エラー、バグ、質問 - ページ 487

Yedelkin 2011.08.15 21:20 #4861

SL & TP Modification ストップロスやテイクプロフィットの水準を変更 するための取引注文。5つのフィールドが必要です。 アクション シンボル SL TP おそらく、5つのフィールドではなく、4つのフィールドが必要であることを修正する必要があります。

Rashid Umarov 2011.08.16 14:44 #4862

修正しました、ありがとうございます。

Lyuk 2011.08.16 18:21 #4863

バグでしょうか、それともテスターがOHLC外の価格でポジションをオープン、クローズできるように設計されているのでしょうか？あるいは、何を見落としているのか？

Rashid Umarov 2011.08.16 18:30 #4864

スプレッド、ビルド番号、サーバー名を指定します。ローソクはBid価格で描かれ、Ask価格で購入（青い矢印）されることに留意してください。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5

Lyuk 2011.08.16 18:53 #4865

スプレッドは10～15ピップス（1.43905～1.43916）程度で推移していますが、チャート上ではスプレッドが一桁大きくなっています。Build 489, Alpari-Demo server.

Alexander Puzikov 2011.08.16 19:40 #4866

EAのテスト 時にエラーが発生する理由を教えてください。 ビルド489alpariさん、USDCHF USDJPYの時だけ、以下のように表示されます。2011.08.16 19:35:45 Core 1 no prices for symbol USDJPY m1には1999年からの価格と見積もりのベースがあるんだ。

Igor Volodin 2011.08.16 23:04 #4867

同様に、テスターでもこのような開閉が発生する可能性があります。 SD, ticket#200538

Cmu4 2011.08.16 23:38 #4868

ドキュメントに書かれています。Программы MQL5mql5プログラムを動作させるには、コンパイル（ボタン「コンパイル」またはキーF7）する必要があります。コンパイルはエラーなしで通過する必要があります（警告は許可され、分析される必要があります）。こ のとき、対応するディレクトリ、terminal_dirMQL5,terminal_dirMQL5, terminal_dirMQL5indicators, terminal_dirMQL5scripts に同名のEX5拡張子を持つ実行 ファイルを作成する必要があります。まさにこのファイルを実行することができます。問題は、このディレクトリにコンパイルされたEAをターミナルで見ることができないことです。どうすればいいんだ！？ちなみに、MetaEditorで「Compile」をクリックした後は、エラーもなく、下図のテスターの矢印で示されたフィールドが2回点滅しています...。が、EAが選択できるように表示されない。後日追記：ターミナルとテスターの.exeのプロパティで「XP互換モードで実行」の隣のボックスをチェックすると、すべて見つかります。開発者の皆さん、質問です!!!

Rashid Umarov 2011.08.17 07:19 #4869

ターミナルのヘルプにある「ターミナルの起動」の項を読んでください。もし、あなたのケースがそこに記述されていない場合は、OSのバージョン、ビットレートなど、さらに詳しい情報を教えてください。

削除済み 2011.08.17 14:38 #4870

tester_el_pro:グラフオフセット"オプションが有効な場合設定後、右端からのインデントを調整できる。は保存されません。mt4では - 保存されます。は修正されましたか？
SL & TP Modification
ストップロスやテイクプロフィットの水準を変更 するための取引注文。5つのフィールドが必要です。
おそらく、5つのフィールドではなく、4つのフィールドが必要であることを修正する必要があります。
バグでしょうか、それともテスターがOHLC外の価格でポジションをオープン、クローズできるように設計されているのでしょうか？
あるいは、何を見落としているのか？
EAのテスト 時にエラーが発生する理由を教えてください。 ビルド489
alpariさん、USDCHF USDJPYの時だけ、以下のように表示されます。
m1には1999年からの価格と見積もりのベースがあるんだ。
同様に、テスターでもこのような開閉が発生する可能性があります。
SD, ticket#200538
ドキュメントに書かれています。
Программы MQL5
mql5プログラムを動作させるには、コンパイル（ボタン「コンパイル」またはキーF7）する必要があります。コンパイルはエラーなしで通過する必要があります（警告は許可され、分析される必要があります）。こ のとき、対応するディレクトリ、terminal_dirMQL5,terminal_dirMQL5, terminal_dirMQL5indicators, terminal_dirMQL5scripts に同名のEX5拡張子を持つ実行 ファイルを作成する必要があります。まさにこのファイルを実行することができます。
問題は、このディレクトリにコンパイルされたEAをターミナルで見ることができないことです。どうすればいいんだ！？
ちなみに、MetaEditorで「Compile」をクリックした後は、エラーもなく、下図のテスターの矢印で示されたフィールドが2回点滅しています...。が、EAが選択できるように表示されない。
後日追記：ターミナルとテスターの.exeのプロパティで「XP互換モードで実行」の隣のボックスをチェックすると、すべて見つかります。
開発者の皆さん、質問です!!!
グラフオフセット"オプションが有効な場合
設定後、右端からのインデントを調整できる。
は保存されません。
mt4では - 保存されます。
は修正されましたか？