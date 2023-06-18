エラー、バグ、質問 - ページ 241 1...234235236237238239240241242243244245246247248...3185 新しいコメント Ilyas 2010.12.22 14:42 #2401 Vigor: コメント付き例 ありがとうございます、誤りを訂正しました。 Valery Rode 2010.12.22 15:27 #2402 こんにちは。 ここに初めて投稿します。まず最初に、MetaTrader 取引プラットフォームの開発者に感謝します。素晴らしい製品です！幸運を祈って います。 質問があります。 MetaTraderの クライアント端末を2台のマシンに インストールしていますが、1台のクライアントには以下の接続先サーバーのリストが あります。もう一人のクライアント。 履歴をダウンロードする際、あるクライアントがダウンロードした履歴と、他のクライアントの履歴が異なることがある。もちろん、これらのマシンでトレーディングExpert Advisorをテストしても、異なる結果が得られます。 状況を説明してください。 Renat Fatkhullin 2010.12.22 15:33 #2403 前者はアルパリサーバーで、後者は弊社のデモサーバー（MetaQuotes-Demo）で取引口座を開設した場合です。デモ口座を開設する場合、MetaQuotes-Demoを選択するか、サーバーのリストにaccess.metatrader5.com:443のアドレスを追加し、その上に口座をハイライトします。 Rashid Umarov 2010.12.22 15:34 #2404 Almirian: この状況を説明してください。 異なる履歴を持つ異なるサーバーに接続している。 Valery Rode 2010.12.22 16:17 #2405 レナートとロッシュ、回答ありがとうございます。サーバーによって履歴データが異なることは事実であり、それは明らかなのですが、なぜそうなるのかは不明です。この違いは非常に大きく、結果としてExpert Advisorの設定に 決定的な影響を与えます。 AIRAT SAFIN 2010.12.22 17:11 #2406 ... да, это похоже на на рекурсию ...では、なぜそれをするのか？ AIRAT SAFIN 2010.12.22 17:33 #2407 ...サーバーによって過去のデータが異なることは事実であり、これは明らかなのだが、なぜそれが不明確なのか・・・。 なぜ同じでなければならないのか？ Yedelkin 2010.12.22 18:16 #2408 Almirian: レナート、ロッシュ、回答ありがとうございました。 サーバーによって過去のデータが異なることは事実であり、それは明らかなのですが、なぜそうなるのかは不明です。この差は非常に大きく、結果的にExpert Advisorの設定に決定的な影響を与えます。 MQの話は関連性があると思われます。この問題は以前から何度も指摘されており、その原因は各証券会社のヒストリカルデータに対する不備（無関心）にあるとされてきた。 Jager 2010.12.22 18:25 #2409 Yedelkin: MQの話は関連性があると思われます。この問題はこれまでにも何度も指摘されており、その原因は、各証券会社のヒストリカルデータに対する見落とし（無関心）にあるとされてきた。なぜブローカーは間違った履歴を残すのか？それとも、ブローカーが時間をかけてワープさせるのでしょうか？ Yedelkin 2010.12.22 18:33 #2410 Jager: なぜブローカーは間違った話をするのか？ それともブローカーがじっくりと反らすのでしょうか？ 議論から理解したように、ブローカーは履歴の改善（更新、「正しい」アップロード）に時間を費やすことはない。例えば、スプレッドが記事に登場したが、ブローカーが更新されたデータベースをダウンロードしていない場合などです。 1...234235236237238239240241242243244245246247248...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コメント付き例
こんにちは。
ここに初めて投稿します。まず最初に、MetaTrader 取引プラットフォームの開発者に感謝します。素晴らしい製品です！幸運を祈って います。
質問があります。
MetaTraderの クライアント端末を2台のマシンに インストールしていますが、1台のクライアントには以下の接続先サーバーのリストが あります。
もう一人のクライアント。
履歴をダウンロードする際、あるクライアントがダウンロードした履歴と、他のクライアントの履歴が異なることがある。もちろん、これらのマシンでトレーディングExpert Advisorをテストしても、異なる結果が得られます。
状況を説明してください。
前者はアルパリサーバーで、後者は弊社のデモサーバー（MetaQuotes-Demo）で取引口座を開設した場合です。
デモ口座を開設する場合、MetaQuotes-Demoを選択するか、サーバーのリストにaccess.metatrader5.com:443のアドレスを追加し、その上に口座をハイライトします。
サーバーによって履歴データが異なることは事実であり、それは明らかなのですが、なぜそうなるのかは不明です。この違いは非常に大きく、結果としてExpert Advisorの設定に 決定的な影響を与えます。
... да, это похоже на на рекурсию ...
なぜ同じでなければならないのか？
サーバーによって過去のデータが異なることは事実であり、それは明らかなのですが、なぜそうなるのかは不明です。この差は非常に大きく、結果的にExpert Advisorの設定に決定的な影響を与えます。
MQの話は関連性があると思われます。この問題はこれまでにも何度も指摘されており、その原因は、各証券会社のヒストリカルデータに対する見落とし（無関心）にあるとされてきた。
それとも、ブローカーが時間をかけてワープさせるのでしょうか？
