エラー、バグ、質問 - ページ 409 1...402403404405406407408409410411412413414415416...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2011.06.07 21:35 #4081 T-G:以下のコードがmql5でどのように動作するか、アドバイスしてください。 周波数で現在の時間を取得する方法は？ はい、どうぞ //+------------------------------------------------------------------+ //| пример.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "" #property link "" #property version "1.00" input int HourOpen=4; MqlDateTime str; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- TimeToStruct(TimeCurrent(),str); if(str.hour==HourOpen) { // действие } } //+------------------------------------------------------------------+ Mykola Demko 2011.06.07 21:39 #4082 sergey1294: 参照 TimeCurrent() にはオーバーロードがあるので、あなたのバージョンも正しいのですが、（TimeToStruct() をバイパスして）直接時間を取得することができます。 Yedelkin 2011.06.07 21:40 #4083 stringo: 深刻な問題は、このオプションの実装に起因しているのですね。void OnTrade( const string symbol,//символ, от которого (по которому) пришло торговое событие const uchar type, //тип торгового события (изменения в ордерах, позициях или сделках) const ulong ticket //тикет ордера или сделки, либо идентификатор позиции (в зависимости от второго параметра) );その通りです。トレードとメッセージキューが一切同期していないことです。同じチケットに何通もメッセージが届くことがあります。さらに、このヒープから最初のメッセージを受け取ったとき、同じチケットの次のメッセージの有無について何も知らない。チケットの変更処理を急いだが、そのチケットはすでに存在し、クローズドポジションの履歴にすでに残っている。どうすればいいのか？不明 です。これで、非人間的な取引イベントが発生しても、現在のオープンポジションの 状況や取引履歴をすぐに知ることができるようになりました。チケット番号がなく、現在のステータス以外に参照するものがない。 数日前から連絡が取れなくなりました。 多分、OnTrade() 関数から可能なパラメータを使用する別のバリエーションがあると思いますが、私の目的はこのバリエーションです。 1. 注文次の「山からの」メッセージを受信すると、その注文が未決済注文のリスト（OrderSelect）か履歴注文のリスト（HistoryOrderSelect）かをオーダーチケットから知ることができる。例えば、ある注文の現在の位置について、注文のリストとの関連で最新の情報を得ることができます。 2.ポジション次のメッセージを「ヒープから」受信すると、その名前（PositionSelect）からこのシンボルの位置状態を知ることができる。すなわち、ポジションの現状を最も正確に把握することもできるのです。 そして、必要に応じて、特定のシンボルのプロパティを操作するのです。 そのため、巡回チェックの多用は避けるようにしています。 T-G 2011.06.07 21:42 #4084 Urainさん、 sergey1294 さん、早速のご回答ありがとうございました。 Vasiliy Zabelin 2011.06.07 22:55 #4085 AlexSTAL: なんて書いてあるんだ？どのような症状なのでしょうか？ 何もない！デモ口座を 開設しようとしている（いろいろなDCを試したが） 戻ってくる をクリックすると、アカウントを作成することができません。 削除済み 2011.06.08 03:27 #4086 papaklass: デモトレーダーであれば、ストップロスやテイクプロフィットがトリガーされたかどうか、そしてどの商品でトリガーされたかを知るだけでよいのです。それ以外のトレーディングイベントはエキゾチックで、トレーディングとはあまり関係がない。IMHOしたがって、OnTrade()関数に シンボルがあれば、何がきっかけでslやtpが発生したかを（例えば、現在の残高と前回の残高を比較することで）判断することが可能です。 私もそう思います。最低でも記号が必要で、それが何であったかはそれから考えることになる。キツネ デモ口座の開設に挑戦（いろいろな証券会社を試したが） 出てくる いろいろな証券会社を試したが、その後、口座開設ができない。 いつ、どこで端末をダウンロードしたのですか？このウィンドウでは情報が得られないため、次のウィンドウのスクリーンショットが望まれます。 削除済み 2011.06.08 07:44 #4087 の開発者の皆様へWin 2003 SP2（ターミナルモード）でアカウント情報が常に消去されるのは、バグなのか、それともセキュリティ向上のために設計されたものなのか？正確には、異なるアカウントで同じプログラムを通常モードとターミナルモードで交互に使用すると、アカウントデータが時々消えてしまうのです。どうやら、ターミナルモードで異なるアカウントで作業するだけなら、似たような状況になるようです（まだ確認していません）。 Yedelkin 2011.06.08 08:10 #4088 papaklass: ほとんどのトレーダーは、ストップロスやテイクプロフィットがトリガーされたかどうか、またどの商品でトリガーされたかを知る必要があります。それ以外のトレーディングイベントはエキゾチックで、トレーディングとはあまり関係がない。IMHOしたがって、関数OnTrade() にシンボルがあれば、例えば現在の残高と前回の残高の値を比較することで、トリガーしたのがslかtpかを判断することができるのです。 チケットの保護」において :)私は、保留中のオーダーを扱い、その誕生から退職までの運命をたどるのが好きなのです。