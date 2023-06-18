エラー、バグ、質問 - ページ 482 1...475476477478479480481482483484485486487488489...3185 新しいコメント Retsam 2011.08.10 13:18 #4811 Interesting: できれば、コード全体を提供することが望ましい。 ファイル: jhz0enx4qa.mq5 2 kb Anatoli Kazharski 2011.08.10 13:20 #4812 Karlson: こんにちは。Settings-Trade-Only-Clickでは 効果がないのでしょうか？ワンクリック取引は これに該当しません。 ワンクリック取引 - このオプションは、「マーケットウォッチ」ウィンドウの「取引」タブでワンクリック取引の 操作を行うことができます。 これを有効にすると、指定したタブでの売買コマンドが即座にトレードサーバーに対応したリクエストを送信するようになります。このオプションを無効にすると、取引を行うコマンドで注文作成ウィンドウ が表示されます。 グラフィックオブジェクトよりもオーダーの方が優先順位が高いことも考慮すると、本当に邪魔な存在です。作成したカスタムパネルをクリックして、その後ろにオーダーがあれば、そのウィンドウも出てくるんです。チャート上のオブジェクトの優先順位を設定する機能があるとよいでしょう。Photoshopのレイヤーのように ))) 。例えば、こんな感じです。bool ObjectSetInteger( long chart_id, // идентификатор графика string name, // имя int prop_id, // свойство OBJPROP_LAYER int prop_value // значение (ноль первый слой и так далее) ); チャート上に情報パネルやトレーディングパネルを展開する際に、とても便利な機能だと思います。 MQ Alexander 2011.08.10 13:20 #4813 sergeev: 開発者の皆さん、マウストレーディングを無効にするにはどうしたらいいですか？うっかり注文・停止線に触れると、その変更ウィンドウがポップアップしてうんざりする。すでにサービスデスクに連絡したが、無視されている。I have already touched order/stop line and the window to disable it has ignored, as I always wonders if I have already done this?端末の 設定で端末全体を無効化することができます。 個別チャートの場合：チャート上で右クリック->プロパティ->取引レベルの 表示 削除済み 2011.08.10 13:36 #4814 Retsam:実は、こんなことを言いたかったのです。int OnInit() { array [0][0]= 0; array [0][1]= 0.1; array [0][2]= 0.2; array [1][0]= 1; array [1][1]= 1.1; array [1][2]= 1.2; array [2][0]= 2; array [2][1]= 2.1; array [2][2]= 2.2; for(int l=0;l<3;l++) { for(int c=0;c<3;c++) { Print("array [",l,"][",c,"] - ",array[l][c]); } } return(0); } --- 2011.08.10 14:02 #4815 Alexander: 端末の 設定で端末全体を無効化することができます。個別チャートの場合：チャート上で右クリック->プロパティ->取引レベルの 表示普段の仕事でも注文の配置を見ないといけないのですが、ただ表示を消すだけではダメなんですね。これらの線に対するマウスの反応は削除したほうがいい。その下に線があるオブジェクトをクリックすればいいだけです。がっくり。そして、これは非常に迷惑な話です。 Anatoli Kazharski 2011.08.10 14:15 #4816 ここで ハンドブックに間違いがあります。 Konstantin Chernov 2011.08.10 14:38 #4817 2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud シンガポールの同期に失敗しました。2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.communityのアカウントが指定されていない。build485でクラウドでの最適化ができない...。何か見落としがあったのでしょうか？有償ですか？ Rashid Umarov 2011.08.10 14:55 #4818 Konstantin83:2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud シンガポールの同期に失敗しました。2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.communityのアカウントが指定されていない。build485でクラウドでの最適化ができない...。何か見落としがあったのでしょうか？有償ですか？最新ビルドでは、MQL5 Cloud Networkに接続するために、端末の 設定でログイン名とパスワードを指定する必要があります。 Konstantin Chernov 2011.08.10 15:13 #4819 Rosh:最新ビルドでは、MQL5 Cloud Networkに接続するために、端末の 設定でログインとパスワードを入力する必要があります。 動作しています、ありがとうございます Bene_Nota 2011.08.10 17:12 #4820 最近、サーバーに再接続したり、接続が切れたりで、MT5で作業できなくなり、プラットフォームに何らかのリグレッションが起きているようです :( 1...475476477478479480481482483484485486487488489...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
できれば、コード全体を提供することが望ましい。
こんにちは。Settings-Trade-Only-Clickでは 効果がないのでしょうか？
ワンクリック取引は これに該当しません。
例えば、こんな感じです。
チャート上に情報パネルやトレーディングパネルを展開する際に、とても便利な機能だと思います。
開発者の皆さん、マウストレーディングを無効にするにはどうしたらいいですか？
うっかり注文・停止線に触れると、その変更ウィンドウがポップアップしてうんざりする。
すでにサービスデスクに連絡したが、無視されている。
I have already touched order/stop line and the window to disable it has ignored, as I always wonders if I have already done this?
個別チャートの場合：チャート上で右クリック->プロパティ->取引レベルの 表示
実は、こんなことを言いたかったのです。
端末の 設定で端末全体を無効化することができます。個別チャートの場合：チャート上で右クリック->プロパティ-
>取引レベルの 表示
普段の仕事でも注文の配置を見ないといけないのですが、ただ表示を消すだけではダメなんですね。
これらの線に対するマウスの反応は削除したほうがいい。その下に線があるオブジェクトをクリックすればいいだけです。がっくり。そして、これは非常に迷惑な話です。
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud シンガポールの同期に失敗しました。
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.communityのアカウントが指定されていない。
build485でクラウドでの最適化ができない...。何か見落としがあったのでしょうか？有償ですか？
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud シンガポールの同期に失敗しました。
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.communityのアカウントが指定されていない。
build485でクラウドでの最適化ができない...。何か見落としがあったのでしょうか？有償ですか？
最新ビルドでは、MQL5 Cloud Networkに接続するために、端末の 設定でログイン名とパスワードを指定する必要があります。
最新ビルドでは、MQL5 Cloud Networkに接続するために、端末の 設定でログインとパスワードを入力する必要があります。