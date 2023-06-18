エラー、バグ、質問 - ページ 395 1...388389390391392393394395396397398399400401402...3185 新しいコメント AlexeyFX 2011.05.24 14:04 #3941 インジケータでOnInitが変に動作する。端末が長時間（数時間）使用されなかった後に起動した場合、EventSetTimerは falseを返し、エラー4102が発生します。ターミナルを再起動したり、タイムフレームを変更するだけで、動作するようになりました。どう戦えばいいのか？ Ilyas 2011.05.24 14:53 #3942 AlexeyFX:インジケータでOnInitが変に動作する。端末が長時間（数時間）使用されなかった後に起動した場合、EventSetTimerはfalseを返し、エラー4102が発生します。ターミナルを再起動したり、タイムフレームを変更するだけで、動作するようになりました。どう戦えばいいのか？ ERR_CHART_NO_REPLY(4102)以来、タイマーを設定 するための複数の試み（例えばループ内）が、特にターミナルの上昇時に可能であること。 Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer www.mql5.com Работа с событиями / EventSetTimer - Документация по MQL5 Konstantin Gruzdev 2011.05.24 19:02 #3943 開発者の方に質問です。以前は、「適用先」メニューのインジケーターのプロパティで、表示されているすべてのものに加えて、「最初のインジケーターのデータ」を選択することができました。今はそれができない。何らかの理由で削除されたのでしょうか？ Sergey Molotkov 2011.05.24 20:32 #3944 .csvファイルから読み込むとき、FileReadString()関数が ファイルポインタをどのように移動させるか教えてください。1文字読むと、ポインタが142文字分右に移動して、ファイルの終端を越えてしまう。必要であれば、コードをレイアウトすることもできます。 Документация по MQL5: Файловые операции / FileReadString www.mql5.com Файловые операции / FileReadString - Документация по MQL5 --- 2011.05.24 20:49 #3945 molotkovsm:.csvファイルから読み込む際にFileReadString()が ファイルポインタを移動させる方法について教えてください。任意の関数で任意のファイルを読み込むと、読み込んだバイト数分ポインタが移動する。 Sergey Molotkov 2011.05.24 21:50 #3946 sergeev:任意の関数で任意のファイルを読み込むと、読み込んだバイト数だけポインタが移動します。ポインタの移動がおかしいのです。void OnStart() { int file_handle; int value1; int value2; file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV); value1=StringToInteger(FileReadString(file_handle)); Print(value1," ",FileTell(file_handle)); value2=StringToInteger(FileReadString(file_handle)); Print(value2," ",FileTell(file_handle)); FileClose(file_handle); }ログに次のような行が表示されます。2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142 2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286 file01.csvファイルの内容です。1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5 --- 2011.05.24 21:55 #3947 追加FILE_ANSI Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 Sergey Molotkov 2011.05.24 22:04 #3948 sergeev: 追加FILE_ANSIを追加しました。file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI);結果は変わりましたが、まだ期待したものではありません - 2行目が変わっただけです。2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142 2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288 --- 2011.05.24 22:23 #3949 molotkovsm:を追加しました。の結果は変わりましたが、まだ見た目とは違います - 2行目が変わっただけです。 デリミターが設定されていません。デフォルトは「'˶'ᴗ'」です。で、';'を探しているのでしょう。 Sergey Molotkov 2011.05.24 22:50 #3950 sergeev:デリミターが 設定されていないため、デフォルトのデリミターは'ⅷ' です。と、';'が必要なんですね。デリミタを追加、FILE_ANSI なしでも動作するようです、ありがとうございました。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 1...388389390391392393394395396397398399400401402...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インジケータでOnInitが変に動作する。端末が長時間（数時間）使用されなかった後に起動した場合、EventSetTimerは falseを返し、エラー4102が発生します。ターミナルを再起動したり、タイムフレームを変更するだけで、動作するようになりました。どう戦えばいいのか？
開発者の方に質問です。以前は、「適用先」メニューのインジケーターのプロパティで、表示されているすべてのものに加えて、「最初のインジケーターのデータ」を選択することができました。今はそれができない。
何らかの理由で削除されたのでしょうか？
.csvファイルから読み込む際にFileReadString()が ファイルポインタを移動させる方法について教えてください。
任意の関数で任意のファイルを読み込むと、読み込んだバイト数分ポインタが移動する。
ポインタの移動がおかしいのです。
ログに次のような行が表示されます。
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286
file01.csvファイルの内容です。
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
追加FILE_ANSI
を追加しました。
結果は変わりましたが、まだ期待したものではありません - 2行目が変わっただけです。
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288
デリミターが設定されていません。デフォルトは「'˶'ᴗ'」です。
で、';'を探しているのでしょう。
デリミターが 設定されていないため、デフォルトのデリミターは'ⅷ' です。
と、';'が必要なんですね。
デリミタを追加、FILE_ANSI なしでも動作するようです、ありがとうございました。