドして修正されたターミナルのバグ、チャンピオンシップに向けて議論された同じトピック、これらはすべて同じ性質の現象である。 Anatoli Kazharski 2012.03.28 20:04 #6985 joo:エッジエフェクト、デジャブ、タイムループ、自分が書いた記事の出現・消失など。これらはすべて、時空連続体の異常であるフォレックスと呼ばれる現象の結果である。最も強い影響を受けるのは、FXの周辺地域です。何度もビルドして修正されたターミナルのバグ、チャンピオンシップに向けて議論された同じトピック、これらはすべて同じ性質の現象である。 私にとって、周りで起こることはすべて異常です。なぜなら、本当の意味で、それが（周りの）何であり、なぜなのかがわからないからです。))) Anatoli Kazharski 2012.03.28 20:06 #6986 Firefox ブラウザで、Achievementに対する プロファイルのアイコンが表示されない。//---Operaと IEの ブラウザでは、すべて問題ありません。 Renat Fatkhullin 2012.03.28 20:18 #6987 古い画像のキャッシュだけで、ctrl+f5を押す 削除済み 2012.03.28 21:03 #6988 約定能力の明確化。与えられた。1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。現在のポジションを閉じる必要があります。質問です。1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を送ることはできますか？ できない場合、この条件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2012.03.29 15:53 #6989 同じターミナルから別のサーバーに簡単に接続できるのですが、Liteにはできません。 Renat Fatkhullin 2012.03.29 16:01 #6990 Karlson:同じターミナルから別のサーバーに簡単に接続できるのですが、Liteにはできません。 サーバーの追加欄にStraightholdと 記入し、Enterキーを押します。動作するサーバーが表示されます。 1...692693694695696697698699700701702703704705706...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
つまり、誰かが自分の投稿を削除したか、変更を加えたかです。
投稿は、私がルールを忘れていなければ、3日以内に編集することができます。最後の投稿がかなり前に書かれたトピックが現れることがあります。
訂正をする権限を持った人がいるのでは？))))
FXの近くでは、こういうことがよくある。 ない場合でも、あるようだ。慣れることです。
冗談で言っただけなんですけどね。しかし、どんなジョークにも真実はあるのかもしれない。))
そして、「慣れる」ということについては......。もう慣れっこなんでしょうね。他人の書いたものを読むのさえ、もうたくさんです。異なる立場からの視点を考えるために、この活動に長く携わってきた人たち。また、補正はFXの近くだけでなく行われます。どこでも作っている。限りなく小さな粒子から、限りなく大きな値へ。再帰のように。))))
エッジエフェクト、デジャブ、タイムループ、自分が書いた記事の出現・消失など。これらはすべて、時空連続体の異常であるフォレックスと呼ばれる現象の結果である。
最も強い影響を受けるのは、FXの周辺地域です。何度もビルドして修正されたターミナルのバグ、チャンピオンシップに向けて議論された同じトピック、これらはすべて同じ性質の現象である。
Firefox ブラウザで、Achievementに対する プロファイルのアイコンが表示されない。
//---
Operaと IEの ブラウザでは、すべて問題ありません。
約定能力の明確化。
与えられた。
1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。
2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。
現在のポジションを閉じる必要があります。
質問です。
1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？
2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を送ることはできますか？ できない場合、この条件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？
同じターミナルから別のサーバーに簡単に接続できるのですが、Liteにはできません。
