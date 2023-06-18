エラー、バグ、質問 - ページ 395

新しいコメント
 

インジケータでOnInitが変に動作する。端末が長時間（数時間）使用されなかった後に起動した場合、EventSetTimerは falseを返し、エラー4102が発生します。ターミナルを再起動したり、タイムフレームを変更するだけで、動作するようになりました。どう戦えばいいのか？

 
AlexeyFX:

インジケータでOnInitが変に動作する。端末が長時間（数時間）使用されなかった後に起動した場合、EventSetTimerはfalseを返し、エラー4102が発生します。ターミナルを再起動したり、タイムフレームを変更するだけで、動作するようになりました。どう戦えばいいのか？

ERR_CHART_NO_REPLY(4102)以来、タイマーを設定 するための複数の試み（例えばループ内）が、特にターミナルの上昇時に可能であること。
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer
  • www.mql5.com
Работа с событиями / EventSetTimer - Документация по MQL5
 

開発者の方に質問です。以前は、「適用先」メニューのインジケーターのプロパティで、表示されているすべてのものに加えて、「最初のインジケーターのデータ」を選択することができました。今はそれができない。

何らかの理由で削除されたのでしょうか？

 
.csvファイルから読み込むとき、FileReadString()関数が ファイルポインタをどのように移動させるか教えてください。1文字読むと、ポインタが142文字分右に移動して、ファイルの終端を越えてしまう。必要であれば、コードをレイアウトすることもできます。
Документация по MQL5: Файловые операции / FileReadString
Документация по MQL5: Файловые операции / FileReadString
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileReadString - Документация по MQL5
 
molotkovsm:
.csvファイルから読み込む際にFileReadString()が ファイルポインタを移動させる方法について教えてください。

任意の関数で任意のファイルを読み込むと、読み込んだバイト数分ポインタが移動する。

 
sergeev:

任意の関数で任意のファイルを読み込むと、読み込んだバイト数だけポインタが移動します。


ポインタの移動がおかしいのです。

void OnStart()
  {
int file_handle;
int value1;
int value2;
   file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV);
   value1=StringToInteger(FileReadString(file_handle));
   Print(value1,"     ",FileTell(file_handle));
   value2=StringToInteger(FileReadString(file_handle));
   Print(value2,"     ",FileTell(file_handle));
   FileClose(file_handle);
  }

ログに次のような行が表示されます。

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286

file01.csvファイルの内容です。

1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5


 
追加FILE_ANSI
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5
 
sergeev:

追加FILE_ANSI

を追加しました。

file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI);

結果は変わりましたが、まだ期待したものではありません - 2行目が変わっただけです。

2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288


 
molotkovsm:

を追加しました。

の結果は変わりましたが、まだ見た目とは違います - 2行目が変わっただけです。


デリミターが設定されていません。デフォルトは「'˶'ᴗ'」です。

で、';'を探しているのでしょう。

 
sergeev:

デリミターが 設定されていないため、デフォルトのデリミターは'ⅷ' です。

と、';'が必要なんですね。

デリミタを追加、FILE_ANSI なしでも動作するようです、ありがとうございました。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5
1...388389390391392393394395396397398399400401402...3185
新しいコメント