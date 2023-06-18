エラー、バグ、質問 - ページ 396 1...389390391392393394395396397398399400401402403...3185 新しいコメント Alexey Petrov 2011.05.25 09:01 #3951 Lizar:開発者の方に質問です。以前は、「適用先」メニューのインジケーターのプロパティで、表示されているすべてのものに加えて、「最初のインジケーターのデータ」を選択することができました。今はもう無理です。何らかの理由で削除されたのでしょうか？このオプションは削除されていません。助けて ください。 Konstantin Gruzdev 2011.05.25 09:42 #3952 alexey_petrov:このオプションは削除されていません。ヘルプに ヒントを得ました。 Dmitriy Skub 2011.05.25 14:15 #3953 開発関係者または知識のある方、私の質問に 答えてください。よろしくお願いします。 Anton 2011.05.25 14:24 #3954 Dima_S:以下のインジケーターオプション（赤枠）は、プログラムで設定することは可能ですか？ いいえ。 Dmitriy Skub 2011.05.25 14:30 #3955 antt: いいえ。 そして、計画はないのですか？ 削除済み 2011.05.25 19:35 #3956 開発者の皆さんへKaspersky Antivirus (私の場合は KIS 2011) に対応したアップデートシステムを作ってください!もう我慢できない！ちなみに2回連続の更新です。新しいビルドにアップグレードした後、プロセスがリストでハングアップし、CPUが最大に消費されるが、効果がない（ターミナルが完全に描画されないか、それをしようとさえしない）。プロセスはリストにぶら下がるので、核爆弾で削除することはできない。以前のビルドでは、再起動とKIS保護を停止することで問題を取り除きましたが、今回は具体的に何が起動を助けるのか/妨げるのかを確認することにしました。保護機能停止後、操作端末を起動できるようになることが判明（次回起動時の保護活動は全く効果なし）。追記ターミナル用のアンチウイルスでは、私個人がアクセスできるものはすべて許可されており、おそらく他のものは許可できないでしょう（何らかの制御を無効にしない限り）...と指摘すべきです。KAV 8.0から新しいビルドへのアップグレードは非常に正常で、新しいビルドの最初の起動に問題はないようです。 Сергей Исаев 2011.05.25 21:22 #3957 これを発見。 Yedelkin 2011.05.25 21:27 #3958 TEXX: これを発見。 価格 は、ポジションを建てることになった取引の価格です。オープンポジションが複数の取引の実行結果である場合、このフィールドにはそれらの加重平均価格が表示されます：（取引1の価格*取引1の数量+...）。+ 取引 N の価格 * 取引 N の数量）/（取引 1 の数量 + ... + 取引 N の数量）。 Сергей Исаев 2011.05.25 23:35 #3959 Yedelkin: 正直、デタラメです...。 ボケてどうするんだ！？ 削除済み 2011.05.26 05:31 #3960 TEXX: 正直、デタラメです...。 ボジャンってなんだよ!大丈夫です、私も最初はそうじゃないと思ったんですよ。BODに申請書も書きました。:)MT4（MT5ではありません）で計算式を見て計算をした場合、まさにこのような再計算の必要性について開発者と意見が一致したのです。 1...389390391392393394395396397398399400401402403...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
開発者の方に質問です。以前は、「適用先」メニューのインジケーターのプロパティで、表示されているすべてのものに加えて、「最初のインジケーターのデータ」を選択することができました。今はもう無理です。
何らかの理由で削除されたのでしょうか？
このオプションは削除されていません。助けて ください。
このオプションは削除されていません。ヘルプに
開発関係者または知識のある方、私の質問に 答えてください。
よろしくお願いします。
以下のインジケーターオプション（赤枠）は、プログラムで設定することは可能ですか？
いいえ。
開発者の皆さんへ
Kaspersky Antivirus (私の場合は KIS 2011) に対応したアップデートシステムを作ってください!
もう我慢できない！ちなみに2回連続の更新です。
新しいビルドにアップグレードした後、プロセスがリストでハングアップし、CPUが最大に消費されるが、効果がない（ターミナルが完全に描画されないか、それをしようとさえしない）。
プロセスはリストにぶら下がるので、核爆弾で削除することはできない。
以前のビルドでは、再起動とKIS保護を停止することで問題を取り除きましたが、今回は具体的に何が起動を助けるのか/妨げるのかを確認することにしました。
保護機能停止後、操作端末を起動できるようになることが判明（次回起動時の保護活動は全く効果なし）。
追記
ターミナル用のアンチウイルスでは、私個人がアクセスできるものはすべて許可されており、おそらく他のものは許可できないでしょう（何らかの制御を無効にしない限り）...と指摘すべきです。
KAV 8.0から新しいビルドへのアップグレードは非常に正常で、新しいビルドの最初の起動に問題はないようです。
これを発見。
これを発見。
正直、デタラメです...。
ボケてどうするんだ！？
正直、デタラメです...。
ボジャンってなんだよ!
大丈夫です、私も最初はそうじゃないと思ったんですよ。BODに申請書も書きました。:)
MT4（MT5ではありません）で計算式を見て計算をした場合、まさにこのような再計算の必要性について開発者と意見が一致したのです。