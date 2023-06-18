エラー、バグ、質問 - ページ 404

新しいコメント
削除済み  
AlexSTAL:

ビルド 463 x64

とにかくショックだ（ポジティブ）

ホバーエキスパートのある端末は15～20分かかっていたのが30秒弱で読み込みを開始しました！（見逃しませんでした）

何をいじったのですか？

実際に端末は10秒以内に起動するのですが、やはりアンチウイルスと衝突してしまいます。

開発者の皆様へ。

アンチウィルスを停止させず、アップデート 後に端末が 不具合にならないようにするにはどうしたらいいでしょうか？

 
AlexSTAL:

ビルド 463 x64

とにかくショックだ（ポジティブ）

エキスパートがホバーされた端末は、15～20分かかっていたのが30秒弱で読み込みを開始しました！（間違えてませんよ。）

何をいじったのですか？

新旧の起動ログを添付してもらえますか？

つまり、以前のビルドの古いスタートアップの安定するまでの最初のN行と、新しいビルドの安定するまでのログの最初のN行ということでしょうか。

 
Interesting:

ターミナルは10秒でロードされますが、まだアンチウイルスと競合しています。

開発者の皆様へ。

アンチウィルスを殺さず、アップデート後に端末を 不具合にしないためにはどうしたらよいでしょうか？

具体的にどのようなことが起きているのか（スクリーンショット、ログ、説明）、またどのアンチウイルスで起きているのか？

私たちとしては、合理的な範囲内ですべてを正しく行い、すべてのファイルにデジタル署名を入れています。アンチウィルスは、プログラムが勝手にアップデートされるのを嫌がります。

 
Rosh:
25種類のテクニカル 指標の例を追加しました。来週は他の人の分もやる予定です。
標準ライブラリーを使った類似のものや、後の例も見てみたいです。
削除済み  
Renat:

具体的にどのようなことが起きているのか（スクリーンショット、ログ、説明）、またどのアンチウイルスで起きているのか？

私たちとしては、合理的な範囲内ですべてを正しく行い、すべてのファイルにデジタル署名を入れています。アンチウィルスは、プログラムが勝手にアップデートされるのを嫌がるんだ。

この問題については、以前にも説明したことがあります。

一般的にはこのような感じです。

1.新しいビルドにアップグレードすると、最初のリブート 時にターミナルが新しいビルドを正常にロードできない。

プロセッサの負荷は70-100%で、terminal.exeのプロセスがリストでハングアップする（手動でプロセスをアンロードすることができない）。プロセスは存在するが、インターフェースは存在しない（何度かインターフェースが表示されようとしたが、メニューなどのない白いウィンドウが表示されただけだった）。

KIS 2011 Antivirus (11.0.2.556 - b.c.d)です。最大限の保護が有効になっていますが（おそらくペアレンタルコントロールを除く）、MT5には必要なすべての権限があります。

また、可能な限りすべてのチェックボックスにチェックを入れ、デジタル署名のあるプログラムを信頼するようにしました。

3.アップデート後の自動再起動を無効にし、アンチウィルスをオフにし（動作しなくなる）、その後ターミナルを実行 しないと起動できない。

アンチウイルスが有効な状態で、すべての再起動が正常に行われます。

アップデート後、再起動に成功するケースもありますが、ターミナルの読み込みに15～20分程度かかります（運が良ければもっと短くなります）。

追記

アンチウイルスとは関係ないのかもしれませんが（ビルド変更時に端末内部で作業するなど）、アクティブプロテクションでは時間がかかりすぎます。

少なくとも昔はこうだった。

 
Renat:

新旧の起動ログを添付できますか？

つまり、安定前のビルドの古い開始ログの最初のN行と、安定前の新しいビルドのログの最初のN行？

ブートログ（15分後の場所、重要なら...。で、これで十分でしょう)
ファイル:
log.txt  7 kb
 

Build 463、WinXP SP3。

いくつかのビルドで、オプティマイザーが正しく動作しない。最適化の間、エージェントは "finished" または "ready" 状態になり、"busy" 状態のエージェントを手動で無効化/有効化するまで (つまり、実際のテストプロセスが停止するまで)、いくつかのエージェントは "busy" 状態のままです。ビジー状態のエージェントを「再起動」させた後、他のすべてのエージェントが起動し、次のデッドロックが発生するまで処理が継続されます。

エージェントのハングアップ

処理中のログでは、次のようなことが確認できます。

あまりにも遅いエージェント・・・。

 

距離が長いと括弧が強調されないのはなぜですか？

 

stringo:

Interesting:
 むしろ次の質問の答えを聞きたい - OnTrade()のパラメータをチャンピオンシップで期待するかどうか？

もちろん、まだ予定があるのなら......。

待たなくていい。

この問題はクローズドではなく、開発者が何度も議論しています。まだ明確な結論は出ていないのですが、実装が面倒だということがわかりました。だから、解決は当分先延ばし。

I.e.このバリアントを実装すると、深刻な問題が発生するのですか？

void OnTrade(
             const string symbol,//символ, от которого (по которому) пришло торговое событие
             const uchar type,   //тип торгового события (изменения в ордерах, позициях или сделках)
             const ulong ticket  //тикет ордера или сделки, либо идентификатор позиции (в зависимости от второго параметра)
             );
そこから自分で信号を整理することになる。そして今、OnTrade(void)関数を使う意味が全く分かりません。例えば、12個の取引シンボルがある取引イベントが 来るたびに、同じフィルタを実行するためです。
 
AlexSTAL:
ダウンロードログ（必要なら15分後を探しますが・・・。で十分だろう)
ログをありがとうございます。
1...397398399400401402403404405406407408409410411...3185
新しいコメント