では、ご注目ください（430ビルド、Alpariにアカウント登録したばかり）。
セルゲイ1294
情報提供ありがとうございました。
それならまだしも、キャッチです。最低発注量の条件を満たしていない。
未決済のポジションがないときに、任意の方向に0.01ロットの数量でポジションを建てようとした場合、許容されますか？
とにかく、開発者の説明を聞いてみたいですね。状況は矛盾している。
実際のものは、2011/05/25の#458です。
それが入っていないとでも思っているのでしょうか。
マニュアルモードでも少ない枚数での取引はできませんが、残りのポジションを分量以下で決済することは可能です。先ほど言ったように、クアッドでも同じです
確かに、任意のボリュームに既存のポーズを閉じることができます（これはバグではない場合、私は何を知らない - 多分それはもともと意図されていた...）、念のため覚えておく必要があります。
新しいポーズを開いてもダメ、既存のポーズを不正なボリュームに反転させてもダメ。
任意の数量で取引したい場合は、手動で行うこともできますが、本質的には理解できるものです。
Interesting:
確かに、既存のポーズを任意のボリュームに閉じることができます（これがバグでないとしたら、何がバグなのか分かりませんが......もともとそういうものだったのかもしれませんね）、念のため覚えておくことにします。
新しいポーズを開いてもダメ、既存のポーズの誤ったボリュームにフリップしてもダメ
.
ほら、これでスッキリしましたね。ただし、ポジションを 完全に決済 する場合は、どのような取引量であっても、数量規制のルールが適用されます。ドキュメントに明記すべきですね。
訂正します。
完全なものだけでなく私の理解では、（例外であれば）3つのケースで適用されます。
a) 同数ロットによるポジションの完全決済（技術的な詳細は省略します）。
b) 既存ポジションのトリミング - 既存ポジションの体積をステップの倍数（推定）だけ減少させること。
c) オーバーサンプリング／ランピング - 既存のポジションの音量をステップの倍数で増加させる（はずである）。
追記
ロールが可能なのは、出来上がったボリュームが最小値を下回らない場合である可能性が高い。ここでは私は確認していません（しかし、実際にはもはや例外ではありません）。
みんな、私たちの結論はすべて推測に過ぎない。
開発者から、これは機能なのかバグなのか、具体的なコメントをもらう必要があります。
機能であれば、ドキュメントレベルで最大限詳細に記述する必要があります
もしバグであれば、当然「MQL5エンジン」のレベルで、最小ロットと最小ステップが同じでなければならないという明確な制約があるはずです。
フォーラムを見て回りましたが、開発者の担当者は、生じた疑問について速やかに議論しているようです。それがこのプラットフォームの大きなメリットです。
近い将来、包括的な回答が得られることを期待している。
MT4でもある程度存在することを考慮すれば、機能として 認めましょう（開発者の方がドキュメントについてよく知っている）。
もし、私たちのマネージャーが私たちが出した注文の違いを知らないのであれば、それはブローカーの問題であって、トレーディング・コンプレックスの問題ではありません。
追記
ただし、この抜け道を利用したトレーダーをブローカーが快く思わないケースもあるだろう。要は生意気なことを言わないということです。
通常、ブローカーはステップを最小注文単位と同じに設定します。
非常に多くの場合、最小ロット=0.1、ステップ0.01です。
DCでは、そうですね、本当に働いているブローカーがこのようにサーバーを設定することはないでしょう。
しかし、証券会社は、どんなに親切な人でも、しばらくすると、顧客の非常に小賢しい行為を見て、対策を講じることがあります（そんな不謹慎なことを好む証券会社があるでしょうか）。
しかし、あまり生意気なことを言わなければ、この方法は有効かもしれません。
興味深い
繰り返しになりますが、私は憶測で「もしかしたら」と期待することには賛成ではありません。
開発者の質の高い 対応があれば、明確に 問題を解決できるはずです。