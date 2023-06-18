エラー、バグ、質問 - ページ 487

SL & TP Modification

ストップロスやテイクプロフィットの水準を変更 するための取引注文。5つのフィールドが必要です。

  • アクション
  • シンボル
  • SL
  • TP

おそらく、5つのフィールドではなく、4つのフィールドが必要であることを修正する必要があります。

 
Yedelkin:

5つのフィールドではなく、4つのフィールドが必要であると訂正すべきかもしれません。

修正しました、ありがとうございます。
 
変則日程


バグでしょうか、それともテスターがOHLC外の価格でポジションをオープン、クローズできるように設計されているのでしょうか？

あるいは、何を見落としているのか？

 
スプレッド、ビルド番号、サーバー名を指定します。ローソクはBid価格で描かれ、Ask価格で購入（青い矢印）されることに留意してください。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
スプレッドは10～15ピップス（1.43905～1.43916）程度で推移していますが、チャート上ではスプレッドが一桁大きくなっています。Build 489, Alpari-Demo server.
 

EAのテスト 時にエラーが発生する理由を教えてください。 ビルド489

alpariさん、USDCHF USDJPYの時だけ、以下のように表示されます。

2011.08.16 19:35:45     Core 1  no prices for symbol USDJPY

m1には1999年からの価格と見積もりのベースがあるんだ。

 
同様に、テスターでもこのような開閉が発生する可能性があります。
SD, ticket#200538

 

ドキュメントに書かれています。

Программы MQL5

mql5プログラムを動作させるには、コンパイル（ボタン「コンパイル」またはキーF7）する必要があります。コンパイルはエラーなしで通過する必要があります（警告は許可され、分析される必要があります）。こ のとき、対応するディレクトリ、terminal_dirMQL5,terminal_dirMQL5, terminal_dirMQL5indicators, terminal_dirMQL5scripts同名のEX5拡張子を持つ実行 ファイルを作成する必要があります。まさにこのファイルを実行することができます。

問題は、このディレクトリにコンパイルされたEAをターミナルで見ることができないことです。どうすればいいんだ！？

ちなみに、MetaEditorで「Compile」をクリックした後は、エラーもなく、下図のテスターの矢印で示されたフィールドが2回点滅しています...。が、EAが選択できるように表示されない。

後日追記：ターミナルとテスターの.exeのプロパティで「XP互換モードで実行」の隣のボックスをチェックすると、すべて見つかります。

開発者の皆さん、質問です!!!
 
ターミナルのヘルプにある「ターミナルの起動」の項を読んでください。もし、あなたのケースがそこに記述されていない場合は、OSのバージョン、ビットレートなど、さらに詳しい情報を教えてください。
削除済み  
tester_el_pro:


グラフオフセット"オプションが有効な場合

設定後、右端からのインデントを調整できる。

は保存されません。


mt4では - 保存されます。



は修正されましたか？

