エラー、バグ、質問 - ページ 404 1...397398399400401402403404405406407408409410411...3185 新しいコメント 削除済み 2011.06.03 21:20 #4031 AlexSTAL:ビルド 463 x64とにかくショックだ（ポジティブ）ホバーエキスパートのある端末は15～20分かかっていたのが30秒弱で読み込みを開始しました！（見逃しませんでした）何をいじったのですか？実際に端末は10秒以内に起動するのですが、やはりアンチウイルスと衝突してしまいます。開発者の皆様へ。アンチウィルスを停止させず、アップデート 後に端末が 不具合にならないようにするにはどうしたらいいでしょうか？ Renat Fatkhullin 2011.06.03 22:37 #4032 AlexSTAL:ビルド 463 x64とにかくショックだ（ポジティブ）エキスパートがホバーされた端末は、15～20分かかっていたのが30秒弱で読み込みを開始しました！（間違えてませんよ。）何をいじったのですか？新旧の起動ログを添付してもらえますか？つまり、以前のビルドの古いスタートアップの安定するまでの最初のN行と、新しいビルドの安定するまでのログの最初のN行ということでしょうか。 Renat Fatkhullin 2011.06.03 22:39 #4033 Interesting:ターミナルは10秒でロードされますが、まだアンチウイルスと競合しています。開発者の皆様へ。アンチウィルスを殺さず、アップデート後に端末を 不具合にしないためにはどうしたらよいでしょうか？具体的にどのようなことが起きているのか（スクリーンショット、ログ、説明）、またどのアンチウイルスで起きているのか？私たちとしては、合理的な範囲内ですべてを正しく行い、すべてのファイルにデジタル署名を入れています。アンチウィルスは、プログラムが勝手にアップデートされるのを嫌がります。 Serge 2011.06.03 22:41 #4034 Rosh: 25種類のテクニカル 指標の例を追加しました。来週は他の人の分もやる予定です。 標準ライブラリーを使った類似のものや、後の例も見てみたいです。 削除済み 2011.06.04 05:22 #4035 Renat:具体的にどのようなことが起きているのか（スクリーンショット、ログ、説明）、またどのアンチウイルスで起きているのか？私たちとしては、合理的な範囲内ですべてを正しく行い、すべてのファイルにデジタル署名を入れています。アンチウィルスは、プログラムが勝手にアップデートされるのを嫌がるんだ。 この問題については、以前にも説明したことがあります。一般的にはこのような感じです。1.新しいビルドにアップグレードすると、最初のリブート 時にターミナルが新しいビルドを正常にロードできない。プロセッサの負荷は70-100%で、terminal.exeのプロセスがリストでハングアップする（手動でプロセスをアンロードすることができない）。プロセスは存在するが、インターフェースは存在しない（何度かインターフェースが表示されようとしたが、メニューなどのない白いウィンドウが表示されただけだった）。KIS 2011 Antivirus (11.0.2.556 - b.c.d)です。最大限の保護が有効になっていますが（おそらくペアレンタルコントロールを除く）、MT5には必要なすべての権限があります。また、可能な限りすべてのチェックボックスにチェックを入れ、デジタル署名のあるプログラムを信頼するようにしました。3.アップデート後の自動再起動を無効にし、アンチウィルスをオフにし（動作しなくなる）、その後ターミナルを実行 しないと起動できない。アンチウイルスが有効な状態で、すべての再起動が正常に行われます。アップデート後、再起動に成功するケースもありますが、ターミナルの読み込みに15～20分程度かかります（運が良ければもっと短くなります）。追記アンチウイルスとは関係ないのかもしれませんが（ビルド変更時に端末内部で作業するなど）、アクティブプロテクションでは時間がかかりすぎます。少なくとも昔はこうだった。 Aleksandr Chugunov 2011.06.04 08:46 #4036 Renat:新旧の起動ログを添付できますか？つまり、安定前のビルドの古い開始ログの最初のN行と、安定前の新しいビルドのログの最初のN行？ ブートログ（15分後の場所、重要なら...。で、これで十分でしょう) ファイル: log.txt 7 kb MONTEGRO 2011.06.04 11:55 #4037 Build 463、WinXP SP3。いくつかのビルドで、オプティマイザーが正しく動作しない。最適化の間、エージェントは "finished" または "ready" 状態になり、"busy" 状態のエージェントを手動で無効化/有効化するまで (つまり、実際のテストプロセスが停止するまで)、いくつかのエージェントは "busy" 状態のままです。ビジー状態のエージェントを「再起動」させた後、他のすべてのエージェントが起動し、次のデッドロックが発生するまで処理が継続されます。処理中のログでは、次のようなことが確認できます。 gumgum 2011.06.04 12:53 #4038 距離が長いと括弧が強調されないのはなぜですか？ Yedelkin 2011.06.04 16:46 #4039 stringo: Interesting: むしろ次の質問の答えを聞きたい - OnTrade()のパラメータをチャンピオンシップで期待するかどうか？ もちろん、まだ予定があるのなら......。待たなくていい。この問題はクローズドではなく、開発者が何度も議論しています。まだ明確な結論は出ていないのですが、実装が面倒だということがわかりました。だから、解決は当分先延ばし。I.e.このバリアントを実装すると、深刻な問題が発生するのですか？void OnTrade( const string symbol,//символ, от которого (по которому) пришло торговое событие const uchar type, //тип торгового события (изменения в ордерах, позициях или сделках) const ulong ticket //тикет ордера или сделки, либо идентификатор позиции (в зависимости от второго параметра) ); そこから自分で信号を整理することになる。そして今、OnTrade(void)関数を使う意味が全く分かりません。例えば、12個の取引シンボルがある取引イベントが 来るたびに、同じフィルタを実行するためです。 Renat Fatkhullin 2011.06.04 17:20 #4040 AlexSTAL: ダウンロードログ（必要なら15分後を探しますが・・・。で十分だろう) ログをありがとうございます。
実際に端末は10秒以内に起動するのですが、やはりアンチウイルスと衝突してしまいます。
開発者の皆様へ。
アンチウィルスを停止させず、アップデート 後に端末が 不具合にならないようにするにはどうしたらいいでしょうか？
新旧の起動ログを添付してもらえますか？
つまり、以前のビルドの古いスタートアップの安定するまでの最初のN行と、新しいビルドの安定するまでのログの最初のN行ということでしょうか。
具体的にどのようなことが起きているのか（スクリーンショット、ログ、説明）、またどのアンチウイルスで起きているのか？
私たちとしては、合理的な範囲内ですべてを正しく行い、すべてのファイルにデジタル署名を入れています。アンチウィルスは、プログラムが勝手にアップデートされるのを嫌がります。
25種類のテクニカル 指標の例を追加しました。来週は他の人の分もやる予定です。
この問題については、以前にも説明したことがあります。
一般的にはこのような感じです。
1.新しいビルドにアップグレードすると、最初のリブート 時にターミナルが新しいビルドを正常にロードできない。
プロセッサの負荷は70-100%で、terminal.exeのプロセスがリストでハングアップする（手動でプロセスをアンロードすることができない）。プロセスは存在するが、インターフェースは存在しない（何度かインターフェースが表示されようとしたが、メニューなどのない白いウィンドウが表示されただけだった）。
KIS 2011 Antivirus (11.0.2.556 - b.c.d)です。最大限の保護が有効になっていますが（おそらくペアレンタルコントロールを除く）、MT5には必要なすべての権限があります。
また、可能な限りすべてのチェックボックスにチェックを入れ、デジタル署名のあるプログラムを信頼するようにしました。
3.アップデート後の自動再起動を無効にし、アンチウィルスをオフにし（動作しなくなる）、その後ターミナルを実行 しないと起動できない。
アンチウイルスが有効な状態で、すべての再起動が正常に行われます。
アップデート後、再起動に成功するケースもありますが、ターミナルの読み込みに15～20分程度かかります（運が良ければもっと短くなります）。
追記
アンチウイルスとは関係ないのかもしれませんが（ビルド変更時に端末内部で作業するなど）、アクティブプロテクションでは時間がかかりすぎます。
少なくとも昔はこうだった。
Build 463、WinXP SP3。
いくつかのビルドで、オプティマイザーが正しく動作しない。最適化の間、エージェントは "finished" または "ready" 状態になり、"busy" 状態のエージェントを手動で無効化/有効化するまで (つまり、実際のテストプロセスが停止するまで)、いくつかのエージェントは "busy" 状態のままです。ビジー状態のエージェントを「再起動」させた後、他のすべてのエージェントが起動し、次のデッドロックが発生するまで処理が継続されます。
処理中のログでは、次のようなことが確認できます。
距離が長いと括弧が強調されないのはなぜですか？
むしろ次の質問の答えを聞きたい - OnTrade()のパラメータをチャンピオンシップで期待するかどうか？
もちろん、まだ予定があるのなら......。
待たなくていい。
この問題はクローズドではなく、開発者が何度も議論しています。まだ明確な結論は出ていないのですが、実装が面倒だということがわかりました。だから、解決は当分先延ばし。
I.e.このバリアントを実装すると、深刻な問題が発生するのですか？そこから自分で信号を整理することになる。そして今、OnTrade(void)関数を使う意味が全く分かりません。例えば、12個の取引シンボルがある取引イベントが 来るたびに、同じフィルタを実行するためです。
ダウンロードログ（必要なら15分後を探しますが・・・。で十分だろう)