最適化プロセスは、最後まで到達することなく、何かを待ちます。代理店は無料です。
エージェントへの仕事の分配は、ランがパラメータの停止値でカウントされた後、停止するという前提がある。そして、エージェントのスピードもかなり違います。
セッティングの写真を添付します。
開発者の皆様へ

新しいビルドの説明には、プロジェクトの 再コンパイルが必要であると記載されています。旧バージョンのライブラリが2つ残っていますが、Expert Advisorは普通に見て使っています。

では、プロジェクト全体の再コンパイルは必須なのでしょうか、それとも何でしょうか？

 
インジケーターウィンドウがたくさんあって、すばやく切り替えたいときはどうすればいいのでしょうか？

最も合理的なのは、それぞれのウィンドウに適切な非表示ボタンを追加することでしょう。

しかし、残念なことに、この可能性は、現在のバージョンにはないようです。

結果的に、そうせざるを得なくなった。

1.各ウィンドウに専用の空のインジケータを入力します。

2.Expert Advisor のイベントハンドラで、ボタンの状態を変更する際に、対応するグローバル変数を初期化します。

空のインジケーターのイベントハンドラで、グローバル変数に基づいてそのサイズ（IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)）を変更します。

このような処理では、ウィンドウサイズが常に変化するわけではなく、なぜそれに依存するのか理解しがたい。

先に書いた他の問題から。

その結果、値の範囲が異なる複数の指標を配置した場合、それらのスケールが交差し、アブラカダブラが発生します。これを避けるためには、各指標の範囲を計算し、グローバル変数を通じてウィンドウの総範囲を決定する必要があります。

2.カスタム指標から Expert Advisorの配列に直接プログラムアクセスすることができないため、結果として、カスタムテスターと適応型取引システムの実装モデルが複雑になり、一部の指標はExpert Advisorのインターフェース拡張です（例えば、価格チャートの直下にあるテスト履歴の収益性と他の結果の指標の指標の指標）。

結論：現時点では、MQL5のインターフェース機能はアキレス腱だと思いますが、アルゴリズムに最も注意を払っている大多数の開発者にとっては、それほど明白ではないことは認めます。

 
皆さん、こんにちは！マーケットでのハンティング、頑張ってください。ヒントをお願いします（どこに聞けばいいかわからないのですが）、作業ウィンドウに現在の時刻を 表示するスクリプトはありますか？
MrRoss:
こんにちは！皆さん、市場での狩猟を頑張ってください。教えてください（どこで聞けばいいのかわからないのですが）、ワークウィンドウに現在の時刻を 表示するようなスクリプトはないのでしょうか？

The archive contains presets, put them in ...\MQL5 ³ Presets³.

Sources.zip を .../MQL5 に解凍してください。

ファイルを開くときにバグがあります。メタエディタがすべてのコードを1行に書き換えているようです（コンピュータが違っても同じことです）。メモ帳を通すとすべて正常に開きます。以下はスクリーンショットです。

どうすればいいのか、どこにバグがあるのか。

 
Cmu4:

ファイルを開くときにバグがあります。メタエディタがすべてのコードを1行に書き換えているようです（コンピュータが違っても同じことです）。メモ帳を通すとすべて正常に開きます。以下はスクリーンショットです。

どうすればいいのか、どこにバグがあるのか。

ファイル名のドットを削除するか、他の文字に置き換えてみてください。

MEが拡張子不明のファイルとして扱っているようです。

 
MetaDriver:

プリセットアーカイブでは、.../MQL5 ╱Presets╱に置いてください。

Sources.zip を .../MQL5 に解凍してください。

MetaDriverさんありがとうございます!!!まさに私が必要としていたものです!!!:-))
 
sergeev:

プラットフォームではなく、サーバーに問題があるのでは？

フォーラムがプラットフォームと一緒にダウンしてしまう...

教えてください！いつまで続くか未知数なのでしょうか？
