エラー、バグ、質問 - ページ 704

pusheax 2012.04.06 10:21 #7031

Dima_S: 銀行休業日どういう意味ですか？なぜ他の通貨ペアはクォートを受信するのですか？

Alexey Klenov 2012.04.06 15:10 #7032

2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは 失速中

LJ 0 ******* (EURUSD,H1) 16:49:20 2012.02.27 05:00:03 CTrade::PositionOpen: [done] EO 3 MemoryException 16:51:46 831520768 bytes not available CG 3 MemoryException 16:51:46 804257792 bytes not available HL 3 Tester 16:51:46 stopped on 22% of testing interval

Yedelkin 2012.04.06 15:25 #7033

olyakish: 2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは失調中

また、TERMINAL_MAXBARSはいくらで 設定されていますか？減らしてみるとか？

Anton 2012.04.06 15:45 #7034

olyakish:2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは失速中

MetaQuotes-デモサーバー？

Alexey Klenov 2012.04.06 18:06 #7035

antt: サーバー MetaQuotes-Demo?AlpariNZ-MT5イェデルキン また、TERMINAL_MAXBARSはどのくらい に設定されているのでしょうか？減らしてみたらどうだろう？50000 3つのチャートしか開いていない（1つは50000本、他の2つは3000本）。ターミナルは210MBのRAMを消費テスター（テストモード） 620MBWin7 x64ライセンス（ノートPCで使用していました。）

Dmitriy Skub 2012.04.06 22:52 #7036

Dima_S: 銀行休業日プッシュアックスどういう意味ですか？なぜ他の通貨ペアはクォートを受信するのですか？

銀行が休みということ）また、とにかくすべての銀行が見積もりをつけてくるわけではないので。

Victor 2012.04.07 08:09 #7037

自分では判断できない、普通なのかそうでないのか？すべてのC言語やC++に似た言語でそうなのでしょうか？

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
{
int i,j;
double a,b;
a=7.0/200.0;
b=7.0/a;
i=(int)b;
j=(int)floor(b);
Print(b," ",i," ",j);
}

その結果、こうなりました。200.0 199 199

ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

Yedelkin 2012.04.07 08:29 #7038

victorg:判断がつかない、正常なのかそうでないのか？すべてのC言語やC++に似た言語でそうなのでしょうか？その結果、こうなりました。200.0 199 199 どなたかご存知の方、ヒントをお願いします。

以下のスクリプトを実行してみてください（Print 関数のバグについて- それは次の質問です）。

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
{
int i,j;
double a,b;
a=7.0/200.0;
b=7.0/a;
i=(int)b;
j=(int)floor(b);
Print(DoubleToString(b,16)," ",i," ",j);
}

Victor 2012.04.07 08:44 #7039

Yedelkin:このようなスクリプトを実行してみてください（Printの バグは次の質問 です）。

ありがとうございました。

Yedelkin 2012.04.07 08:47 #7040

victorg: ありがとうございました。

そして、Print() 関数の欠点に関する疑問は、そのままにして おきましょうか。:)
銀行休業日
どういう意味ですか？
なぜ他の通貨ペアはクォートを受信するのですか？
2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは 失速中
2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは失速中
2012 02 17から本日までの全ティック（14ペア）での多通貨テストは失速中
サーバー MetaQuotes-Demo?
AlpariNZ-MT5
また、TERMINAL_MAXBARSはどのくらい に設定されているのでしょうか？減らしてみたらどうだろう？
50000 3つのチャートしか開いていない（1つは50000本、他の2つは3000本）。
ターミナルは210MBのRAMを消費
テスター（テストモード） 620MB
Win7 x64ライセンス（ノートPCで使用していました。）
自分では判断できない、普通なのかそうでないのか？すべてのC言語やC++に似た言語でそうなのでしょうか？
その結果、こうなりました。200.0 199 199
ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
以下のスクリプトを実行してみてください（Print 関数のバグについて- それは次の質問です）。
このようなスクリプトを実行してみてください（Printの バグは次の質問 です）。
ありがとうございました。