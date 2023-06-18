エラー、バグ、質問 - ページ 241

Vigor:
コメント付き例

ありがとうございます、誤りを訂正しました。
 

こんにちは。

ここに初めて投稿します。まず最初に、MetaTrader 取引プラットフォームの開発者に感謝します素晴らしい製品です！幸運を祈って います。


質問があります。

MetaTraderの クライアント端末を2台のマシンに インストールしていますが、1台のクライアントには以下の接続先サーバーのリストが あります。

スクワッド

もう一人のクライアント。

スクリュー

履歴をダウンロードする際、あるクライアントがダウンロードした履歴と、他のクライアントの履歴が異なることがある。もちろん、これらのマシンでトレーディングExpert Advisorをテストしても、異なる結果が得られます。


状況を説明してください。

 

前者はアルパリサーバーで、後者は弊社のデモサーバー（MetaQuotes-Demo）で取引口座を開設した場合です。

デモ口座を開設する場合、MetaQuotes-Demoを選択するか、サーバーのリストにaccess.metatrader5.com:443のアドレスを追加し、その上に口座をハイライトします。

 
Almirian:

この状況を説明してください。

異なる履歴を持つ異なるサーバーに接続している。
 

レナートとロッシュ、回答ありがとうございます。

サーバーによって履歴データが異なることは事実であり、それは明らかなのですが、なぜそうなるのかは不明です。この違いは非常に大きく、結果としてExpert Advisorの設定に 決定的な影響を与えます。

 

... да, это похоже на на рекурсию ...

では、なぜそれをするのか？
 
...サーバーによって過去のデータが異なることは事実であり、これは明らかなのだが、なぜそれが不明確なのか・・・。

なぜ同じでなければならないのか？

 
Almirian:

レナート、ロッシュ、回答ありがとうございました。

サーバーによって過去のデータが異なることは事実であり、それは明らかなのですが、なぜそうなるのかは不明です。この差は非常に大きく、結果的にExpert Advisorの設定に決定的な影響を与えます。

MQの話は関連性があると思われます。この問題は以前から何度も指摘されており、その原因は各証券会社のヒストリカルデータに対する不備（無関心）にあるとされてきた。
 
Yedelkin:
MQの話は関連性があると思われます。この問題はこれまでにも何度も指摘されており、その原因は、各証券会社のヒストリカルデータに対する見落とし（無関心）にあるとされてきた。

なぜブローカーは間違った履歴を残すのか？

それとも、ブローカーが時間をかけてワープさせるのでしょうか？

 
Jager:

なぜブローカーは間違った話をするのか？

それともブローカーがじっくりと反らすのでしょうか？

議論から理解したように、ブローカーは履歴の改善（更新、「正しい」アップロード）に時間を費やすことはない。例えば、スプレッドが記事に登場したが、ブローカーが更新されたデータベースをダウンロードしていない場合などです。
