Lizar:

開発者の方に質問です。以前は、「適用先」メニューのインジケーターのプロパティで、表示されているすべてのものに加えて、「最初のインジケーターのデータ」を選択することができました。今はもう無理です。

何らかの理由で削除されたのでしょうか？

このオプションは削除されていません。助けて ください。


 
alexey_petrov:

このオプションは削除されていません。ヘルプに


ヒントを得ました。
 

開発関係者または知識のある方、私の質問に 答えてください。

よろしくお願いします。

 
Dima_S:

以下のインジケーターオプション（赤枠）は、プログラムで設定することは可能ですか？

いいえ。
 
antt:
いいえ。
そして、計画はないのですか？
開発者の皆さんへ

Kaspersky Antivirus (私の場合は KIS 2011) に対応したアップデートシステムを作ってください!

もう我慢できない！ちなみに2回連続の更新です。

新しいビルドにアップグレードした後、プロセスがリストでハングアップし、CPUが最大に消費されるが、効果がない（ターミナルが完全に描画されないか、それをしようとさえしない）。

プロセスはリストにぶら下がるので、核爆弾で削除することはできない。

以前のビルドでは、再起動とKIS保護を停止することで問題を取り除きましたが、今回は具体的に何が起動を助けるのか/妨げるのかを確認することにしました。

保護機能停止後、操作端末を起動できるようになることが判明（次回起動時の保護活動は全く効果なし）。

追記

ターミナル用のアンチウイルスでは、私個人がアクセスできるものはすべて許可されており、おそらく他のものは許可できないでしょう（何らかの制御を無効にしない限り）...と指摘すべきです。

KAV 8.0から新しいビルドへのアップグレードは非常に正常で、新しいビルドの最初の起動に問題はないようです。

 

これを発見。

 
TEXX:

これを発見。

  • 価格 は、ポジションを建てることになった取引の価格です。オープンポジションが複数の取引の実行結果である場合、このフィールドにはそれらの加重平均価格が表示されます：（取引1の価格*取引1の数量+...）。+ 取引 N の価格 * 取引 N の数量）/（取引 1 の数量 + ... + 取引 N の数量）
    •  
    Yedelkin:

  • 正直、デタラメです...。

    ボケてどうするんだ！？

    TEXX:

    正直、デタラメです...。

    ボジャンってなんだよ!

    大丈夫です、私も最初はそうじゃないと思ったんですよ。BODに申請書も書きました。:)

    MT4（MT5ではありません）で計算式を見て計算をした場合、まさにこのような再計算の必要性について開発者と意見が一致したのです。