トレーディングとはあまり関係のないエキゾチシズム」とは、どのようなものなのでしょうか。逆に言えば、その発券によって注文の行方を追うことが時間の要件となる。- 2つ目の保留中の注文を出すことや、すでに出した注文のトリガーをオーバーシュートさせることを避ける必要があるのです。上記のようなパラメータがあれば、注文スポット追跡ブロックをOnTrade()関数に移動させることができます。 Slava 2011.06.08 09:34 #4089 papaklass: ほとんどのトレーダーは、ストップロスやテイクプロフィットがトリガーされたかどうか、またどの商品でトリガーされたかを知る必要があります。それ以外のトレーディングイベントはエキゾチックで、トレーディングとはあまり関係がない。IMHOしたがって、関数OnTrade() にシンボルがあれば、何がきっかけでslやtpが発生したかを（例えば、現在の残高と前回の残高を比較して）判断することができます。 もう一度、繰り返します。問題は解決していない。納得のいく解決策が見つかるまで、延期となりました。まあ、もっと重要な課題はまだ解決していないんですけどね。 Slava 2011.06.08 09:36 #4090 Yedelkin: チケットの弁明として :)私は、保留中のオーダーを扱い、その誕生から退職までの運命を追跡するのが好きです。トレーディングとはあまり関係のない異国情緒」とは、どのようなものなのでしょうか。逆に言えば、その発券によって注文の行方を追うことが時間の要件となる。- 2つ目の保留中の注文を出すことや、すでに出した注文のトリガーをオーバーシュートさせることを避ける必要があるのです。上記のようなパラメータがあれば、注文スポット追跡ブロックをOnTrade()関数に 移動させることができます。 おそらく、トレードイベントがいくつ残っているかという情報を提供することで、事態を単純化することができるのでしょう。 1...402403404405406407408409410411412413414415416...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以下のコードがmql5でどのように動作するか、アドバイスしてください。周波数で現在の時間を取得する方法は？
参照
stringo:
深刻な問題は、このオプションの実装に起因しているのですね。
その通りです。トレードとメッセージキューが一切同期していないことです。同じチケットに何通もメッセージが届くことがあります。
さらに、このヒープから最初のメッセージを受け取ったとき、同じチケットの次のメッセージの有無について何も知らない。チケットの変更処理を急いだが、そのチケットはすでに存在し、クローズドポジションの履歴にすでに残っている。どうすればいいのか？不明 です。
これで、非人間的な取引イベントが発生しても、現在のオープンポジションの 状況や取引履歴をすぐに知ることができるようになりました。チケット番号がなく、現在のステータス以外に参照するものがない。
数日前から連絡が取れなくなりました。
多分、OnTrade() 関数から可能なパラメータを使用する別のバリエーションがあると思いますが、私の目的はこのバリエーションです。
1. 注文次の「山からの」メッセージを受信すると、その注文が未決済注文のリスト（OrderSelect）か履歴注文のリスト（HistoryOrderSelect）かをオーダーチケットから知ることができる。例えば、ある注文の現在の位置について、注文のリストとの関連で最新の情報を得ることができます。
2.ポジション次のメッセージを「ヒープから」受信すると、その名前（PositionSelect）からこのシンボルの位置状態を知ることができる。すなわち、ポジションの現状を最も正確に把握することもできるのです。
そして、必要に応じて、特定のシンボルのプロパティを操作するのです。
そのため、巡回チェックの多用は避けるようにしています。
なんて書いてあるんだ？どのような症状なのでしょうか？
何もない！デモ口座を 開設しようとしている（いろいろなDCを試したが）
戻ってくる
をクリックすると、アカウントを作成することができません。
デモトレーダーであれば、ストップロスやテイクプロフィットがトリガーされたかどうか、そしてどの商品でトリガーされたかを知るだけでよいのです。それ以外のトレーディングイベントはエキゾチックで、トレーディングとはあまり関係がない。IMHOしたがって、OnTrade()関数に シンボルがあれば、何がきっかけでslやtpが発生したかを（例えば、現在の残高と前回の残高を比較することで）判断することが可能です。
デモ口座の開設に挑戦（いろいろな証券会社を試したが）
出てくる
いろいろな証券会社を試したが、その後、口座開設ができない。
の開発者の皆様へ
Win 2003 SP2（ターミナルモード）でアカウント情報が常に消去されるのは、バグなのか、それともセキュリティ向上のために設計されたものなのか？
正確には、異なるアカウントで同じプログラムを通常モードとターミナルモードで交互に使用すると、アカウントデータが時々消えてしまうのです。どうやら、ターミナルモードで異なるアカウントで作業するだけなら、似たような状況になるようです（まだ確認していません）。
ほとんどのトレーダーは、ストップロスやテイクプロフィットがトリガーされたかどうか、またどの商品でトリガーされたかを知る必要があります。それ以外のトレーディングイベントはエキゾチックで、トレーディングとはあまり関係がない。IMHOしたがって、関数OnTrade() にシンボルがあれば、例えば現在の残高と前回の残高の値を比較することで、トリガーしたのがslかtpかを判断することができるのです。
ほとんどのトレーダーは、ストップロスやテイクプロフィットがトリガーされたかどうか、またどの商品でトリガーされたかを知る必要があります。それ以外のトレーディングイベントはエキゾチックで、トレーディングとはあまり関係がない。IMHOしたがって、関数OnTrade() にシンボルがあれば、何がきっかけでslやtpが発生したかを（例えば、現在の残高と前回の残高を比較して）判断することができます。
チケットの弁明として :)私は、保留中のオーダーを扱い、その誕生から退職までの運命を追跡するのが好きです。トレーディングとはあまり関係のない異国情緒」とは、どのようなものなのでしょうか。逆に言えば、その発券によって注文の行方を追うことが時間の要件となる。- 2つ目の保留中の注文を出すことや、すでに出した注文のトリガーをオーバーシュートさせることを避ける必要があるのです。上記のようなパラメータがあれば、注文スポット追跡ブロックをOnTrade()関数に 移動させることができます。