エラー、バグ、質問 - ページ 699

新しいコメント
 
papaklass:

つまり、誰かが自分の投稿を削除したか、変更を加えたかです。

投稿は、私がルールを忘れていなければ、3日以内に編集することができます。最後の投稿がかなり前に書かれたトピックが現れることがあります。

訂正をする権限を持った人がいるのでは？))))

 

tol64:

....

権限のある人が調整しているのでは？))))

FXの近くでは、こういうことがよくある。 ない場合でも、あるようだ。慣れることです。
 
MetaDriver:
FXの近くでは、こういうことがよくある。 ない場合でも、あるようだ。慣れることです。

冗談で言っただけなんですけどね。しかし、どんなジョークにも真実はあるのかもしれない。))

そして、「慣れる」ということについては......。もう慣れっこなんでしょうね。他人の書いたものを読むのさえ、もうたくさんです。異なる立場からの視点を考えるために、この活動に長く携わってきた人たち。また、補正はFXの近くだけでなく行われます。どこでも作っている。限りなく小さな粒子から、限りなく大きな値へ。再帰のように。))))

 

エッジエフェクト、デジャブ、タイムループ、自分が書いた記事の出現・消失など。これらはすべて、時空連続体の異常であるフォレックスと呼ばれる現象の結果である。

最も強い影響を受けるのは、FXの周辺地域です。何度もビルドして修正されたターミナルのバグ、チャンピオンシップに向けて議論された同じトピック、これらはすべて同じ性質の現象である。

 
joo:

エッジエフェクト、デジャブ、タイムループ、自分が書いた記事の出現・消失など。これらはすべて、時空連続体の異常であるフォレックスと呼ばれる現象の結果である。

最も強い影響を受けるのは、FXの周辺地域です。何度もビルドして修正されたターミナルのバグ、チャンピオンシップに向けて議論された同じトピック、これらはすべて同じ性質の現象である。


私にとって、周りで起こることはすべて異常です。なぜなら、本当の意味で、それが（周りの）何であり、なぜなのかがわからないからです。)))
 

Firefox ブラウザで、Achievementに対する プロファイルのアイコンが表示されない。

//---

Operaと IEの ブラウザでは、すべて問題ありません。

 
古い画像のキャッシュだけで、ctrl+f5を押す
削除済み  

約定能力の明確化。

与えられた。

1. 数量1.1枚のオープンロングポジションを持つ。

2) 取引が制限されている：クローズポジションのみ、および/または、買い取引のみ。

現在のポジションを閉じる必要があります。

質問です。

1.1.0ロットの売り注文を 出すことはできますか？そうでない場合、この要件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？

2.部分数量モードで1.1ロットのSell注文を送ることはできますか？ できない場合、この条件はクライアントでチェックされるのでしょうか、それともサーバーで拒否されるのでしょうか？

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 

同じターミナルから別のサーバーに簡単に接続できるのですが、Liteにはできません。

 
Karlson:

同じターミナルから別のサーバーに簡単に接続できるのですが、Liteにはできません。

サーバーの追加欄にStraightholdと 記入し、Enterキーを押します。動作するサーバーが表示されます。
1...692693694695696697698699700701702703704705706...3185
新しいコメント