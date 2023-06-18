エラー、バグ、質問 - ページ 704

Dima_S:
銀行休業日

どういう意味ですか？

なぜ他の通貨ペアはクォートを受信するのですか？

 

2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは 失速中

LJ      0       ******* (EURUSD,H1)     16:49:20        2012.02.27 05:00:03   CTrade::PositionOpen:  [done]
EO      3       MemoryException 16:51:46        831520768 bytes not available
CG      3       MemoryException 16:51:46        804257792 bytes not available
HL      3       Tester  16:51:46        stopped on 22% of testing interval
 
olyakish:

また、TERMINAL_MAXBARSはいくらで 設定されていますか？減らしてみるとか？
 
olyakish:

MetaQuotes-デモサーバー？
 
antt:
サーバー MetaQuotes-Demo?

AlpariNZ-MT5

イェデルキン
また、TERMINAL_MAXBARSはどのくらい に設定されているのでしょうか？減らしてみたらどうだろう？

50000 3つのチャートしか開いていない（1つは50000本、他の2つは3000本）。

ターミナルは210MBのRAMを消費

テスター（テストモード） 620MB

Win7 x64ライセンス（ノートPCで使用していました。）


 
プッシュアックス

銀行が休みということ）また、とにかくすべての銀行が見積もりをつけてくるわけではないので。
 

自分では判断できない、普通なのかそうでないのか？すべてのC言語やC++に似た言語でそうなのでしょうか？

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(b,"   ",i,"   ",j);
  }

その結果、こうなりました。200.0 199 199

ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

 
以下のスクリプトを実行してみてください（Print 関数のバグについて- それは次の質問です）。

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(DoubleToString(b,16),"   ",i,"   ",j);
  }
 
Yedelkin:

このようなスクリプトを実行してみてください（Printの バグは次の質問 です）。

ありがとうございました。
 
victorg:
ありがとうございました。
そして、Print() 関数の欠点に関する疑問は、そのままにして おきましょうか。:)
