インジケータ本体からのComment( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment )関数がメインウィンドウにメッセージを出力することを発見。

例えば、こんな感じです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 加速器/減速器｜電子部品・情報通信機器｜株式会社日立製作所
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{

Comment("Test")。

.....

私のロジックでは、そのウィンドウに表示されるはずです。


Документация по MQL5: Общие функции / Comment
Документация по MQL5: Общие функции / Comment
  • www.mql5.com
Общие функции / Comment - Документация по MQL5
voix_kas:

興味深い

繰り返しになりますが、私は憶測で「もしかしたら」と期待することには賛成ではありません。

開発者からの質の高い 回答は、その疑問を一義的に 解決することができるはずです。

むしろ、次の質問に対する答えを聞きたい - OnTrade()でパラメータを待つべきか、待たないべきか？

もちろん、まだこの号の予定があるのなら...。

 

アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にも書いてある。

"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"

Open 0.1 close 0.09 remains 0.01

Buter:

アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にもそう書いてある。

"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"

0.1オープン、0.09クローズで、0.01が残る。


私はこのやり方に反対ではありません。 要は、例えば、ドキュメントに明示的に 記述することです。

最低 取引量の 要件は、すでにオープンポジションがない場合にのみ満たされます。そうでなければ、トランザクションボリュームの要件は、最小粒度という点でのみ尊重される。

Buter:

アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にも書いてある。

"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"

Open 0.1 close 0.09 remains 0.01

実際のアカウントで 手動で試したところ、「ボリュームが違います」と、うまくいきませんでした。
こんにちは。

最近、ボリンジャーバンドで、どの乖離を破ったかによってバーを色分けし、上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドというインジケータをフォーラムで見かけたのですが、これはどうでしょうか？

見つからない。

もしご存じでしたら、リンクをお願いします。ありがとうございます。

AlexSTAL:
実際のアカウント で手動で試したところ、「ボリュームが違います」と、うまくいきませんでした。

MT4かMT5か？

MT5で確認したところ全て動作しました、MT4では確認していません（手動では難しい可能性が高いです、無理とは言いませんよ～純正システムですからね）。

 
Interesting:

MT4かMT5か？

MT5では全て動作しています、MT4では確認していません（手でやるのは難しい可能性が高いです、できないとは言いませんよ～ロックシステムですから）。

MT4ではもちろん...。リアル アカウントで書きました
AlexSTAL:
もちろんMT4で・・・。本当のアカウントで 書いたんだ。

ALPARIとREALという名前で調べました :)

そうすると、手書きではうまくいかないことがあります。

tester_el_pro:

インターフェース設定の柔軟性 - シンボル名の表示に関する設定において、mt5をユーザーにとってより柔軟なものにすることが提案されています。- 例えば - ないgbpusdが...ポンド、"だけでなく、などのパネルを分離の導入 - 通貨と下矢印、金属、株式、何がバーで、一つの山ですべてされていないであろう、分離も、通貨、ポンドや小さな緑の紙の記号、金属などのミニアイコンを追加できます - よく金小さなバー、等約このような柔軟性の設定色、プラットフォームで利用できるスライダーやペインは、私は現時点では確かに簡単で良いので、広告のように聞こえるしないように願っています...:)
また、白地に黒があるように、例えば主要なハイライトは黒い背景と白いフォント、媒体、青と白と全く重要でない、シンボルのリストでシンボルの下に、背景だけでなく、色のshifftを変更することができればいいと思います......



there is news?!!!!!!!

