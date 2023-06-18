エラー、バグ、質問 - ページ 481 1...474475476477478479480481482483484485486487488...3185 新しいコメント Stanislav Korotky 2011.08.09 23:03 #4801 テスターからパソコンの ローカルタイムを調べる方法を教えてください。TimeLocalやTimeGMTなどの機能はテスターでオーバーラップします。あのね、それは怠慢な質問ではないんだよ;-)- 15分の制限時間を超えないように時間を計ってテストする必要があります。また、DLLも使用できないことを忘れないでください。;-/ Валерий 2011.08.09 23:15 #4802 marketeer:テスターからパソコンのローカルタイムを調べる方法を教えてください。TimeLocalやTimeGMTなどの機能はテスターでオーバーラップします。あのね、それは怠慢な質問ではないんだよ;-)- 15分の制限時間を超えないように時間を計ってテストする必要があります。また、DLLも使用できないことを忘れないでください。;-/なぜ現地時間が必要なのですか？まず、テスターはテストの時間をミリ秒単位でログに表示します。 GetTickCount() Stanislav Korotky 2011.08.09 23:33 #4803 Valmars: そうなんだ！ありがとうございます。なぜかヘルプの日付と時刻のグループにこの機能が含まれていないこともあり、気が抜けました。 --- 2011.08.10 09:59 #4804 開発者の皆さん、マウストレーディングを無効にするにはどうしたらいいのでしょうか？うっかり注文・停止線に触れると、その変更ウィンドウがポップアップしてうんざりする。すでにサービスデスクに警告を出したが、無視されている。 私はすでにオーダー/ストップラインを触っており、それを修正するウィンドウは無視されています、これはすでにそうなのだろうかといつも思っています。 Retsam 2011.08.10 10:15 #4805 2次元配列のデバッガで、インデックスが再配置されることに気づきました。 --- 2011.08.10 11:22 #4806 どのインデックス番号を並べ替えたのか？ Retsam 2011.08.10 12:34 #4807 配列の 1 次元目から 2 次元目までを指定する。スクリーンショットを見るとよくわかります。例えば、[2][1]に書き込むと、デバッガではその値が要素[1][2]に入っています。 Olegs Kucerenko 2011.08.10 12:36 #4808 sergeev: 開発者の皆さん、マウストレーディングを無効にするにはどうしたらいいですか？うっかり注文・停止線に触れると、その変更ウィンドウがポップアップしてうんざりする。すでにサービスデスクに連絡したが、無視されている。 すでにオーダー/ストップラインにタッチしているのに、タッチするとウィンドウがポップアップしてしまい、無視されてしまうのですが、すでにあるのかないのかわかりません。 こんにちは。設定-コマース-ワンクリックでは 解決しない？ 削除済み 2011.08.10 13:00 #4809 Retsam:2次元配列のデバッガでは、インデックスが再配置されていることが確認できることに気づきました。 できれば、コード全体を提供することが望ましい。セルゲイ どのインデックス番号を並べ替えたのか？私の理解が正しければ、[0][1]には0.1が含まれていなければなりませんが（明らかに含まれています）、1として印刷されます。1][0]には1が入るはずですが、0.1と表示されます。アンマッピングの瞬間にアドレッシングで「列」と「行」が入れ替わったと推測されます（一般的にアドレッシングは壊れます）。 Test Account 2011.08.10 13:15 #4810 sergeev: サービスデスクに返事を書いたが、無視された。 アプリケーションをご覧いただきました。 1...474475476477478479480481482483484485486487488...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ現地時間が必要なのですか？
まず、テスターはテストの時間をミリ秒単位でログに表示します。
GetTickCount()
2次元配列のデバッガで、インデックスが再配置されることに気づきました。
どのインデックス番号を並べ替えたのか？
私の理解が正しければ、[0][1]には0.1が含まれていなければなりませんが（明らかに含まれています）、1として印刷されます。1][0]には1が入るはずですが、0.1と表示されます。
アンマッピングの瞬間にアドレッシングで「列」と「行」が入れ替わったと推測されます（一般的にアドレッシングは壊れます）。
