エラー、バグ、質問 - ページ 402

Buter 2011.06.02 12:00 #4011

インジケータ本体からのComment( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment )関数がメインウィンドウにメッセージを出力することを発見。例えば、こんな感じです。//+------------------------------------------------------------------+//| 加速器/減速器｜電子部品・情報通信機器｜株式会社日立製作所//+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]) { Comment("Test")。.....私のロジックでは、そのウィンドウに表示されるはずです。

削除済み 2011.06.02 12:03 #4012

voix_kas:興味深い繰り返しになりますが、私は憶測で「もしかしたら」と期待することには賛成ではありません。開発者からの質の高い 回答は、その疑問を一義的に 解決することができるはずです。むしろ、次の質問に対する答えを聞きたい - OnTrade()でパラメータを待つべきか、待たないべきか？もちろん、まだこの号の予定があるのなら...。

Buter 2011.06.02 12:37 #4013

アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にも書いてある。"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"Open 0.1 close 0.09 remains 0.01

削除済み 2011.06.02 12:51 #4014

Buter:アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にもそう書いてある。"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"0.1オープン、0.09クローズで、0.01が残る。私はこのやり方に反対ではありません。 要は、例えば、ドキュメントに明示的に 記述することです。最低 取引量の 要件は、すでにオープンポジションがない場合にのみ満たされます。そうでなければ、トランザクションボリュームの要件は、最小粒度という点でのみ尊重される。

Aleksandr Chugunov 2011.06.02 13:19 #4015

Buter:アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にも書いてある。"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"Open 0.1 close 0.09 remains 0.01実際のアカウントで 手動で試したところ、「ボリュームが違います」と、うまくいきませんでした。

削除済み 2011.06.02 13:21 #4016

こんにちは。最近、ボリンジャーバンドで、どの乖離を破ったかによってバーを色分けし、上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドというインジケータをフォーラムで見かけたのですが、これはどうでしょうか？ 見つからない。もしご存じでしたら、リンクをお願いします。ありがとうございます。

削除済み 2011.06.02 13:39 #4017

AlexSTAL:実際のアカウント で手動で試したところ、「ボリュームが違います」と、うまくいきませんでした。MT4かMT5か？MT5で確認したところ全て動作しました、MT4では確認していません（手動では難しい可能性が高いです、無理とは言いませんよ～純正システムですからね）。

Aleksandr Chugunov 2011.06.02 13:43 #4018

Interesting:MT4かMT5か？MT5では全て動作しています、MT4では確認していません（手でやるのは難しい可能性が高いです、できないとは言いませんよ～ロックシステムですから）。 MT4ではもちろん...。リアル アカウントで書きました

削除済み 2011.06.02 13:47 #4019

AlexSTAL: もちろんMT4で・・・。本当のアカウントで 書いたんだ。ALPARIとREALという名前で調べました :)そうすると、手書きではうまくいかないことがあります。

削除済み 2011.06.02 19:19 #4020

tester_el_pro:インターフェース設定の柔軟性 - シンボル名の表示に関する設定において、mt5をユーザーにとってより柔軟なものにすることが提案されています。- 例えば - ないgbpusdが...ポンド、"だけでなく、などのパネルを分離の導入 - 通貨と下矢印、金属、株式、何がバーで、一つの山ですべてされていないであろう、分離も、通貨、ポンドや小さな緑の紙の記号、金属などのミニアイコンを追加できます - よく金小さなバー、等約このような柔軟性の設定色、プラットフォームで利用できるスライダーやペインは、私は現時点では確かに簡単で良いので、広告のように聞こえるしないように願っています...:)また、白地に黒があるように、例えば主要なハイライトは黒い背景と白いフォント、媒体、青と白と全く重要でない、シンボルのリストでシンボルの下に、背景だけでなく、色のshifftを変更することができればいいと思います......there is news?!!!!!!!
インジケータ本体からのComment( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment )関数がメインウィンドウにメッセージを出力することを発見。
例えば、こんな感じです。
//+------------------------------------------------------------------+
//| 加速器/減速器｜電子部品・情報通信機器｜株式会社日立製作所
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
Comment("Test")。
.....
私のロジックでは、そのウィンドウに表示されるはずです。
興味深い
繰り返しになりますが、私は憶測で「もしかしたら」と期待することには賛成ではありません。
開発者からの質の高い 回答は、その疑問を一義的に 解決することができるはずです。
むしろ、次の質問に対する答えを聞きたい - OnTrade()でパラメータを待つべきか、待たないべきか？
もちろん、まだこの号の予定があるのなら...。
アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にも書いてある。
"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"
Open 0.1 close 0.09 remains 0.01
アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にもそう書いてある。
"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"
0.1オープン、0.09クローズで、0.01が残る。
私はこのやり方に反対ではありません。 要は、例えば、ドキュメントに明示的に 記述することです。
最低 取引量の 要件は、すでにオープンポジションがない場合にのみ満たされます。そうでなければ、トランザクションボリュームの要件は、最小粒度という点でのみ尊重される。
アルパリではずっとクラシックで動いていて、規約にも書いてある。
"最小ロット0.1（ステップ-0.01）"
Open 0.1 close 0.09 remains 0.01
こんにちは。
最近、ボリンジャーバンドで、どの乖離を破ったかによってバーを色分けし、上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドというインジケータをフォーラムで見かけたのですが、これはどうでしょうか？
見つからない。
もしご存じでしたら、リンクをお願いします。ありがとうございます。
実際のアカウント で手動で試したところ、「ボリュームが違います」と、うまくいきませんでした。
MT4かMT5か？
MT5で確認したところ全て動作しました、MT4では確認していません（手動では難しい可能性が高いです、無理とは言いませんよ～純正システムですからね）。
MT4かMT5か？
MT5では全て動作しています、MT4では確認していません（手でやるのは難しい可能性が高いです、できないとは言いませんよ～ロックシステムですから）。
もちろんMT4で・・・。本当のアカウントで 書いたんだ。
ALPARIとREALという名前で調べました :)
そうすると、手書きではうまくいかないことがあります。
インターフェース設定の柔軟性 - シンボル名の表示に関する設定において、mt5をユーザーにとってより柔軟なものにすることが提案されています。- 例えば - ないgbpusdが...ポンド、"だけでなく、などのパネルを分離の導入 - 通貨と下矢印、金属、株式、何がバーで、一つの山ですべてされていないであろう、分離も、通貨、ポンドや小さな緑の紙の記号、金属などのミニアイコンを追加できます - よく金小さなバー、等約このような柔軟性の設定色、プラットフォームで利用できるスライダーやペインは、私は現時点では確かに簡単で良いので、広告のように聞こえるしないように願っています...:)
また、白地に黒があるように、例えば主要なハイライトは黒い背景と白いフォント、媒体、青と白と全く重要でない、シンボルのリストでシンボルの下に、背景だけでなく、色のshifftを変更することができればいいと思います......
there is news?!!!!!!!